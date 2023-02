Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Cocaine Bear: wat er gebeurt als een beer zwaar verslaafd raakt aan coke

Een film, Cocaine Bear, over een beer die zwaar verslaafd raakt aan coke doordat het beest een vliegtuiglading van het oppeppende poedertje tot zich heeft genomen. Ja hoor…

Dat was eerlijk gezegd de eerste gedachte bij Metro‘s film-watcher. Toen werd echter duidelijk dat dit verhaal in het echt gebeurd is. Kijk, dan heb je wat om besproken te worden in Metro‘s Filmrecensie van de Week. En dus gingen we er goed voor zitten. Kom maar op met die beer die volgens het Cocain Bear-verhaal radeloos op zoek gaat naar cocaïne en daarbij nogal wat mensen aan flarden scheurt. Vanaf morgen is deze titel in de Nederlandse bioscopen te zien.

Het echte verhaal van Cocaine Bear en Cocaine Cowboy

Dat échte verhaal ligt iets genuanceerder, maar is toch meer dan bijzonder. Het was halverwege de jaren tachtig toen Andrew Carter Thornton, bijgenaamd The Cocaine Cowboy, zo’n 800 pond Colombiaanse coke vanuit een Cessna-vliegtuigje in de Amerikaanse wildernis besloot te droppen. De in tassen verpakte drugs met een waarde van 14 miljoen dollar zou hij later met handlangers gaan zoeken. Smokkelen over de grens werd zo omzeild.

Tijdens deze actie is Thornton uit het vliegtuig gesprongen. Waarom, dat weet alleen hijzelf. En waarom hij vervolgens in Knoxville naast een woning op een grindpad te pletter stortte, is ook niet duidelijk. Er zijn twee versies bedacht: hij stootte zijn hoofd toen hij uit het vliegtuig sprong, of zijn parachute is ‘simpelweg’ niet opengegaan. Het hoofdscherm van de parachute werd een paar honderd meter van zijn lichaam gevonden.

Wat wel zeker is: later werd een dode beer in het gebied aangetroffen. Het dier had meer dan 30 kilo coke in z’n maag en kon met recht Cocaine Bear worden genoemd.

De beer in Cocaine Bear leeft natuurlijk

Met dat net zo treurige als schitterende verhaal, gingen scenarioschrijver Jimmy Warden en regisseur Elizabeth Banks aan de haal. In Cocaine Bear is de beer natuurlijk allesbehalve dood, anders hadden we alleen naar die fatale sprong uit het vliegtuig en een lekker smikkelend en vervolgens overlijdend dier kunnen kijken. Warden en Banks hebben er ruim anderhalf uur puur vermaak van weten te breien.

Universal Pictures geeft Cocaine Bear het genre thriller mee. Wat Metro betreft is ‘hahaha-horror’ meer op z’n plaats. Het is lastig om de film in één woord te vatten, want je krijgt een niet enge horror die totaal over de top is voor de kiezen. Over de top qua dialogen en qua personages; en dan nog eens álle personages ook. Dat is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar geef je je eraan over, dan krijg je een zwak voor alle gekkigheid. De acteurs brengen het nog eens met fijn luchtig spel ook.

Van tijd tot tijd hilarisch

In deze chaotische thriller, eh hahaha-horror, zie je een bonte verzameling van politieagenten, toeristen, tieners en een moeder die de tieners zoekt, samen in een bos in Georgia. Daar zit dus Cocaine Bear, een gevaarlijk roofdier van ruim 200 kilo die een onvoorstelbare hoeveelheid cocaïne binnen heeft gekregen. Stijf van de coke gaat hij op rooftocht naar meer drugs… en slachtoffers. Weleens een beer met z’n kop heel hard tegen een boom zien bonken? Cocaine Bear doet het.

🟧 Hey... die ken ik Nog voordat de titel Cocaine Bear op het witte doek verscheen, meende deze verslaggever een bekend gezicht te zien. Bij een check bleek dat terecht: een dame die een kort, maar zeker niet onopvallend rolletje speelt, is onze eigen Hannah Hoekstra (Metro sprak haar vorig jaar over de serie Diepe Gronden). De cast bestaat verder onder meer uit Keri Russell, Margo Martindale, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr., Kristofer Hivju en Jesse Tyler Ferguson.

Van tijd tot tijd is deze film hilarisch te noemen. Dat weet je eigenlijk al vanaf het begin, als meerdere feiten over beren op het filmdoek verschijnen en Wikipedia als betrouwbare bron wordt opgevoerd. De beer zelf is trouwens, op een enkele twijfelachtige actiescène na, trouwens zo slecht nog niet en ingemonteerd.

Beoordeling uit 5: 3,5

(niet voor iedereen weggelegd misschien, maar het kan nog weleens een cultfilm worden door mensen die hem minimaal 4 sterren geven).

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Cocaine Bear (soms ook op woensdag). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Toen Ik Je Zag, naar de bestseller die Isa Hoes schreef over het leven met haar man Antonie Kamerling.