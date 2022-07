Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat kost het Colosseum in Rome als het te koop zou staan?

Het iconische Colosseum in Rome heeft zoveel historische waarde dat het bouwwerk eigenlijk niet in geld uit te drukken is. Toch heeft accountancykantoor Deloitte er nu een prijskaartje aan gehangen. Mocht het al te koop komen te staan, wat natuurlijk niet gebeurt, dan moet je een van de grotere techbedrijven ter wereld runnen om het te bekostigen.

Het Colosseum in Rome is een van de meest bekende historische plekken op aarde. Het bouwwerk stamt uit de Romeinse tijd en was een stadion waar mensen kwamen voor rauw spektakel: gladiatoren die tot de dood met elkaar vochten.

Wat kost het Colosseum in Rome?

Toeristen die het Colosseum bezoeken leveren Italië jaarlijks 1,4 miljard euro op. Toch schat Deloitte LLP de waarde van de historische, culturele plek een stuk hoger in. 76,8 miljard euro, om precies te zijn.

🏛️ Peperdure renovatie Vorig jaar kreeg het Colosseum in Rome een peperdure renovatie. De ooit door archeologen verwijderde vloer is er opnieuw ingezet, waardoor toeristen weer een ‘Gladiator View’ hebben. Lees en bekijk hier meer.

Hoe ze bij deze waardering komen? Het accountancykantoor lanceerde een online enquête. Hierin werd onder meer gevraagd welk bedrag lokale bewoners en toeristen zelf zouden willen betalen om het Colosseum te onderhouden en te beschermen. Het gemiddelde bedrag dat hier uitkwam, is vermenigvuldigd met het aantal inwoners van het Zuid-Europese land. Dat is slechts een deel van de ietwat vreemde berekening, maar het hoe en waarom snappen mensen van een accountancykantoor ongetwijfeld beter dan wij.

Rapport Deloitte verklaart de prijs

Inwoners van de hoofdstad van Italië waarderen het Colosseum het hoogst. Niet gek, want de historische plek ligt pal in het centrum van Rome. Deze lokale stemmers hingen een gemiddeld prijskaartje van 90 euro aan het Colosseum. Op andere plekken in Italië was de waardering weliswaar lager, maar werd gemiddeld nog wel 57 euro genoteerd. Lees in dit rapport (er is een optie om het in het Nederlands te vertalen) hoe ze uiteindelijk tot de maatschappelijke waarde van 76,8 miljard euro zijn gekomen.

Het Colosseum in Rome is natuurlijk ook niet zomaar een historische plek. Ondanks de leeftijd is het bouwwerk zeer goed bewaard gebleven en is de plek de meest bezochte toeristische locatie van Italië. En daar zijn de Italianen trots op. “De verbetering van het culturele en landschappelijke erfgoed in ons land moet een prioriteit worden op de agenda van nationale en lokale instellingen”, aldus Fabio Pompei, CEO van Deloitte.