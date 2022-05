Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bo Maerten en Géza Weisz over Netflix-film F*ck de Liefde 2: ‘Onze generatie kan moeilijk keuzes maken’

Heb jij moeite met keuzes maken, in de liefde, werk of wat dan ook? Kijk dan naar F*ck de Liefde 2. Vandaag staat de Nederlandse romcom op Netflix, wereldwijd. De cast vindt ook wel wat van keuzes maken. „Onze generatie vindt dat maar moeilijk.”

Metro schoof in een horecatuin in Amsterdam-West aan bij twee van de hoofdrolspelers van F*ck de Liefde 2, Bo Maerten en Géza Weisz. Een zonovergoten tuin welteverstaan, want tijdens het gesprek is het bloedjeheet. Alsof de acteurs de koperen ploert vanaf Ibiza, waar hun film werd gedraaid, hebben meegenomen.

Het verhaal van F*ck de Liefde 2

In de tweede F*ck de Liefde keert Lisa (Bo Maerten), nadat haar relatie met Jim (Géza Weisz) na reizen over de hele wereld is stukgelopen, terug naar Nederland. Tijdens een hilarische uitvaart van Lisa’s oma (als je dat zo mag noemen), vertelt Kiki (Nienke Plas) dat ze gaat trouwen. Tijd voor een vrijgezellenparty op Ibiza natuurlijk. De grootste vriendinnen Kiki, Lisa en Angela (Bettina Holwerda) krijgen op het Spaanse feesteiland iets heel anders dan verwacht. Het blijft wel een romcom natuurlijk…

Zo raakt Lisa nogal gecharmeerd van de perfecte Noah uit haar jeugd (Dorian Bindels). Maar ja, ook Jim duikt op Ibiza op. Die is inmiddels wat wijzer en nog altijd verliefd. En dan is thuis in Nederland ook nog een bekende die twee vrouwen tegelijk heeft zwanger gemaakt. Twee vrouwen die elkaar ontmoeten natuurlijk… De beste quote uit de romantische komedie komt van Nienke Plas (de rest verraden we natuurlijk niet): „Lekker geneukt? Niet te geloven. Preutse popjes gaan van bil en ik lig hier met mijn droge dichtgeklapte doos.”

In F*ck de Liefde 2 spelen ook Maurits Delchot, Victoria Koblenko, Yolanthe Cabau, Edwin Jonker, Anouk Maas, Juvat Westendorp, Defano Holwijn en debutant Kraantje Pappie.

Welke gek verzint zo’n verhaal dat we nu op Netflix gaan zien?

Bo: „Appie is dat hè? Appie Boudellah met z’n broer Mustaf. Ik moest er soms zelf hard om lachen, maar vind het in vergelijking met F*ck de Liefde 1 ook wel wat zoeter. Wat minder plat en daardoor wat liever.”

Géza: „Met dat laatste ben ik het eens, hoewel het makkelijker oordelen is als je in beide films hebt gespeeld” (Weisz nam de rol van Thijs Römer, die Jim in ‘1’speelde, over).

Tweestrijd in F*ck de Liefde 2

Hoe vat je zo’n verhaal in vier regels samen?

Géza: „Jij twee en ik twee?”

Bo: „Oeh, dat is lastig. Er zijn nogal wat verhaallijnen namelijk. Als ik alleen naar mijn personage Lisa kijk en daar weer de beknopte versie van, dan gaat zij wederom met haar vriendinnen naar het buitenland. Ze beleeft een tweestrijd tussen een nieuwe en een oude liefde en weet dat zij verliefd is. Alleen niet op wie.”

Géza: „Laat ik het dan op de boodschap houden. De film gaat over keuzes. Over hoe moeilijk onze generatie het maken van keuzes vindt.”

Bo: „En om bij de keuzes te blijven.”

Géza: „Ja. Je krijgt mierzoete romantiek, maar ook een strijd om volwassen te worden. Ik vind dit wel een coming of age-film. Het gaat heel erg over die moeite van het keuzes maken.”

Bo: „Kiezen tussen al die mogelijkheden die het leven heeft. Zeker bij de personages van Géza en mij. We worden naar elkaar toe getrokken, maar zijn zo koppig dat we toch steeds zelf kiezen. Lisa wilde settelen ‘omdat dat hoort’, Jim niet. Dan gaan ze uit elkaar en dan… zie F*ck de Liefde 2. Ze is ook best hypocriet, net als in het vorige. Zij denkt te weten hoe alles moet, maar doet dat telkens juist niet.”

En Jim is nu degene die zijn flierefluiter-leventje achter zich wil laten…

Géza: „Ja hoor, Jim is klaar om volwassen te worden. Ga je nu vragen of ik dat zelf ook heb? Haha.”

