Yolanthe in Just Say Yes: Ik als grijs muisje, heerlijk!

De hoofdrol in Just Say Yes had Yolanthe Cabau al. Nu blijkt het ook nog eens de hoofdrol in de eerste Nederlandse film die exclusief op Netflix wordt uitgezonden.

Just Say Yes is een heerlijke (Metro zag hem al) Hollandse romcom geworden. Zo’n filmfeest waar hele vriendinnenclubs voor naar de bioscopen zouden trekken. Maar ja, corona… Daarom pakte Netflix de titel op. Officieel is de film niet de eerste Netflix-original uit Nederland geworden. Dit omdat een ander vaderlands product al werd opgenomen (release is later). Maar toch… Yolanthe is er hartstikke blij mee, zo laat zij in de telefoon weten.

Vanwege die ‘bijna eerste Nederlandse’ een tweeluik. Een beetje trots in deze tijden is nooit weg. In deel 1 Yolanthe Cabau. Morgen in deel 2 Pip Pellens.

Waar gaat Just Say Yes over?

In Just Say Yes is Lotte (Yolanthe Cabau) al lang bezig met de invulling van haar ideale bruiloft. Vooral de oude trouwjurk van haar geliefde oma die zij zal dragen, moet een hoogtepunt worden. Kort voor de bruiloft trekt haar verloofde Alex (Juvat Westendorp) zich terug. De wereld van Lotte, die met Alex samenwerkt bij een tv-bedrijf, stort in. Maar er gaat meer mis. Eigenlijk gaat álles fout. Vooral een ramp: de egocentrische zus Estelle (Noortje Herlaar) verlooft zich totaal onverwacht met Lottes baas (Edwin Jonker). Estelle, die als Beauty Beast op Instagram 2 miljoen volgers heeft, kaapt alle huwelijksplannen van haar zo gewone zusje. Ook dat gaat fout natuurlijk. Wat niet… Het vrijgezellenfeest? Nou, kijk zelf maar vanaf morgen (2 april) op Netflix. Misschien komt het ook wel goed.

Yolanthe even in Nederland

Dan zit je opeens in een film op Netflix. Hoe is dat en wat betekent dat voor je?

Yolanthe is voor even in Nederland, onder meer voor de lancering van haar platform Cabaulifestyle.com. Maar nu over Just Say Yes: „Super! Acteren is mijn grootste passie en ik heb al best veel mooie rollen mogen spelen. Hiervoor heb ik Fuck de Liefde gedaan. Dat was een succes en ook zo leuk. Daarvoor was ik hoofdrechercheur in de serie DNA, een stoere pittige rol over moordzaken. Dat was wat serieuzer. Nu kreeg ik dit script opgestuurd met de vraag wat ik van de hoofdrol vond. Nou, ik ging lezen en was heel snel om. Ik was zó positief verrast over het feit dat ze mij vroegen om Lotte te spelen.”

Wat was de grootste verrassing?

„Lotte is een grijs muisje dat geen make-up draagt en daar ook helemaal niet mee bezig is. Ik vond het een groot compliment dat ik voor die rol gevraagd werd. Nu mocht ik écht acteren. Echt in een rol kruipen van iemand die heel ver van mij af staat. En van hoe ik gezien word. Dat vond ik megaleuk natuurlijk en dat werd het ook. We hebben met de cast een supertijd gehad, al maakten we lange draaidagen. Heb je Just Say Yes gezien?”

Zeker. Ik was om half 1 vannacht klaar en moest na al dat ergs toen nog gaan slapen.

„Oh nee, haha. Maar het is ook feelgood, je hebt toch ook een beetje kunnen lachen mag ik hopen toch?”

Absoluut. Maar als ik dacht dat het niet erger kon worden, dan werd het toch nog weer erger…

„Dat is voor Lotte nu eenmaal typerend in haar leven. Het bouwt zich allemaal op, terwijl ze het een soort van toelaat. Zij is een type die niet snel ergens iets van zegt of een stokje ergens voor steekt. En dan explodeert het uiteindelijk.”



Yolanthe moest hollen op set Just Say Yes

Wat een ongelooflijk grote rol eigenlijk.

„Ja, dit kan ik wel een droomrol noemen. Ik mocht zóveel spelen. Naïef, klein, lieflijk, maar ook gekwetst, boos en dat alles eruit komt. En dat ze na een make-over mag shinen. Het waren een heleboel verschillende emoties bij elkaar. We filmen natuurlijk alles door elkaar heen. Het ene moment was ik het grijze muisje en rende ik daarna snel naar de make-up. Haar veranderen, make-up d’r op en hup, een hele andere scene er achteraan. Van tranen naar de shinende Lotte en weer terug. Een film chronologisch opnemen, zou voor een acteur ideaal zijn. Dan ga met je emoties in de verhaallijn mee. Nu moet je na een scene alles uitschakelen en weer helemaal in het volgende moment komen.”

Just Say Yes is uitermate geschikt om met hele vriendinnengroepen in de bioscoop te bekijken. Doet het pijn dat dat niet kan? Of is het niet anders?

„Pijn doet het niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het supertof vind dat we nu in de eerste Nederlandse film die op Netflix wordt uitgezonden zitten. Dat ik daar dan de hoofdrol in mag spelen, is alleen maar ontzettend cool. Ja, de bioscoop is gaaf, maar we leven even in deze tijd. Dat Netflix het alternatief is, maakt het voor mijn gevoel niet minder hoor. Mensen kunnen nu een lekker Netflix-avondje doen. Popcorn erbij, ijs erbij en film kijken maar. Dat is toch ook fijn?”

Nu moet ik aan plastic ijs denken…

„Hahaha, ja echt hè?” (wat er hier bedoeld wordt: zie de film).

Hoe was jouw vrijgezellendag ooit of die met vriendinnen in het algemeen?

„Die waren sowieso allemaal leuker dan in Just Say Yes. Wat een trip is dat hè?”

Waarom moet iedereen Just Say Yes wat jou betreft gaan zien?

„Omdat alles in deze coronatijd een beetje somber is. Iedereen kan volgens mij wel een soort oppepper gebruiken. En vooral even lekker lachen. Met Just Say Yes krijg je het allemaal. En emotie, een veel lachen en het kijkt lekker weg. Je kunt er gewoon een heerlijk avondje van maken. Om die reden zou ik zeggen: kijken allemaal.”

Opvallende cast Just Say Yes

De cast van Just Say Yes is bijzonder te noemen. Je krijgt vanaf morgen op Netflix een mix van ervaren acteurs en mensen die een glimlach (of niet!) op je gezicht toveren. Zij doen onder meer mee, naast de al eerdergenoemde acteurs: Jim Bakkum, Kim-Lian van der Meij, Pip Pellens, Nienke Plas, Huub Smit, Lisa Michels, Dave Roelvink, Josylvio, Winston Post, Tino Martin en Patricia Paay.

