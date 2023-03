Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe Videoland-serie Hockeyvaders met Tijn Docter: ‘Verkneukelen aan ongemak van rijkelui’

Het zijn de uitvinders van het bekakte milieu en ze praten in de kantine liever over aandelen dan over de Eredivisie: Hockeyvaders. Videoland heeft vandaag het eerste seizoen van de Nederlandstalige serie gelanceerd. De serie volgt het dramatische leven van drie hockeyvaders die last hebben van een midlifecrisis. „Je gaat je verkneukelen aan het ongemak van de rijkelui”, zegt hockeyvader Tijn Docter tegen Metro.

JP, het personage dat Docter speelt, is de voorzitter van de hockeyclub Laurentius, die dit jaar het 100-jarige jubileum viert. Samen met de andere hockeyvaders (Kasim, gespeeld door Walid Benmbarek, en Wouter, gespeeld door Remko Vrijdag) willen ze nog één keer vlammen voor het te laat is en zij dus te oud zijn. Maar dat loopt niet helemaal zoals gepland. Het gaat in de eerste aflevering al meteen de mist in, wanneer JP en Wouter een act met een racistisch tintje voor Kasim opvoeren. De club krijgt hierdoor te maken met veel haat en moet zijn imago weer rechtzetten. Of dat ze lukt en of het jubileumfeest een grote happening of mislukking wordt, ga je later in dit seizoen van Hockeyvaders zien.

Docter heeft vroeger zelf al wat geproefd van de hockeysfeer op het veld. „Ik heb toen ik 12 jaar was even hockey gespeeld, maar ik bakte er niks van”, zegt Docter. „Ik vond de kleedkamers altijd zo erg stinken en mijn schenen deden altijd pijn, omdat er toentertijd geen kunstgras lag.” Docter speelde in zijn jonge jaren in een band en trad weleens op bij hockeyfeesten, dus hij weet wel hoe het er zo nu en dan aan toe kan gaan. „De serie Hockeyvaders laat het stereotypische milieu van hockey zien, maar ik vind het nu wel minder kakkerig dan vroeger. De gelijkenis van de sport met de serie zit hem vooral in het conservatieve, de té fanatieke ouders langs de lijn en niet te vergeten: de derde helft.”

Hockeyvaders leren hockeyen

De cast van Hockeyvaders kreeg tijdens de opnames hockeytraining. Deze keer vond Docter het echter wél leuk om te doen. „Het was voor mij dertig jaar geleden dat ik op een hockeyveld had gestaan, maar je pakt het wel weer snel op. Walid had nog nooit eerder gehockeyd, tóch speelde hij iedereen onder de tafel. Remko daarentegen wel, maar hij krabde soms nog vragend achter zijn oren”, zegt Docter. „Wij spelen in een veteranenteam, dus we hoefden niet de sterren van de hemel te spelen. Het was leuk om tijdens de opnames door een balletje heen en weer te slaan. Voor onze kinderen in de serie was het wel een opgave. Het moest er bij hen namelijk een stuk professioneler uitzien, omdat zij hoger spelen.”



Een tweede seizoen?

Het karakter van JP is in de serie erg onhandig, althans dat zijn de woorden van Docter. „Het is een lieve rijke oelewapper. Maar zijn onhandigheid is wat ik zo leuk vind aan hem”, vertelt Docter. „Naast mijn eigen personage vind ik het personage dat Matteo van der Grijn speelt ook heel leuk. Matteo’s personage wil samen met zijn gezin maar al te graag bij dit milieu horen, alleen ze passen er niet tussen. Die rol zou voor mij een echte uitdaging zijn.”

Er zijn ook rollen die Docter in het echte leven maar al te graag uit de weg gaat. „De schoonvader van JP is een conservatieve, bemoeiende man. Hij wil niet mee met de tijd, terwijl er echt dingen moeten veranderen op de club.” Of het ze lukt om alle drama op te lossen, kun je vanaf vandaag zien op Videoland. Metro stelde de laatste, brandende vraag: komt er een tweede seizoen? „Dat kan ik nog niet met zekerheid zeggen. Het ligt eraan hoe het eerste seizoen wordt ontvangen, maar ik hoop natuurlijk van wel!”, vertelt Docter ons.

📺 Meer series met Tijn Docter Tijn Docter kan je onder meer kennen van Het Jaar Van Fortuyn, Moordvrouw, Meisje Van Plezier, Zwarte Tulp en het Sinterklaasjournaal.

De Videoland-serie is mede bedacht door Beau van Ervens Dorens en hij speelt ook mee in Hockeyvaders. Holly Mae Brood heeft ook een rol bemachtigd in de serie. Zij speelt de rol van Chimène: een professionele hockeyspeelster die haar jeugdclub een handje komt helpen. Naast Beau en Holly Mae hebben onder meer Jim Bakkum, Fockeline Ouwerkerk, Carolien Spoor en Sanne Wallis de Vries een aandeel in de serie.