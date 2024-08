Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel mensen schamen zich voor hun beach body

Vakantie is héérlijk, vooral als de zon lekker schijnt. Maar voor een groot deel van de Nederlanders brengt dat ook schaamte met zich mee. Maar liefst 48 procent van alle Nederlanders schaamt zich namelijk weleens voor zijn of haar beach body.

Voor vrouwen geldt die schaamte des te meer: 61 procent van hen ervaart dat. Een kwart van de Nederlanders zegt zelfs dat ze door die schaamte weleens het strand of zwembad op vakantie hebben vermeden.

Schaamte voor beach body

Dit alles blijkt uit onderzoek van Acties.nl, waar 1325 Nederlanders aan meededen. Vrouwen vermijden het strand of zwembad bijna twee keer zo vaak als mannen, uit schaamte voor hun lijf. Maar het is niet alleen ons eígen lijf waar we ons voor schamen, onze partner moet het soms ook ontgelden. 13 procent van de mannen en 15 procent van de vrouwen is niet tevreden met het lichaam van hun partner als ze op het strand paraderen.

Witte benen, een buikje, (te) veel beharing: allemaal redenen die ervoor kunnen zorgen dat mensen zich in badkleding zeer ongemakkelijk voelen. Een kwart van alle Nederlanders probeert die gevoelens te voorkomen door speciaal te gaan sporten voor de vakantie, of zelfs een dieet volgen alvorens ze op reis gaan.

Côte d’Azur, Turkije, Ibiza: allemaal bestemmingen die er bij schaamtevolle mensen niet doorheen komen. 11 procent van de Nederlanders vermijdt sommige bestemmingen omdat ze zich niet comfortabel voelen in hun lijf. Vooral vrouwen doen dat, met 15 procent.

