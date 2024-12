Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het Dilemma: ‘Met wie ga ik op date – de ene collega of de andere?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Stefan (34), die voor een lastige keuze staat omdat hij niet één, maar twee potentiële liefdes in zijn werkomgeving heeft.

„Op mijn werk heb ik sinds kort een goede klik met een collega, Petja. We werken niet direct samen, dus dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Het is een groot kantoor met meer dan 100 mensen, en gelukkig komen we elkaar niet dagelijks tegen.

Onlangs besloten we dat we een keer op date willen, maar met de afspraak dat we het onder de radar zouden houden. Gewoon om te kijken of er echt iets tussen ons is. Ik weet namelijk nog niet zeker of het serieus kan worden, en ik wil het rustig aan doen. Collega’s hoeven zich er ook niet mee te bemoeien, daar komt alleen maar gedoe van. Zo denkt zij er ook over.

Toen kwam de kerstborrel

Vorige week hadden we de jaarlijkse kerstborrel in Rotterdam. Het was ontzettend gezellig en Petja was er natuurlijk ook. Maar zij ging eerder naar huis, want ze moest de trein naar Utrecht halen. Ik bleef nog wat langer en had veel lol met een groep collega’s. Een van hen was Jasmijn, een goede vriendin van Petja op de werkvloer. We hadden een superleuke avond – alleen gezelligheid, dacht ik.

Totdat ik naar huis ging en Jasmijn met me meeliep. Ze vroeg ineens of ik een keer iets met haar wilde drinken. Dat overviel me volledig. Jasmijn is een knappe, leuke vrouw en ik voel me zeker ook aangetrokken tot haar. Maar ja, ik heb die date met Petja al gepland. En om het nog ingewikkelder te maken: Petja en Jasmijn weten niets van elkaars gevoelens richting mij. Niemand heeft ooit iets benoemd, dus ik weet niet hoe zij er zelf in staan.

Schuldgevoelens

Nu zit ik met een enorm dilemma. Aan de ene kant voel ik me schuldig tegenover Petja. Is het eerlijk om nog met haar op date te gaan als ik tegelijkertijd ook iets voel voor Jasmijn? En aan de andere kant, Jasmijn heeft me direct gevraagd iets te gaan drinken – dat geeft wel een signaal af. Misschien heeft zij een klik met mij die sterker is dan wat ik bij Petja voel. Maar stel dat ik iets met Jasmijn doe, wat als zij het vervolgens aan Petja vertelt? Ze zijn vriendinnen, dus dat risico is groot. En hoe houd ik dit allemaal werkbaar in een kantooromgeving?

Dilemma

Misschien moet ik het beide vrouwen eerlijk vertellen en mezelf daarmee in de nesten werken. Of zou ik beter met geen van beiden moeten daten, om de rust te bewaren? Maar ja, wat als ik dan iets moois misloop met een van hen? Hoe pakken anderen dit soort situaties aan?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Nadine (30), die met haar partner en pasgeboren dochter tussen de wensen van twee overenthousiaste families moet kiezen.

Suzanne vindt dat Nadine lekker rust moest houden en hier duidelijk over moet communiceren. „Nee is ook een antwoord”, zegt ze. „En als je wel je familie wil zien met kerst, maar geen zin hebt in dat diner, kun je ook overdag afspreken bij jullie thuis. Een hapje, een drankje, gezellig samen zijn en gewoon einde middag iedereen weer op huis aan. Je hoeft je niet vol te eten met kerst, tijdens een overdreven uitbundig diner. Het zou vooral om het gezellig samen zijn moeten gaan.”

Vrijwel alle lezers geven hetzelfde advies: kies voor jezelf. „Kies voor je eigen gezin. Volgend jaar is het ook weer kerst. Onze schoondochter en zoon gaan hoogstwaarschijnlijk begin volgende week bevallen en willen dan ook de kerst graag als gezinnetje doorbrengen zonder verplichtingen. Begrijpelijk en helemaal prima vinden wij dat”, schrijft Jolanda.

Cherryl wisselt ieder jaar tussen de dagen. „De eerste kerstdag vieren we bij mijn ouders en de tweede kerstdag bij mijn schoonouders. Het jaar daarop wisselen we het om. Maar de keuze blijft bij jezelf wat goed voelt natuurlijk.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

