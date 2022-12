Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste beelden verfilming Toen Ik Je Zag te zien, acteurs emotioneel

Het is misschien wel een van de meest actuele thema’s van dit moment: mentale gezondheid. Maar als je zelf eigenlijk geen last hebt van mentale problemen, is het lastig in te schatten wat iemand anders doormaakt. Mede daarom is de film Toen Ik Je Zag tot stand gekomen. Het is een verfilming van de gelijknamige biografie van Isa Hoes. Het verhaal gaat over de depressie en zelfmoord van haar man Antonie Kamerling. De eerste beelden zijn nu te zien.

Ook spreken de hoofdrolspelers zich uit over hun heftige rollen.

Isa Hoes koos voor andere namen

Opmerkelijk is dat de regisseur Ben Verbong en Isa Hoes, die ook meewerkt aan de film, ervoor gekozen hebben om de hoofdpersonages de namen Bastiaan en Esther te geven. Dat doen ze om Hoes’ verhaal universeler te maken en om de naasten geen onderdeel van het drama te maken.

Acteur Antonie Kamerling had een mooi gezin, een succesvolle carrière, zag er goed uit, was muzikaal en kon ook nog eens mooi zingen. Op het oog had hij het allemaal op orde. Toch maakte hij twaalf jaar geleden, na veel depressieve periodes, een einde aan zijn leven. Isa Hoes (55), de weduwe van Antonie, schreef in 2013 het boek Toen Ik Je Zag over haar leven met de acteur. Haar liefdesverhaal is inmiddels dus verfilmd, met Egbert Jan Weeber (41) en Noortje Herlaar (37) in hoofdrol.

Hoes over de keuze om haar boek te verfilmen: „Toen ik tien jaar geleden mijn boek uitbracht, had ik geen idee van de impact die het zou hebben. Ik kreeg enorm veel reacties van mensen die steun hadden aan mijn verhaal. Dat is mijn drijfveer. Ik hoop met ons verhaal op één of andere manier mee te helpen of inzicht te geven in een ziektebeeld dat helaas nog steeds een taboe is. Met deze makers durfde ik het aan. Zij begrijpen waar het om gaat: de liefde tussen twee mensen die – ondanks de ziekte, of misschien wel door de ziekte en zelfs na de dood – overeind bleef.”

Weeber over Toen Ik Je Zag: ‘Ik word bijna emotioneel’

„Wij zien het een beetje als een driehoeksverhouding”, begint Herlaar, die de rol van Esther op zich neemt. „Het is een verhouding tussen twee geliefden en een ziekte.” Weeber vertelt aan RTL Boulevard dat het „de mooiste, maar ook de zwaarste rol is” die hij ooit heeft gespeeld. „Ik word bijna emotioneel.”

De film is vanaf 2 maart te zien in de bioscoop.