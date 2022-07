Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filmrecensie: The Story of My Wife met onze eigen Gijs Naber totaal verstikkend

Een weddenschap uitspreken dat je gaat trouwen met de eerste dame die binnenkomt. Dat is het bijzondere en voor een film uitstekende uitgangspunt in The Story of My Wife. De man die de weddenschap bedenkt en uitvoert in dit buitenlandse liefdesdrama: Gijs Naber.

Omdat Gijs Naber de hoofdrol speelt, is The Story of My Wife deze keer Metro‘s Filmrecensie van de Week. Het 2 uur en 49 minuten (!) durende verhaal is vanaf morgen in de Nederlandse bioscopen te zien.

Meteen spanning in The Story of My Wife

Een weddenschap dus: zeggen dat je trouwt met de eerste de beste vrouw die het restaurant waarin je met een vriend zit, binnenstapt. Gijs Nabers personage Jack Jacob Störr doet het echt. Met de camera op de deur gericht, zit je met The Story of My Wife meteen op het puntje van je stoel. Al helemaal als een oudere dame op het punt staat haar voet over de drempel te zetten, maar op het laatste moment wordt weg geroepen. Maar dan… dan is ze er. En Gijs Naber vraagt het de beeldschone voltreffer ‘gewoon’: „Wil je mijn vrouw worden?” Zij: „Wanneer?” Hij: „Morgen?” Zij gevat: „Volgende week lijkt me wat realistischer.”

De twee worden inderdaad een getrouwd stel. Dat kunnen we op deze plek best verraden, want het restant van nog zo’n 2 uur en 40 minuten draait juist om de relatie van Störr en zijn ‘weddenschapsvangst’ Lizzy. Gijs Naber speelt een vrachtvaarder die op zijn schip met louter eenvoudig eten een vrij saai leven leidt. Momenten van een delirium in de haven zijn maar spaarzaam. Alles verandert met Lizzy aan zijn zijde. Hij gaat minder varen, maar neemt nog wel een taak op een groot en mooi passagiersschip op zich. The Story of My Wife gaat echter over de liefde, die door het gekke begin in de sterren staat geschreven. De sfeer slaat echter snel om, als Störr Lizzy van vreemdgaan verdenkt. Hij wordt volledig opgeslokt door zijn allesbeheersende jaloezie. Maar is hij zelf wel zo trouw, als de jonge en bijzondere Grete zowel op zijn schip als aan wal opduikt?

Gijs Naber lijkt alles aan te kunnen

Die weddenschap, je moet het maar bedenken. De Hongaar Milán Füst deed het en schreef het in de Tweede Wereldoorlog op in een boek. The Story of My Wife is op Füsts werk gebaseerd. Regisseur Ildikó Enyedi ging er mee aan de haal en schopte het eerder dit jaar tot het filmfestival in Cannes. Voor haar ellenlange Hongaars/Duits/Frans/Italiaanse productie kreeg zij slechts 58 draaidagen. Petje af, als je ziet wat de Hongaarse voor elkaar heeft gekregen.

Enyedi vond in Gijs Naber en Lea Seydoux een zeer geschikt acteurskoppel voor de zware, maar bijzondere hoofdrollen. Gijs Naber lijkt inmiddels alles te kunnen. Of het nou om zijn beroemdste personage – Storm in Penoza – gaat of dat hij Willem Holleeder in Judas speelt, hij slaagt. Metro gaf hem zelfs al eens vier sterren voor een solovertolking als knettergekke oorlogsveteraan in het theater (Leger). En we lagen in een deuk om zijn komische rol als een van twee stiefzussen van Assepoester (Paris en Hilton) in de musical Lang en Gelukkig.

Tamelijk geweldig duo

Het spelniveau van Gijs Naber wordt in The Story of My Wife door zijn tegenspeelster nog eens flink opgekrikt. Lea Seydoux is geknipt voor de nogal ondoorgrondelijke Lizzy. De ervaren Française van 37 jaar was eerder onder meer te zien in Mission Impossible: Ghost Protocol en in de James Bond-film Spectre. Ook Luna Wedler als de jonge Grete is met verfrissende spel goed op haar plek. Wedler brak onlangs door in de Netflix-serie Biohackers.

Gijs Naber en Lea Seydoux zijn als duo tamelijk geweldig. In het trage drama vol prachtige dialogen, zorgen de acteurs ervoor dat The Story of My Wife nooit saai wordt. Integendeel zelfs, de film wordt al snel verstikkend (en dat wordt alleen maar erger). Ondertussen is er verlangen en spat de liefde er tussen de twee weer even vanaf. De muzikale intermezzo’s, waarin vooral Seydoux schittert, zijn prachtig, vernuftig en treffend tegelijk. Hoe het ook afloopt, het verhaal intrigeert al snel en blijft dat tot de laatste seconde doen.

Publiek voor The Story of My Wife?

Gijs Naber mag z’n handjes dichtknijpen met zo’n buitenlandse rol, die ongetwijfeld bij andere filmmakers in het oog springt. Of er ook veel Nederlandse ogen zijn verrichtingen in de bioscopen gaan volgen, is een twijfelgeval. Meer dan 2,5 uur ‘verstikking’, daar moet je maar tegen kunnen. Maar wie een beetje zijn of haar best doet, wordt niet teleurgesteld. Hoe zwaar deze kost ook, het is wel verdomd goede zware kost geworden. Zware kost die aan het einde van de lange zit nog twee Nederlandse verrassinkjes krijgt ook. Eén in de verhaallijn, een tweede in beeld: wie goed oplet, krijgt plotseling Thekla Reuten – Gijs Nabers grote liefde in het echte leven – in de gaten.

Beoordeling uit 5: 4

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag om 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals The Story of My Wife (soms ook op woensdag). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Bullet Train (met Brad Pitt).