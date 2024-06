Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer nepagenten actief, zo voorkom je dat je slachtoffer wordt

Op verschillende plaatsen in Nederland komen meldingen binnen over nepagenten. Criminelen doen zich voor als agent en proberen op die manier – voornamelijk kwetsbare – mensen op te lichten. Politie Oost-Brabant registreerde in januari dit jaar vijf van dit soort meldingen. In mei liep dat op tot 109 meldingen, meldt persbureau ANP.

Niet alleen in Brabant maken de politie en het Openbaar Ministerie zich zorgen om deze ontwikkeling. Vorige week waarschuwde de politie Noord-Nederland ook voor dit soort acties, ook wel bekend als de babbeltruc.

Slachtoffers van nepagenten

Voornamelijk kwetsbare mensen zoals ouderen zijn slachtoffer van deze acties, meldt de politie Oost-Brabant. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 78 jaar. Van de keren dat criminelen op deze manier in actie komen, blijkt één op de vijf keer ‘succesvol’. In 20 procent van de gevallen lukt het de oplichters om geld of andere waardevolle spullen afhandig te maken.

Werkwijze

Hoe gaan deze criminelen precies te werk en hoe kun jij hen tijdig herkennen? In veel gevallen nemen criminelen die zich voordoen als agent, telefonisch contact op met het slachtoffer. Vervolgens vertellen zij bijvoorbeeld dat de politie vermoedt dat inbrekers het op hun huis gemunt hebben. De politie stelt voor waardevolle spullen veilig te stellen. Er wordt een afspraak gemaakt om de spullen op te halen en de waardevolle spullen worden meegenomen door de mensen die zich voordoen als agent.

Als zo’n scenario zich voordoet, is het belangrijk om alert te zijn. De politie benadrukt dat zij nooit zullen voorstellen om geld of spullen veilig te stellen. Vergeet niet om kwetsbare, oudere mensen in je omgeving in te lichten over deze vorm van criminaliteit. Wanneer mensen op de hoogte zijn van deze ‘truc’, is het gemakkelijker om tijdig te handelen. „Deel de preventietips met uw ouders, grootouders of andere mensen waarvan u weet dat ze kwetsbaar(der) kunnen zijn voor deze criminelen die de naam van de politie misbruiken”, aldus de politie Oost-Brabant.

Alert op babbeltrucs

Eerder deze maand werden een 19-jarige man uit Eindhoven en een 20-jarige man uit Tilburg aangehouden. Zij deden zich vermoedelijk voor als agent, maar werden op heterdaad betrapt. Volgens de politie waren de jonge mannen betrokken bij een telefonisch gesprek met een 66-jarige vrouw uit Maasdriel. De bellers deden zich voor als medewerkers van de politie Den Bosch. De beller gaf aan dat er drie personen zijn aangehouden, omdat zij hadden willen inbreken bij de vrouw en haar man. Vervolgens kreeg de vrouw de vraag of er verder nog waardevolle spullen in huis lagen.

De vrouw vertrouwde het niet en kwam in actie. Tijdens het gesprek gaf ze een andere telefoon aan haar man en belde 112. Ze hield de nepagent aan de lijn en sprak af dat iemand later die dag de waardevolle spullen kon komen ophalen. Bij die afspraak werd de 19-jarige man uit Eindhoven aangehouden. De 20-jarige man uit Tilburg werd dinsdag aangehouden.

