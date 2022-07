Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klaasje Meijer in film Boeien!: ‘K3 nooit vergeten en op naar het buitenland’

Nog een paar maanden en Klaasje Meijer is al weer een jaar uit hit-meidengroep K3. Ze begon aan een nieuw leven en liep voor tv onder meer over een kabel in de Johan Cruijff ArenA, tientallen meters boven de grond. Nu is zij te zien in een nieuwe uitdaging, Boeien!, een film voor het hele gezin. En ze gaat ons even verlaten…

We zitten midden in de zomer van de ‘familiefilms’. Daarmee kom je de zomervakantie wel door natuurlijk als je van naar de bioscoop gaan houdt. Metro besteedde al aandacht aan drie films die binnen twee weken uitkwamen. Het ging toen om Silverstar, de tweede paardenfilm van Britt Dekker. Om het uitermate schattige varkentje Knor. En om het confronterende maar tegelijkertijd hartverwarmende Strijder, over een jonge voetbalfanaat in een rolstoel. We sluiten nu af met Boeien!, een avonturenfilm met een verrassende actrice in de gelederen: Klaasje Meijer.

Klaasje Meijer zonder K3

We hebben uiteraard over Klaasje Meijer (27) van K3. Na zes succesvolle jaren besloot de Nederlandse zangeres de meidengroep tot groot verdriet te verlaten. Ze vond het tijd om andere dingen aan te gaan en nieuwe avonturen aan te gaan. Hoe is het nu met haar, bevalt het leven zonder K3 en hoe was het om actrice te zijn in de Nederlandse familiefilm Boeien!? Natuurlijk acteerde Klaasje Meijer binnen K3 al een serie en met Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn ook in de Studio 100-film Dans van de Farao. Maar toch. Het is tijd om even snel bij te praten.

Metro sprak je bij The Big Balance, toen je leven na K3 nog behoorlijk vers was. Hoe ervaar je het nu een half jaar later?

Klaasje Meijer: „Ik ben snel gewend geraakt aan de nieuwe vorm van mijn leven en het bevalt goed. Ik ga steeds weer nieuwe uitdagingen aan en daar ben ik blij mee.”

Hoe kwam Boeien! op je pad?

„Heel simpel: ik kreeg een e-mail. Het script vond ik leuk en een bijrol spelen in een film leek me al helemaal leuk.”

🚢 Het verhaal van Boeien! Boeien! speelt zich af aan boord van het cruiseschip ‘Rederij de Romantiek’ waar Kapitein Hartman samen met zijn lieftallige assistente Jitske (Klaasje Meijer) de liefdesscepter zwaait. Ravi, een slim meisje en haar eigenwijzestiefbroertje Benja, gaan met hun ouders als samengesteld gezin op een cruisevakantie. De deelname van vader Orlando en moeder Maartje aan een trouwwedstrijd aan boord van het schip, moet het gezin nader tot elkaar brengen. Maar niet iedereen aan boord van het schip heeft even goede bedoelingen. Er zijn meerdere pogingen om de kinderen te ontvoeren…

Vergelijking met K3-films

Wat voor verschil was het filmen in vergelijking met draaien met K3?

„Ik speel een rol die redelijk wat vergelijkingen heeft met mijn karakter in de K3-films. Jitske is misschien alleen iets serieuzer.”

Wat voor personage is Jitske, een dame die het allemaal wel door heeft?

„Jitske is serieus en perfectionistisch. Ze voelt zich verantwoordelijk. Dat verantwoordelijkheidsgevoel zit ook wel in mij, dus ik denk dat de rol daarom vrij dicht bij mezelf lag.”

Klaasje Meijer weer actief met de kids

Hoe was het om met de kinderen te werken? Jou niet geheel vreemd, alleen waren zij nu ‘collega’s’…

„Super leuk dat Yailah Vroom en Wout Visser de hoofdrolspelers zijn van Boeien!. Het is mooi om te zien hoe zij zich inleven in hun rol en dat deze film dus volledig draait om hun acteertalent. Het is bewonderenswaardig om te zien dat zij zich zo goed kunnen inleven in hun rol.”

Vind je Boeien! vooral een kinderfilm of voor het hele gezin?

„Ik vind het echt een film voor het hele gezin. De schrijvers en regisseur hebben er genoeg grapjes voor de hele familie in gestopt.”

Metro had onlangs een winactie voor mensen die een overnachting op ss Rotterdam kunnen winnen, jullie set in de film (er deden 1200 mensen mee). Wat kunnen de winnaars verwachten? Hoe vind je het schip?

„Je waant je echt in een andere tijd als je op het schip bent. Je voelt de rijke geschiedenis van alle reizen die dit schip heeft gemaakt. Zelf vind ik het altijd extra bijzonder om er te zijn, omdat mijn eigen opa op ss Rotterdam marconist is geweest. Het personeel is ontzettend vriendelijk en de vrijwilligers kunnen je van alles vertellen over de geschiedenis. Een aanrader dus.”

De muziek wordt niet vergeten

Wordt acteren nu je belangrijkste ding? Of ben je de muziek nog lang niet vergeten?

„Ik ben muziek zeker nog niet vergeten. Er liggen interessante projecten te wachten dit najaar en muziek én acteren zijn daar onderdeel van. Ook ga ik nog een tijdje naar het buitenland. Ik kan nog niet vertellen wat ik precies ga doen, maar het is om me verder te ontwikkelen. Het eerstvolgende in de agenda is het Kinderprinsengrachtconcert op 20 augustus, waar ik samen met jonge muzikanten zal optreden. Van dit concert ben ik ambassadeur.”

Hoe kijk je nu op je K3-tijd terug? Iets om nooit meer te vergeten?

„Iets om nooit meer te vergeten… Ja, dat vind ik wel mooi geformuleerd. Daar houden we het dus maar bij.”