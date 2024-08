Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sonia Eijken in Jimmy: horror over een podcast waar je zo kort mogelijk naar moet luisteren…

Verzin het maar: een true crime-podcast waarbij langer luisteren de kans vergroot dat jij ‘het volgende slachtoffer’ bent. Dat is heel kort door de bocht de film Jimmy, een nogal bijzondere horror van Nederlandse bodem. Een horror ook die zelfs geschikt is voor mensen die na zo’n film normaal gesproken maandenlang onder hun bed kruipen. Metro spreekt met actrice Sonia Eijken, onder meer over een rave to the grave.

Jimmy heeft een lange en opvallende geschiedenis. David-Jan Bronsgeest en Tim Koomen maakten in 2018 al Meet Jimmy, die maar 7 minuten duurde en zich alleen afspeelde in een Utrechtse wasserette (die zien we nu ook). De mini-horror viel op, tot aan het grote Paramount Pictures aan toe. Helaas zorgde corona voor echte horror: weg buitenlands avontuur. Horror in eigen land maken, daar is niet elke filmmaatschappij voor te porren. Maar via Splendid Film – deze zomer ook goed voor het succesvolle Superkrachten voor je hoofd – is het gelukt. Bibberen maar!, vanaf vandaag draait de lange Jimmy-versie van anderhalf uur in de bios.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heftige première Jimmy

Sonia Eijken (24) staat nog net niet te stuiteren, als Metro haar spreekt. Maar de première van Jimmy in Tuschinski in Amsterdam van 2,5 dag geleden, is nog niet uit haar lijf verdwenen. De complete cast was in ‘stemmig zwart’ en behoorlijk spektaculair gekleed. We hebben het dan naast Sonia over Rick Paul van Mulligen, Isa Hoes, Thijs Boermans, Charlie Chan Dagelet, Richelle Plantinga, Sophie Bouquet, Sara Luna Zorić en Aiko Beemsterboer. „Ik ben nog zo aan het nagenieten”, zegt Sonia. „Wat een superleuke en drukke avond, die groots was aangepakt. Er was een rave-achtige afterparty die goed past bij een van de hoogtepunten uit Jimmy. Dat was mooi, al vond mijn vader dat laatste wel iets te heftig.”

Met de rave zijn we bij het verhaal van de horror Jimmy. Wanneer een vriendin van Dilara (Sonia Eijken) wordt vermoord, keert ze terug naar haar geboortedorp. Ze krijgt het gevoel dat de beruchte dorpsgek Jimmy wraak wil nemen op de vriendinnengroep. Een true crime podcast – over een ‘onschuldige man’ die is opgesloten in een tbs-kliniek – met Jimmy’s stem verschijnt: hoe langer je luistert, hoe groter de kans dat hij achter je aankomt. Dat denkt het personage van Sonia Eijken tenminste, want de omgebrachte vriendin luisterde ook. Na een nieuwe moord tijdens een rave to the grave (luguber!) ter nagedachtenis aan het eerste slachtoffer, weet Dilara het zeker: zij is het volgende doelwit. De wat enge ondertitel van Jimmy: ‘Hij hoort jou ook’.

Sonia Eijken, van Brugklas tot Mocro Maffia

Sonia Eijken, Amsterdamse en geboren in Delft, mag niet klagen. Jimmy is goed geslaagd (vindt Metro, maar ook andere pers) en we hebben haar de afgelopen jaren regelmatig kunnen zien. Het begon vooral vier jaar lang met Brugklas, maar ze had onder meer ook mooie rollen in De Slet van 6 vwo, Locked Out (hoofdrol), Zenith, Remy en Juliyat, Mocro Maffia en Hockeyvaders. Jimmy is af en toe heus eng, maar niet té, dus eigenlijk wel geschikt voor iedereen. Sonia: „Ik ben zelf ook niet echt van de horror, maar deze film heeft een hele leuke verhaallijn vind ik zelf. Er zijn niet constant en alleen maar jump scares (momenten waarop je liever met je handen voor je ogen zit, red.). Als je niet per se van horror houdt, kan Jimmy toch leuk zijn om te zien. De opbouw is goed, als ik dat mag zeggen. Misschien moet je even twee keer wegkijken als je bang bent, maar zelf ik durf te stellen: Jimmy is goed te doen.”

Als je niet per se van horror houdt, kan Jimmy toch leuk zijn om te zien.

De actrice is blij dat ze in Jimmy een wat meer volwassen kant van zichzelf kan laten zien. „Ik begon natuurlijk met veel jeugdseries, dat kon ik heel mooi combineren met school. Vaak was ik het pubermeisje, maar nu meer een jongvolwassen vrouw. Leuk om deze kant eens op te gaan en dan nog in een horror ook. Dat had ik nog nooit gedaan en was een héle grote uitdaging. Ja, het gaat goed met mij. Ik hoop dat het lekker zo doorgaat.”

