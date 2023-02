Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stijging coronabesmettingen, link met carnaval is nog niet goed duidelijk

Haast niemand maakt zich er echt druk meer om, maar het aantal vastgestelde coronabesmettingen is opnieuw gestegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft het aantal positieve coronatests wekelijks doorgeven. Het waren er in de afgelopen week 4583.

In de zeven dagen daarvoor waren dat er 3805. Of de carnavalsperiode meespeelt bij de stijging, is volgens het RIVM nog niet goed te zeggen.

Coronabesmettingen en carnaval

Carnaval werd vorige week en het weekend daarvoor gevierd. Als veel mensen elkaar bij de feesten besmet hebben, zal een deel van hen ergens in de loop van vorige week klachten hebben gekregen. In het zuiden van het land lijken de coronacijfers van afgelopen week gemiddeld iets hoger te liggen dan in het noorden, maar het RIVM noemt de aantallen nog „niet voldoende om daar uitspraken over te doen”.

Het aantal coronabesmettingen neemt al een aantal weken toe, benadrukt een woordvoerder verder. Bovendien had het zuiden van het land afgelopen week vakantie, wat ook van invloed kan zijn op de verspreiding van corona. „We zitten ook gewoon nog steeds in het seizoen van de luchtweginfecties”, stelt hij. Zo gaat er ook nog steeds griep rond in Nederland.

Geen test bij de GGD

De positieve testuitslagen geven sowieso geen compleet beeld van de mate waarin het coronavirus onder ons is. Dat komt omdat de meeste mensen, als zij klachten hebben, geen test bij de GGD doen. Deskundigen pleitten eind vorig jaar al om ‘alle laatste coronamaatregelen los te laten‘. Dit „omdat andere verkoudheidsvirussen ook niet worden getest”.

Resultaten uit de andere meetinstrumenten laten zien dat het aantal coronabesmettingen toeneemt. Zo steeg vorige week het aandeel deelnemers aan de Infectieradar dat een positieve testuitslag doorgaf. Ook nam het aantal virusdeeltjes in het rioolwater verder toe.

Met corona in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen is een vergelijkbaar beeld te zien. Vorige week werden 442 mensen met corona zo ziek dat ze moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Een week eerder ging het om 316 mensen.

Op dit moment gaan er meerdere subvarianten van het virus rond in Nederland (zie de video hierboven). Die komen allemaal uit de omikron-familie, zegt het RIVM. Zo stijgt momenteel het aantal besmettingen met XBF, een variant die ook in Australië rondgaat. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de subvarianten ziekmakender zijn dan voorgangers.

Vorige week adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet om te stoppen met grootschalig testen op corona. Het virus hoort nu bij het dagelijks leven, zo stellen de experts. Of het kabinet het advies overneemt en of het testen dus gaat ophouden, is nog niet duidelijk.