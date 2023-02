Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Noortje Herlaar speelt Isa Hoes in Toen Ik Je Zag: ‘Onze lunch was heftig, maar ook warm en open’

Ga er maar aan staan, iemand – Isa Hoes – in Toen Ik Je Zag spelen terwijl zij er nog is en zelfs aan de film meewerkte. En dan dat verhaal, haar leven met acteur Antonie Kamerling die in 2010 uit het leven stapte; en de prachtige, maar ook gitzwarte tijden omdat hij manisch depressief was…

Noortje Herlaar (37) durfde het aan. Metro zag de film al (een recensie volgt morgenavond) en zag dat zij samen met Egbert-Jan Weeber als Kamerling met vlag en wimpel geslaagd is. We spraken de actrice in restaurant/koffiezaak Hangaar in Amsterdam-Noord. Op dat moment was het weer buiten meer dan guur, alsof het de sfeer uit de film nog even een extra lading gaf.

Levensvreugde en het onvermijdelijke in Toen Ik Je Zag

Niet dat Toen Ik Je Zag alleen maar ellendig is, je ziet momenten vol levensvreugde genoeg. Maar toch. Al zijn de hoofdrolspelers door regisseur en scenarioschrijver Ben Verbong Bastiaan en Esther genoemd, het onvermijdelijke einde hangt bijna twee uur lang in de lucht.

Noortje Herlaar en de Metro-verslaggever troffen elkaar begin 2010 voor het eerst. Zij kreeg toen landelijke bekendheid door op tv de hoofdrol in de musical Mary Poppins te winnen (naast acteren kan Herlaar namelijk zingen als de beste). In hetzelfde jaar stapte Antonie Kamerling uit het leven. „Ik ben normaal gesproken slecht in jaartallen”, geeft Noortje Herlaar toe. „Maar deze realiseer ik me hier tijdens gesprekken wel, bijzonder hoe de realiteit hier samenkomt. Tijdens het maken van Toen Ik Je Zag had ik dat niet. Je bent dan niet de hele tijd bezig met dat het allemaal echt gebeurd is. Je bent juist bezig met het script en om het zo goed mogelijk te doen. Vandaag (de persdag, red.) is speciaal. Nu heb ik de ruimte om het er over te hebben en dan vooral ook met Isa.”

En of ze daar de tijd voor heeft. Tijdens het gesprek met Noortje Herlaar zit Isa Hoes zelf een tafeltje verderop, wat de setting op z’n minst bijzonder maakt.

Lunchen met Isa Hoes

Toen Ik Je Zag kwam op Noortje Herlaars pad door een ‘eenvoudige’ auditie-aanvraag. „Het was nog coronatijd, dus ik moest een tape insturen. Zo gaat dat tegenwoordig vaak en was ook handig omdat Ben Verbong in Duitsland woont.” De geboren Vlaardingse had de rol snel, niet in de laatste plaats omdat Isa Hoes blij verrast was en haar zegen had gegeven. Herlaar en tegenspeler Egbert-Jan Weeber zijn voor een kennismaking met Hoes met haar gaan lunchen. „Dat was best zwaar beladen, moet ik eerlijk zeggen”, kijkt ze daarop terug. „Je wordt geconfronteerd met een verhaal dat iemand echt is overkomen. Het was een prettig gesprek hoor, want Isa een lief, open en warm persoon. Zij stelde ons echt op ons gemak. Maar Egbert-Jan en ik voelden hem wel heel erg. Het was heftig, want het is gemakkelijker om over iemand te lezen dan tegenover iemand te zitten.”

‘Toen Ik Je Zag is een eer’

Dat zij een personage gebaseerd op diezelfde Isa Hoes mocht spelen, was dat moeilijk? Of misschien wel een eer? Noortje Herlaar denkt even na: „Ik vind het verhaal dat Isa opschreef heel bijzonder en rijk. Hoe open zij alles uit haar leven in haar boek heeft gedeeld… en dat mag ik dan vanuit haar perspectief spelen. Ja, een eer is dan wel het goede woord. En, al speel ik haar niet na, heel fijn dat ik dat als actrice heb mogen doen. Het gaat over veel meer dan Isa, want het gaat over hun grote liefde voor elkaar en wat hen allemaal is overkomen. Voor Toen Ik Je Zag kenden we elkaar nog niet zo goed trouwens. Meer van wat korte babbels tijdens premières. Maar ik mag haar nu ontzettend graag.”