Het peronage van Sonia Eijken

Over haar personage Dilara zegt Sonia: „Ze komt uit een dorp, maar is op een gegeven moment naar Amsterdam vertrokken. Haar vrienden en zus (Charlie Chan Dagelet) ziet ze niet of nauwelijks meer. Door de moord komt ze terug in haar oude dorp en vervalt ze gelijk ook in oude gewoontes. Er is vroeger bij haar nogal veel gebeurd en in Amsterdam heeft Dilara dat achter zich kunnen laten. Terug in het dorp kom alles weer terug. Ze is dan afstandelijk en koel, maar ook kwetsbaar en gaandeweg kom je er steeds meer achter wat er in haar hoofd speelt. Ze heeft een verleden en heeft dingen nog niet verwerkt.”

‘Met je ogen kun je eigenlijk alles vertellen’

Als dochter van een Pakistaanse moeder en een Nederlandse vader heeft Sonia Eijken een paar zeer sprekende ogen meegekregen. Bijzonder handig voor een actrice, kunnen we wel zeggen. Ze maakt er ook graag gebruik van: „Spelen zonder tekst vind ik oprecht heel leuk. Zo zat ik in Het Verhaal van Nederland (verteller Daan Schuurmans heeft tekst, acteurs niet, red.), in een rol zonder tekst. Daar heb ik heel erg geleerd dat je met je ogen eigenlijk alles kunt vertellen. Sinds ik dat heb gedaan, probeer ik het mee te nemen in al mijn rollen. Soms vind ik tekst bijna overbodig, dan hoeft het niet per se.”

Bij wie dat in Jimmy naast Sonia Eijken zeker is gelukt, zijn Rick Paul van Mulligen (Jimmy) en Isa Hoes als zeer enge dame. Dat ís een stel creepy personages geworden… (gaat dat zien, daar laten we het bij).

‘Echte acteurs’ in Jimmy en dat is goed

Het is de makers van Jimmy naast deze twee ervaren acteurs gelukt om met Sonia Eijken, Thijs Boermans, Richelle Plantinga, Sophie Bouquet, Sara Luna Zorić en Aiko Beemsterboer een behoorlijk blik jonge talenten bij elkaar te verzamelen. Sonia: „Heel leuk, we kenden elkaar nog niet goed, maar we waren goed aan elkaar gewaagd. Ik vind het sowieso fijn dat er een keer niet voor influencers is gekozen, maar voor echte acteurs. De laatste tijd neem ik het bij audities best vaak op tegen influencers. Als die goed zijn, zijn ze goed hè, begrijp me niet verkeerd. Maar ik zie ook films waarbij de kwaliteit door acterende influencers wordt verlaagd. Dan wordt er voor bereik gekozen, in plaats van talent. Door acteurs die echt goed spelen is Jimmy, naast het verhaal, goed geworden.”

Ik vind het sowieso fijn dat er een keer niet voor influencers is gekozen.

De toekomst van ‘studiebol’ Sonia Eijken

Dit écht acterende talent Sonia Eijken sprak zich vijf jaar geleden tegenover Kidsweek al uit: ze wilde als actrice (internationaal) doorbreken. Is nationaal inmiddels gelukt, vindt ze zelf? „Lastig om van jezelf te zeggen natuurlijk, maar ik denk dat ik er nog niet helemaal ben, maar wel aardig op weg. Ik heb wel bewust gezegd: ik ga eerst een tijdje Nederland doen en daarna probeer ik het buitenland. Ik hoop dat ik door Jimmy nog wat mooie dingen mag gaan doen. Daarna wil ik het internationaal gaan proberen.”

Lukt dat niet – en dat is bijzonder aan Sonia Eijken – zij is sinds vorig jaar ook nog eens afgestudeerd communicatiewetenschapper. Waarom volgde zij naast het acteren een drie jaar durende studie aan de Universiteit van Amsterdam? „De belangrijkste gedachte erachter is dat ik heel veel interesses heb. Ik wil altijd iets doen. Maar het kwam eerlijk gezegd ook door corona, toen was er op acteergebied bijna niets te doen. Toen dacht ik: weet je wat, ik ga een studie beginnen, of ik het nou afmaak of niet.” Dat laatste gebeurde dus wel. Sonia: „Als ik 40 of 50 ben kan ik ook nog de communicatie in gaan, toch?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Podcast luisteren?

Voor wie Jimmy gaat kijken: de podcast-insteek is voor een horrorfilm een retegoed idee gebleken. Luistert Sonia Eijken sinds haar rol nog naar podcasts? „Haha, de lezers kunnen gerust zijn: dat kan nog hoor. Ik moet wel zeggen dat ik na het zien van de film ik naar huis fietste en dacht: nu maar even geen airpods in.”

Vorige Volgende

Reacties