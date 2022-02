5 redenen waarom Het verhaal van Nederland van Daan Schuurmans zo’n succes is

Het verhaal van Nederland, een geschiedenisles van Daan Schuurmans op tv, is een regelrechte voltreffer van omroep NTR. De tweede aflevering scoorde gisteravond na een start met 1,6 miljoen kijkers een nog betere score: 2.021.000 Nederlanders zaten er bij NPO 1 klaar voor. Wat is dat succes toch?

Vorige week werd Het verhaal van Nederland door Metro beoordeeld in de tv-rubriek Blik op de Buis. De score bij een maximum van vijf blikken? Vijf… Metro bekeek Het verhaal van Nederland gisteravond daarom weer. Zou Daan Schuurmans de aandacht vasthouden? Het antwoord is volmondig ja. Schuurmans vertelt in tien afleveringen het verhaal van het land waarin we wonen. Over mensen die in duizenden jaren ooit in Nederland hebben geleefd. Mensen zoals jij en ik. Die voor dilemma’s stonden, keuzes moesten maken en vaak moesten overleven: of het nou water was of volkeren van buitenaf. We hebben dus nog acht heerlijke afleveringen te gaan.

Dit zijn wat Metro betreft vijf redenen waarom Het verhaal van Nederland zo’n kijkcijfersucces is.

1. Het verhaal van Nederland de leukste geschiedenisles

Geschiedenisleraren kunnen de boeken tien weken lang best even aan de kant gooien. Plan voor je klassen een blok van tien weken ‘geschiedenis van Nederland’ in. Zet een televisie in de klas of projecteer Het Verhaal van Nederland op een mooi scherm. Heb je af en toe moeite om die middelbare scholieren in toom te houden? Daan Schuurmans houdt ze vast bij de les. Bewegende beelden terwijl er over de geschiedenis van Nederland wordt verteld, zal de leerlingen wel bevallen.

2. Behapbare les van ongeveer 50 minuten

Daan Schuurmans schotelt je in Het Verhaal van Nederland een hapklare brok van zo’n 50 minuten voor. Niet te lang, niet te kort. De acteur en tv-maker sleept je daarbij meteen het verhaal in. Gisteravond startte de serie in het jaar 58 voor Christus, ruim 2900 jaar na de eerste boeren in ons land van vorige week. We zien meteen een omgekomen vrouw, die wordt gevonden door haar vriend of man (bestond trouwen toen eigelijk?). Aan het einde van de boeiende aflevering over vooral de Romeinen die in ons land huis hielden, worden de genoemde 50 minuten ook nog eens afgerond. We krijgen dan te horen dat die brute Romein Julius Caesar voor de dood van de vrouw uit minuut 1 verantwoordelijk kan worden gehouden.

3. Acteurs in Het verhaal van Nederland

Je kunt een geschiedenisles vertellen, je kunt hem ook laten zien. Leuk bedacht: acteurs spelen de geschiedenis die je tegelijkertijd uit de mond van ‘meester’ Daan Schuurmans hoort. Helemaal aardig en zeker niet storend of verkeerd op z’n plaats: diezelfde verteller Schuurmans wandelt door de scenes van – in dit geval – meer dan 2000 jaar geleden. Dan zie twee boerderijen en de boeren van toen („dorpen en steden bestonden helemaal niet”), ploeterend op hun akker of vechtend tegen wie dan ook. Komt Daan Schuurmans doodgemoedereerd in kleding van nu het beeld binnen stappen.

4. Zinnige deskundigen

Behalve de acteurs en Daan Schuurmans komen in Het verhaal van Nederland ook deskundigen aan bod. Is dat nou nodig als je zo’n geinig geschiedenisconcept hebt bedacht, zou je zeggen? Toch wel. De deskundigen zijn zowaar eens kort van stof en voegen alleen maar zinnige extraatjes toe. Gaat het over Caesar die de in Nederland wonende Germanen al schrijvend als een soort aso’s betitelde (hij noemde ze barbaren)? Een archeoloog voegt toe: „Dit was de allereerste beschrijving van Nederland.” Zegt Daan Schuurmans dat de Romeinen op de Nederlanders van toen een verpletterende indruk moeten hebben gemaakt? Een historicus weet dan: „Ze sloegen in elk geval op de vlucht. Of werden tot slaaf gemaakt.”

5. Leuke feitjes

Tot slot staat Het verhaal van Nederland bol van de leuke feitjes. Terugdenkend aan de middelbare school, was geschiedenis wat meer taaie kost. Dat de Romeinen Nederland behalve ellende ook ‘veel’ brachten, weten we wel. Maar dubbelglas en vloerverwarming, dat wist ondergetekende dan weer niet. De geschiedenisleraar van toen bracht het in elk geval niet bij. Ook wetenswaardig: dat er voor de komst van diezelfde Romeinen in ons land geen leiders bestonden. En dat Caesar in Nederland voor de vroegst bekende veldslag zorgde en daarbij ook de eerste massamoord. Interessant dat Het verhaal van Nederland. Leuk om te horen, maar vooral ook om te zien.

Kun je niet wachten? Op NPO Plus zijn alle afleveringen van Het verhaal van Nederland al te zien.