Toch nog geen boetes bij schijnzelfstandigheid zzp’ers, dit is de stand van zaken

De strengere controle op schijnzelfstandigheden bij zzp’ers wordt nog verder afgezwakt, mede op aandringen van de Tweede Kamer. Werkgevers die zzp’ers inschakelen voor werk dat eigenlijk in vaste dienst moet worden gedaan, krijgen nog geen boete.

Wel kunnen zij vanaf 1 januari een naheffing van sociale premies krijgen. Dat meldt staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer.

Nóg zachtere landing voor ondernemers

Ook in de oorspronkelijke plannen konden werkgevers vanaf volgend jaar al boetes ontlopen, maar alleen als zij aantoonbaar stappen zetten om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

De Kamer drong aan op een nog „zachtere landing” voor ondernemers, die voor het eerst sinds de wet tegen schijnzelfstandigheid in 2016 van kracht werd met handhaving worden geconfronteerd. De motie van VVD-Kamerlid Thierry Aartsen werd met grote meerderheid aangenomen. Coalitiepartij VVD is uiterst kritisch op de algemene handhaving die er weer aankomt, en wil dat de fiscus zich alleen richt op probleemgevallen.

👷 <strong>Wat is schijnzelfstandigheid?</strong> Schijnzelfstandigheid betekent dat iemand een opdracht doet als zelfstandig ondernemer, maar volgens de regels eigenlijk in loondienst is. Dit wordt ook wel verkapt dienstverband genoemd. De opdrachtgever is dan eigenlijk werkgever, maar betaalt niet de belastingen die horen bij loondienst.

Dat de boetes het eerste jaar nog uitblijven, betekent volgens een woordvoerder van Van Oostenbruggen niet dat er helemaal niet gehandhaafd wordt. De naheffing die werkgevers krijgen als zij zich niet aan de wet houden, moeten zij wel gewoon betalen. Vaak is dat een veel hoger bedrag dan de boete die daar nog bovenop komt.

Dit zijn de plannen van de fiscus voor zzp’ers

De overheid wil een einde maken aan schijnzelfstandigheid. De wet tegen schijnzelfstandigheid bestaat al acht jaar, maar door de onduidelijkheid werd er bijna nooit op opgetreden. Ongeveer twee jaar geleden werd er besloten dat er actiever moet worden gehandhaafd.

Volgend jaar worden de teugels dus strakker aangetrokken, maar er heerst nog steeds veel onzekerheid. Er is onenigheid over de vraag of bijvoorbeeld uitspraken van de rechter de nodige duidelijkheid bieden. In ieder geval is het de bedoeling dat de Belastingdienst vanaf 1 januari strenger controleert of zzp’ers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst.

Met name in de zorg veel schijnzelfstandigheid

Nederland telde volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in 2023 iets meer dan 1,2 miljoen zzp’ers. 1 op de 3 kleine ondernemers overweegt te stoppen, bleek eerder al. Daarin speelt overigens niet alleen de strengere controle een rol, maar omdat een vaste baan in loondienst een beter salaris en meer zekerheid biedt.

Met name in de zorg komt schijnzelfstandigheid veel voor, vermoedt ABN AMRO. In die sector is het aantal zzp’ers in de afgelopen vijf jaar met 60 procent gestegen. Zzp’ers in de bouw worden daarentegen vooral ingezet voor specialistische en tijdelijke klussen, redeneert de bank.