📓 Bestseller Het verhaal van Isa Hoes uit 2013 werd als boek, Toen Ik Je Zag: mijn leven met Antonie, een besteller. Drie jaar na het verschijnen kreeg het met 250.000 verkochte exemplaren de gouden status. Hoes kreeg ontelbaar veel reacties. De actrice/schrijfster: „Al vrij snel zeiden mensen: ‘Dit moet verfilmd worden!’ Ik schudde altijd resoluut mijn hoofd: nee dank je, het idee alleen al. Maar toen kwam ik in gesprek met deze makers en die begrepen precies waar het over ging. De liefde tussen twee mensen die ondanks de ziekte, of misschien wel door de ziekte en zelfs na de dood, overeind bleef. Met hen durfde ik het aan en ik zei ja tegen een verfilming van ons verhaal.”

Toen Ik Je Zag niet gelezen

Het boek Toen Ik Je Zag had Noortje Herlaar voor haar auditie niet gelezen, maar nu nog altijd niet. „De regisseur raadde het me zelfs af. Kijk, er zijn rollen waarbij wordt verwacht dat je iemand echt na gaat doen. Dat is nu niet aan de hand, want het verhaal moest universeel worden, mensen moeten zich erin herkennen. We mochten en moesten het script heel erg naar onszelf toetrekken en het op de set helemaal over ons heen laten komen. De situaties moesten opnieuw ontstaan. In het hier en nu.”



Veel liefde, maar helaas ook een ziekte

Al krijgen we in Toen Ik Je Zag duidelijk mee dat zware depressiviteit een taboe is, toen misschien nog wel meer dan nu, de film is bovenal een ode aan de liefde, in het geval tussen Isa Hoes en Antonie Kamerling. Herlaar, die zelf in Barry Atsma haar grote liefde en vader van haar twee kinderen vond: „Aan dat taboe zit schaamte gekoppeld, zeker. Maar wat mij betreft gaat Toen Ik Je Zag vooral over een vrouw die alle liefde voor haar partner en haar gezin overeind probeert te houden. En die liefde wil zij zelfs na de dood van haar geliefde blijven beleven. We hebben delen in Italië gefilmd, waarbij je als kijker prachtige momenten uit het leven van Isa en Antonie ziet. Ja, er was heel veel liefde, maar helaas ook een ziekte waarmee zij als stel worstelden.”

‘Een depressie heb je niet alleen’, schreef Isa Hoes in Toen Ik Je Zag: mijn leven met Antonie. Noortje Herlaar kan die uitspraak na het spelen van haar rol alleen maar beamen. En ook omdat zij in haar eigen leven mensen met depressieve klachten kent. Zwaar om die rol neer te zetten vond ze het echter niet per se: „Eerder en voor het grootste gedeelte heel fijn om als actrice zo aan het werk te kunnen zijn. Het was mijn eerste rol nadat ik ons tweede kind had gekregen.”

Wat mij betreft gaat Toen Ik Je Zag vooral over een vrouw die alle liefde voor haar partner en haar gezin overeind probeert te houden.

Lachend: „Ik had zo’n ‘oh, mama mag weer’-gevoel. Het voelde heel lekker om mijn vak weer te kunnen uitoefenen. Maar je kunt je vast voorstellen dat ik de zwaarste scènes rond het overlijden van Antonie, of in dit geval Bastiaan, oprecht heel erg zwaar vond om te doen. Het hoort er echter bij als je het verhaal in zijn totaliteit wil vertellen. Ik vind het bijzonder maar ook mooi dat het boek van Isa zo’n enorme impact in ons land heeft gehad. Ik hoop dat we met de film, hoewel hij niet luchtig is, toch ook wat lucht over het onderwerp kunnen brengen. En vooral dat we de schaamte eraf kunnen halen.”

Veel reacties liggen op de loer

Isa Hoes werd overladen met reacties op Toen Ik Je Zag. Dat is iets wat Noortje Herlaar na deze week – de film draait vanaf donderdag in de bioscoop – ook kan overkomen. Wildvreemde mensen die in de supermarkt over depressiviteit beginnen… De actrice: „Ik denk het eigenlijk niet, hoor. Nou ja, misschien ook wel. Hoe dan ook, het mag. Toen Ik Je Zag Heeft echt een ziel. Mensen gaan ‘m voelen. Ik vind het mooi dat ik daar onderdeel van mag zijn.”

Denk jij weleens aan zelfmoord? Je kunt met 113.nl geheel anoniem bellen (0800-01130 of chatten.