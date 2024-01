Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De energierekening in 2024: dit is hoeveel je extra gaat betalen en waarom

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde energierekening dit jaar 180 euro hoger uitvalt. De oorzaak? Hogere energiebelasting op gas en extra kosten voor het netwerk.

Meer weten over de financiële veranderingen waar we dit jaar mee te maken krijgen? Dit gebeurt er met het prijsplafond en de vliegbelasting.

Energiebelasting in 2024

In 2024 zal de energierekening naar verwachting weer hoger uitvallen, blijkt uit onderzoek van onafhankelijke vergelijkingssite Overstappen.nl. En dat komt niet omdat de prijzen van gas en stroom zelf stijgen – eigenlijk dalen die zelfs. De boosdoeners zijn de belastingen op energie en de kosten voor het energienetwerk.

💡 Het prijsplafond Tot eind 2023 gold er in Nederland een prijsplafond. Daarmee kregen huishoudens korting op de energierekening, ter compensatie van de hoge energiekosten. In 2024 is het prijsplafond niet langer in werking. Meer weten? Via Rijksoverheid.nl lees je meer over de details.

De belasting op gas is sinds 5 jaar geleden verdubbeld. In 2018 betaalden we nog 0,35 euro per kubieke meter. In 2023 was dat 0,59 euro per kubieke meter en inmiddels is dat gestegen tot een bedrag van 0,71 euro per kubieke meter. Een ruime verdubbeling dus, in vergelijking met 2018.

Daartegenover staat wel dat de energiebelasting op stroom daalt van 0,15 euro per kilowattuur, naar 0,13 euro per kilowattuur.

Stijgende netbeheerkosten

Naast de veranderingen omtrent de energiebelasting, verandert er het nodige voor de zogenoemde netbeheerkosten. Dat zijn de kosten voor het energienetwerk (dat ervoor zorgt dat stroom bij jou thuis komt). Deze kosten zijn de afgelopen 5 jaar met 46 procent gestegen, stelt de vergelijkingssite.

De kosten voor het netwerk van stroom zijn gestegen met 52 procent. Ook de kosten voor het netwerk van gas zijn gestegen, namelijk met 25 procent.

Hogere leveringskosten

Daarnaast zijn de vaste leveringskosten gestegen. Waar de vaste leveringskosten in 2023 gemiddeld nog 95 euro waren, stijgt dat bedrag in 2024 naar zo’n 117 euro.

De gemiddelde energierekening

In 2020 was een gemiddeld huishouden van drie personen nog zo’n 156 euro per maand kwijt aan de energierekening. Als het prijsplafond niet in het leven was geroepen, was dit op het hoogtepunt van de energiecrisis 575 euro per maand. Dit jaar komen huishoudens uit in het midden: een gemiddeld huishouden van drie personen kan dit jaar uitgaan van een energierekening van 249 euro per maand, blijkt uit de gegevens van het genoemde onderzoek.

Volgens energie-expert Tom Schlagwein zijn we niet terug zijn op het prijsniveau van vóór de energiecrisis. Hij twijfelt of dat überhaupt mogelijk is, gezien de steeds hogere belasting op energie.

Mensen hebben nu al moeite hun energierekening te betalen.

„Eerst was de energiebelasting 23 procent van de rekening – die is nu 30 procent. Belasting is de grootste kostenpost op de energienota van een drie persoons-huishouden.

De netbeheerkosten zijn van 15 naar 22 procent gegaan. Mensen hebben nu al moeite hun energierekening te betalen: door alleen al de belasting stijgt die met 90 euro. Als je daarbij de stijging van de netbeheerders neemt kom je uit op 180 euro. Dat is een flink bedrag voor heel veel consumenten.”

Reacties