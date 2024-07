Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Superkrachten voor je hoofd: iedereen wil toch zo’n oma die echt alles durft?

Of je nu een lieve oma hebt die altijd zit te breien en doorgekookte groente voor je op tafel zet, of een oma die elke verjaardag met het mooiste cadeau (of het meeste geld) komt aanzetten: het maakt niet zo veel uit. Elke oma is op haar manier een schat. Maar voor de allerstoerste oma die werkelijk alles durft, moet je vanaf vandaag bij een film van Dylan Haegens zijn: Superkrachten voor je Hoofd.

Waarschijnlijk hollen gezinnen en kinderen deze zomervakantie massaal naar de bioscoop voor Disney en Pixars Inside Out 2 (vooral doen vanaf volgende week!). Met de familiefilms voor mensen die niet op vakantie gaan of zij die wel gaan en nog meer leuke uitjes zoeken, zit het sowieso goed deze zomer. De Bellinga’s: Pretpark op Stelten is er bijvoorbeeld. Net als Het Feest van Tante Rita 2 (met Snollebollekes) en Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.

Metro tipt in dit familiegenre in de Filmrecensie van de Week graag Superkrachten voor je Hoofd. Omdat de schrijver van dit stuk hem zelf zo leuk vindt (net als kinderen ongetwijfeld). Maar vooral vanwege de oma, een superoma. Leuke cast ook overigens, met zeker niet de minste namen.

Een stoere oma, maar ook superhelden

Superkrachten voor Hoofd draait absoluut niet alleen om die stunt-oma. Eigenlijk gaat de familiefilm over Lev (Finn Vogels), die groot fan is van superheld Healix (Jeroen Spitzenberger, die ook een held speelde in de serie Anoniem). Healix is de eeuwige vijand van supervillain Snotman (Dylan Haegens), een superslechterik met snot als wapen.

Lev is echter allesbehalve een held. Op het schoolplein wacht hij altijd tot iedereen binnen is, hopend dat hij onder meer zijn klasgenoot die al drie keer is blijven zitten, ontloopt. Hij wíl wel een superheld zijn, maar bij het spelen van ‘Supermannetje’ gebeurde een ongeluk en daardoor is de jongen nu een mankepoot. Via een wedstrijd op Comic Con hoopt Lev zijn held Healix te ontmoeten en als winnaar eindelijk echte superkrachten te krijgen. Maar ja, daar mag hij niet heen van zijn ouders (maar wel van z’n oma…).

Regiedebuut van Dylan Haegens

Bij het begin van Superkrachten voor je Hoofd krijgen kinderen mee dat als zij tijdens de film nul keer op hun telefoon zitten, ze deze week één keer hun lievelingseten krijgen. Leuk leuk leuk. Leuk was ook het gelijknamige doe-boek van Wouter de Jong en dat heeft Dylan Haegens goed ingezien. Een begenadigd acteur is deze zeer populaire YouTuber (2 miljoen abonnees) niet – zijn rol als de snotheld is ook niet groot – maar als debuterend regisseur levert Haegens mooi werk af.

Haegens kreeg het maar mooi voor elkaar dat hij naast Jeroen Spitzenberger ook Joke Tjalsma (oma), Elise Schaap en Bas Hoeflaak (ouders van Lev) en Willie Wartaal van de Jeugd van Tegenwoordig (vriend van oma en klungel-uitvinder) voor de camera kreeg. Hoeflaak is natuurlijk die man die voor eeuwig verbonden blijft aan ‘ik ga eens lekker spelen op mijn fluit‘, maar met Elise Schaap vormt hij een prachtig en tegelijkertijd vre-se-lijk koppel als overbezorgde ouders.

Vernietigende spiegel voor ouders

Wat dat betreft is Superkrachten voor je Hoofd een erg leuke film voor de kids, maar tegelijkertijd ook een mooie (of vernietigende) spiegel voor ouders die hun lieverds altijd maar beschermen. Ouders die dat niet hebben, zullen gniffelen van herkenning. Buiten dat gaat deze familiefilm ook over belangrijke zaken als faalangst, verliefdheid en spreken in het openbaar.

👇 Finn Vogels Hoofdrolspeler Finn Vogels uit het Noord-Hollandse Bergen is 13 jaar en een talentje. Als jong kind maakte hij al toneelvoorstellingen voor vrienden en familie, maar je hebt hem ook al regelmatig op tv kunnen zien. Vogels speelde bijvoorbeeld in De Droom van de Jeugd, Het Klokhuis en Draadstaal. Het bekendst is hij waarschijnlijk van zijn rol als de jonge Alexander Münninghoff in de indrukwekkende serie De Stamhouder. Daarin acteerde hij naast sterren als Gijs Scholten van Aschat en Robert Hoog.

Zeuren is niet voor een oma

Je kunt voor alles hierboven beschreven naar de bios gaan, maar Metro is vooral fan van Joke Tjalsma als die stoere oma. Zo’n oma wil iedereen (naast je eigen oma of oma’s natuurlijk). Zij durft namelijk alles, of dat nou handig bedacht is of niet. Zeuren doet ze nooit, „want gezeur is voor bejaarden”. En dat oma’s de wijsheid vaak in pacht hebben, weten we natuurlijk allemaal. Maar of je haar dit ooit hebt horen zeggen? „Als je bang bent om je te schamen, dan je moet je iets heel gênants doen. Misschien valt het dan wel mee.” De vraag is of Lev met die wijsheid geholpen is.

Beoordeling uit 5: 4

Volgende week plaatst Metro geen recensie, maar spreken we actrice Carré Albers. Zij speelt de hoofdrol in de Nederlandse romcom Expeditie Cupido, een reality-show waarbij zo’n beetje alle Temptations, Wie is de Mollen en Expeditie Robinsons in de blender zijn gegooid.

