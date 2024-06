Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Mooiste Dag: Katja Schuurman, een crash en een slachtoffer dat niets van haar wil weten

De Mooiste Dag is wellicht een beetje vreemde filmtitel voor een ‘romcom’ als je het uitgangspunt kent: een verschrikkelijk ongeluk met fatale afloop en een man op leeftijd die behoorlijk in de war is. Maar het triggert ook (naast het feit dat we benieuwd waren naar weer eens een grote rol van Katja Schuurman).

Goed idee, dit verhaal van De Mooiste Dag, kunnen we voor het zien meteen wel stellen (wie benieuwd is naar die titel, moet maar gaan kijken). Metro zag deze romantische komedie in elk geval voor de Filmrecensie van de Week. De Mooiste Dag draait vanaf morgen in de bios en is van de makers, zoals regisseur Appie Boudellah, van Just Say Yes en F*uck de Liefde.

Naast de absolute hoofdrolspelers Katja Schuurman en Hajo Bruins is een heel aardige cast bij elkaar ‘geraapt’. We zien Isa Hoes, Edwin Jonker, Frank Lammers, Thomas van der Vlugt, Soumaya Ahouaoui, Anouk Maas, Hassan Slaby en Daphne Deckers.

Vreselijke crash in De Mooiste Dag

In de mooiste dag zien we Jasmijn (Katja Schuurman) als prijswinnende schrijfster met een gouden pennetje. Dat verandert in een onvervalste writersblock na een vreselijke autocrash, waarmee De Mooiste Dag begint (leuke opbouw ernaartoe, als we dat zo mogen zeggen, met een lesje smartphonegebruik tijdens het rijden).

Bestuurder Wim (Hajo Bruins) overleeft het ongeval, zijn vrouw niet. Samen zouden zij net hotel Le Jardin in Marokko gaan runnen. Wim vertrekt wel naar Afrika, al kan hij het hotel door opgelopen vergeetachtigheid zelf niet meer bestieren. Zijn dochter (Anouk Maas) kan de beslissing van de hotelverkoop niet aan en verbreekt alle contact.

De Mooiste Dag springt meteen naar twee jaar later, als Jasmijn geen letter meer op papier krijgt. Voor een boek dan, want ze schrijft de ene sorry-brief naar Wim na de andere. Hij opent ze echter nooit. „Ze kan nog wel duizend brieven schrijven, het verandert niets.”

Personage Katja Schuurman neemt radicaal besluit

Jasmijn krijgt dus nooit antwoord van de man die niet weet wie zij is en besluit het schrijven te laten. Zij vertrekt naar Marokko en trekt in in Wims hotel. Door toeval, het blijft wel een film hè, wordt ze Wims ‘oppas’ en besluit dan maar Sanne te heten. Ondertussen willen haar zus (Isa Hoes) en uitgever (Edwin Jonkers) haar vinden. Hun zoektocht levert overigens mooie Marokkaanse plaatjes op. Er is ook nog een vaste hotelgast trouwens (Joep, Frank Lammers). Die heeft een belangrijk aandeel in het verhaal, maar we kunnen op deze plek niet alles vertellen.

Hoewel De Mooiste Dag dus een romantische komedie is, hebben de makers er ook een plakkertje ‘drama’ aan gehangen. Dat klopt wel als je Wim, een eeuwige mopperpot, ziet. Het is best triestig als je hem tegen de urn met de as van zijn vrouw ziet praten of hem altijd maar weer naar een film met haar tijdens Kerstmis ziet kijken. Maar waar je als bioscoopganger lange tijd niet bij komt: wat gaat er nou echt in het hoofd van deze man om?

Katja Schuurman op haar plek

Natuurlijk komt ‘alles’ in De Mooiste Dag een keer bij elkaar. Metro heeft best met veel plezier gekeken, want: aardige film voor een avondje bioscoop. Naar Katja Schuurman, die in de rol van Jasmijn met haar schorre stemmetje prima op haar plek is. Maar vooral naar die mopperpot, Wim, de ster van deze film. Hajo Bruins heeft er iets moois en ook aandoenlijks van gemaakt. En oh ja: origineel einde…

Beoordeling uit 5: 3

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je op woensdagavond. Op donderdag verschijnen nieuwe titels meestal in de Nederlandse bioscopen (zoals De Mooiste Dag), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest de films uit. Volgende week: Holland Pop 1970. Voor mensen die nu regelmatig miepen dat het op een festival allemaal niet goed geregeld is, gaan we je vertellen hoe het er vroeger aan toe ging.

Reacties