Filmrecensie Silverstar: paardenmeisjes en -jongens, hollen naar de bios maar

De opvolger van Britt Dekkers film Whitestar is daar. Silverstar heet hij nu, wederom naar de hoofdrolspeler, een paard. Is het wat? Paardenmeisjes en -jongens kunnen in ieder geval met een gerust hart naar de bioscoop gaan.

Deze en volgende week verschijnen maar liefst vier Nederlandse ‘films voor het hele gezin’ in de bios. Metro besteedt aan alle vier aandacht omdat het zomervakantie is. Kun je om een of andere reden niet even lekker op vakantie? Dan tippen we graag de films van deze zomer waarmee je je met de kinderen prima kunt vermaken.

Over de andere drie titels later meer. Metro‘s Filmrecensie van de Week is nu Silverstar. Omdat Britt Dekker het toch maar weer mooi voor elkaar heeft gekregen.

Silverstar meteen weer uit de bios

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het even graven was. De Metro-verslaggever zag de film namelijk in… december. Toen Silverstar eenmaal draaide, gooiden de nieuwe coronamaatregelen van toen binnen een vloek en een zucht roet in het eten. De bioscoopdeuren gingen dicht. Jammer dan, Silverstar. Het werk van Britt Dekker (zij bedacht het verhaal en speelt zelf mee) draaide echter zo kort, dat de film deze zomer moeiteloos op het grote witte doek kon terugkeren. Gisteravond vertelde zij er overigens over in talkshow Renze. En dat leverde nogal een ongemakkelijk moment op.

Het verhaal van Silverstar

Een aantal jaren na haar overwinning met Whitestar, runt Megan (Britt Dekker) haar eigen manege. Als Whitestar’s zoon, het jonge paard Silverstar, bij een stalbrand van schrik het bos in galoppeert, wordt hij gevonden door de 16-jarige Esmee (Wendy Ruijfrok). De twee hebben gelijk een bijzondere klik. Na de brand krijgt Megan hulp aangeboden van paardenhandelaar Carina (Bo Maerten, die dit voorjaar / deze zomer ook al in F*ck De Liefde 2 en Zwanger & Co te zien is). Maar is zij wel te vertrouwen? Esmee komt erachter dat er vreemde dingen gebeuren, maar niemand wil naar haar luisteren. Om Silverstar te redden, ziet ze geen andere optie dan met het paard op de vlucht te slaan. Samen moeten Esmee en Silverstar zien te overleven in de natuur.

Talentje Wendy Ruijfrok

Een film van Britt Dekker, het deed vele wenkbrauwen in 2019 even fronsen. Metro interviewde haar toen in Hippisch Centrum Muiderberg, net als de jonge hoofdrolspeelster Richelle Plantinga. Richelle doet inmiddels een toneelopleiding in Amsterdam en is niet in Silverstar te zien. Nu hebben we Wendy Ruijfrok, ook al zo’n voltreffer. Ze acteert op een frisse, natuurlijke manier. De moraal van deze film volgens haar personage? „Alle volwassenen zijn stom.” Haar jonge tegenspeler Eliyha Altena is ook prima.

Britt Dekker en Netflix

En Britt Dekker en die gefronste wenkbrauwen? Laat die paardenliefhebster in hart en nieren maar schuiven. Haar eerste film Whitestar belandde na een redelijk bioscoopsucces maar mooi op Netflix (en is op de streamingdienst nog altijd te zien).

Voor Silverstar heeft zij met regisseur Diede in ‘t Veld een heel aardige cast bij elkaar gekregen. De zeer ervaren Bart Klever en Anneke Blok zijn er bijvoorbeeld bij (Blok is de oma die een ongemakkelijke band met kleindochter Esmee heeft). En ook Juvat Westendorp en de eerder genoemde Bo Maerten zijn erbij. Het is leuk om te zien dat Maerten nu eens een ‘knap secreet’ mag spelen. Zo’n nietsontziende dame die aan Silverstar onderdak biedt in haar paardenbedrijf en er zonder blikken of blozen vervolgens een half miljoen euro voor vraagt.

Niet voor iedereen

Silverstar is zeker niet voor iedereen weggelegd, vervelend is hij echter voor niemand. Kinderen die van paarden houden zullen van de film smullen (en hier en daar misschien een traantje laten). Zij moeten wel even door de stalbrand-scènes heen bijten. Want die zijn behoorlijk heftig.

Beoordeling uit 5: 2,5 (voor de paardenkids 5)