👩‍🦰 Bo Maerten Bo Maerten (29) werd geboren in Den Haag. Ze was 15 toen zij haar eerste hoofdrol in een film vertolkte (Timboektoe). Andere films waren onder meer Mannenharten 2 en de eerste F*ck de Liefde. Televisieseries waarin Bo Maerten acteerde waren onder andere Celblok H, Nieuwe Buren en Meisje van Plezier. In tv-spel Kroongetuige was zij verliezend finalist. Komende zomer is Bo ook te zien in een andere romcom, Zwanger & Co. Vorig voorjaar werd zij voor het eerste moeder.

Jullie hebben allang een relatie toch? Dan hoef ik het niet te vragen. Tenzij het nu een ongemakkelijk gesprek wordt.

Bo: „Nee hoor, ze zijn aan!”

Géza: „Voor zover ik weet bij mij in elk geval wel. Je kunt me nu niet aan het huilen krijgen.”

F*ck de Liefde 1 werd in de bios met richting de 400.000 bezoekers een gouden film en kwam later op Netflix. Nu wordt de bios overgeslagen en staan jullie meteen – wereldwijd – op Netflix. ‘Vroeger’ vonden acteurs dat zonde, maar die tijd is voorbij hè?

Bo: „Dat sentiment is volgens mij inderdaad anders. Persoonlijk vind ik het wel leuk om iets op een groot scherm te zien. Dan zit je er nog meer in. Ja, ik houd gewoon van naar de bios gaan. Maar op deze manier bereiken we waarschijnlijk een veel groter publiek.”

Géza: „Eerst bioscoop en dan Netflix vind ik helemaal ideaal. Ik ben opgeroeid met cinema en als acteur ambieer je altijd dat je in de bioscoop komt. Een mooie kant van steamingdiensten en in dit geval Netflix, is dat er voor ons acteurs meer werk is. Er is veel meer content nodig. Het klimaat is voor ons nu veel gezonder, want we hebben werk. Het is een gigantische zegen. Als de keerzijde dan is dat je film alleen op een goed bekeken streamingdienst is, dan is dat prima. Voor ons is het fijn.”

Bo: „En de drempel voor mensen om te gaan kijken is lager. Ze hoeven niet meer de deur uit als zij dat niet willen.”

Zijn wij in Nederland nou zo goed in romcoms – ze worden zeer goed bekeken – of valt het op door de hoeveelheid?

Bo: „Ik denk dat er gewoon een groot publiek voor is, een publiek dat romcoms heel leuk vindt. Of we er nou heel goed in zijn, weet ik niet zo. Zelf vind ik niet elke romcom leuk. Een verhaal moet wel een beetje origineel zijn. De meeste scoren qua aantal kijkers okay tot heel goed, ja.”

👩‍🦱 Géza Weisz Géza Weisz (35) werd geboren in Amsterdam en ook hij speelde in 2007 in Timboektoe. Andere films waren onder meer Alleen maar nette mensen, Wiplala, Homies en Brasserie Valentijn. Televisieseries waarin Géza Weisz acteerde waren onder andere Verliefd op Ibiza, Bagels & Bubbels, Dagboek van een Callgirl en All-in Kitchen. Hij deed in 2013 meer aan Expeditie Robinson.

Terug naar keuzes maken: soms vindt de liefde jou, leren we van F*ck de Liefde 2. Is jullie dat weleens overkomen?

Géza: „Ik heb er altijd nogal voor moeten werken. De liefde is me nooit heel erg overkomen. Op Valentijnsdag heb ik weleens een brief en een roos gehad, maar ik ben er nooit achter gekomen van wie die was.”

Bo: „Mijn vriend zegt altijd dat ik hem heb versierd en ik zeg dat hij mij versierde. De eerste zoen weet ik nog wel hoor, haha. Op festival Dekmantel, in de bosjes. Maar we kenden elkaar al veel langer en waren al enkele jaren vrienden. Na de eerste zoen was het opeens ‘aaaahhh’. In zekere zin heeft de liefde ons dus wel gevonden. Of is ons overkomen.”

Géza: „Nou, ik moet er altijd maar voor vechten. Klein mannetje hè? Dan komt het niet vanzelf.”

Perfecte start van de zomer

Waarom moeten we F*ck de Liefde 2 gaan kijken?

Bo: „Omdat het me een perfecte start van de zomer lijkt.”

Géza: „Omdat het een grappige film is, waar ik zelf in ieder geval heel blij mee ben. Ik hoop anderen ook.”

Bo: „Ja, hier wordt iedereen toch happy van?”

Géza: „En jullie moeten ook voor Bo en mij kijken. Alsjeblieft mensen, gun het ons ook een keer.”