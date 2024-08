Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Snel eten bespaart tijd, maar is slecht voor je gezondheid

In de huidige samenleving is tijd zeldzaam. Uitgebreid gaan zitten om te eten past daarom vaak ook niet in onze drukke schema’s. Velen van ons pakken snel iets voor het ontbijt als we het huis uitgaan of schrokken onze lunch naar binnen zodat we wat meer tijd hebben om productief te zijn op het werk of om te besteden aan ons privéleven. Maar is dit wel zo goed voor je?

Naast meer filosofische reflecties op onze cultuur van haast, is het de moeite waard om de impact van te snel eten op onze gezondheid af te wegen.

Te snel eten

Heb je ooit last gehad van overmatig gas? Heb je vaak last van een moeilijke, zware spijsvertering of een opgeblazen gevoel? Hoe lang is het geleden dat je aandacht besteedde aan hoe hongerig of vol je je eigenlijk voelde?

Dit zijn verschillende problemen die kunnen optreden als je vaak te snel eet, zo stelt de Cleveland Clinic. Overmatig gas kan bijvoorbeeld voorkomen als je tijdens en tussen maaltijden overmatig veel lucht inslikt, bekend als aerofagie. Dit kan op zijn beurt weer van alles veroorzaken: van licht ongemak, een gevoel van zwaarte en een opgeblazen gevoel tot buikpijn.

Snel eten is een van de belangrijkste factoren bij het verhogen van zowel de luchtinname als de gasproductie. Kauwgom en roken kunnen hier echter ook aan bijdragen.

Kauwen

Als we snel eten, hebben we ook minder tijd om te kauwen. Voedsel bereikt hierdoor bijna in zijn geheel de maag, waardoor er meer maagzuren nodig zijn om het eten goed te verteren. Dit vereist niet alleen een grotere metabolische inspanning, maar veroorzaakt ook een oncomfortabel gevoel van zwaarte en een opgeblazen gevoel.

Een ander effect van niet genoeg kauwen, waardoor orale enzymen hun werk niet kunnen doen, is de absorptie van voedsel in de dunne darm. Ondanks de beste inspanningen van de maag kan ongekauwd voedsel de darm bereiken zonder voldoende te zijn verteerd.

Niet weten wanneer je moet stoppen

Mensen die te snel eten, weten ook niet zo goed wanneer ze moeten stoppen. Twee hormonen reguleren hoe vol of hongerig we ons voelen: ghreline triggert hongergevoelens, terwijl leptine ons een vol gevoel geeft.

Zodra we voedsel zien, ruiken en beginnen te eten, duurt het tussen de 20 en de 30 minuten voordat leptine actief wordt. Dit betekent dat we, wanneer we te snel eten, meer binnenkrijgen dan we eigenlijk nodig hebben. Leptine heeft namelijk niet genoeg tijd om in te werken en ons te vertellen dat we genoeg hebben gehad.

Ernstige gevolgen

Het te snel eten kan niet alleen lichte klachten veroorzaken, het kan ook ernstige gevolgen hebben. Verschillende onderzoeken tonen een verband aan tussen de snelheid waarmee we eten en cardiovasculaire risicofactoren, verhoogde triglycerideniveaus (vetten in de bloedbaan, hun niveaus worden vaak samen met cholesterol gemeten) en een grotere kans op het ontwikkelen van het metabool syndroom, of overgewicht of obesitas, vooral bij diabetici.

