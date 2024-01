Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lil Kleine doet in nieuwe documentaire boekje open over tijd na arrestatie

Lil Kleine is na zijn arrestatie in 2022 op verdenking van het mishandelen van zijn ex Jaimie Vaes een tijdlang gevolgd door filmmakers. Dat is uitgemond in een driedelige documentaireserie, Jorik, die vrijdag verschijnt op Prime Video.

De serie volgt Lil Kleine, de artiestennaam van Jorik Scholten, na zijn arrestatie en toont volgens de makers „de nasleep van het verlies van zijn carrière, zijn vrienden en toegang tot zijn zoon”.

Lil Kleine doet boekje open

In de documentaireserie spreken Scholten en de mensen om hem heen in drie afleveringen voor het eerst „over de kwesties die spelen, waaronder roem, disfunctionele families, middelenmisbruik en relationele conflicten”.

In de serie wordt niet duidelijk of Lil Kleine en Vaes weer bij elkaar zijn, zo benadrukt de streamingdienst alvast. Er gaan namelijk al enige tijd geruchten rond over dat de twee hun relatie weer hebben opgepakt.

Autodeur

Scholten en Vaes stonden een jaar geleden nog voor de rechter in Den Haag, voor een omgangsregeling voor hun 3-jarige zoon Lío. Scholten spande de zaak aan omdat hij zijn zoon naar eigen zeggen al een jaar niet had gezien. Het Openbaar Ministerie doet ondertussen nog steeds onderzoek naar aanleiding van een aangifte door Vaes, die zij heeft gedaan vanwege meerdere geweldsincidenten de afgelopen jaren. De rapper heeft in 2022 voor de aangiftes zo’n tweeënhalve week vastgezeten.

Maar eind vorig jaar ontstonden er geruchten dat Scholten en Vaes weer bij elkaar waren. Vooral roddelkoningin Yvonne Coldeweijer was in december overtuigd van een verzoening tussen de twee. „Het allerstomste idee van 2023. Hoewel Lil heel hard aan zichzelf en zijn verslaving heeft gewerkt, heb ik het vermoeden dat ze het daarom weer opnieuw gaan proberen. Maar deze twee bij elkaar zijn TOXIC!”, deelde Coldeweijer vorige maand op haar instagram.

In een RTL Boulevard-uitzending ontkende Vaes echter alle roddels. De twee zouden volgens haar enkel beter met elkaar omgaan in het belang van hun zoontje.

De documentaireserie is vanaf vrijdag te zien bij Prime Video.

