NVJ na namen-publicatie door Coldeweijer: juicekanalen moeten ethische richtlijnen in acht nemen

Juicekanalen zouden er goed aan doen als zij bij hun publicaties de ethische richtlijnen die gelden voor de journalistiek in acht zouden nemen. Dat zegt secretaris Paul Teixeira van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ), gevraagd naar de berichtgeving over de veelbesproken lustrumbijeenkomst van het Amsterdamsch Studenten Corps door roddelvlogger Yvonne Coldeweijer. Zij onthulde eerder deze week via haar Instagrampagina de volledige namen en foto’s van de vermeende sprekers.

„Het zou eenieder sieren als zij bij een publicatie de ethische richtlijnen voor de journalistiek in acht zouden nemen, ook de juicekanalen”, zegt Teixeira. Hij verwijst naar een recente uitspraak van de rechter waarin gesteld werd dat dat wat Coldeweijer doet toch echt journalistiek is. „Dan zou zij ook de zorgvuldigheid die dat met zich meebrengt in acht moeten nemen.”

Juicekanalen met redactiestatuut

Hij oppert daarnaast dat het een goed idee zou zijn als de zogenaamde juicekanalen een redactiestatuut zouden hanteren. „Dat is een soort garantie van bepaalde normen. Dat hoor en wederhoor zijn toegepast en dat feiten en bronnen zijn gecheckt.”

Dinsdag ontstond ophef over de Amsterdamse studentenvereniging nadat er beelden uitlekten waarin enkele leden vrouwonvriendelijke speeches gaven tijdens een bijeenkomst. Mannelijke leden van het corps zeiden tijdens de toespraken dat vrouwen „sperma-emmers” zijn en „niks en niks meer dan een hoer”. Mannen zouden „de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken”. Een bestuurslid van de vereniging, dat eveneens vrouwonvriendelijke uitspraken deed, noemde de beoogde cultuurverandering bij het corps een façade en zag de verenigingsleden als verheven boven de samenleving.

Rechtszaak Life of Yvonne

Dat niet iedereen fan is van de roddelkoningin van de juicekanalen Life of Yvonne, bleek maar weer toen ze in april werd aangeklaagd door zangeres Samantha Steenwijk. In een video zei Coldeweijer dat de zangeres illegale dieetpillen gebruikt om af te vallen, wat volgens Steenwijk niet waar is. De zangeres kreeg gelijk van de rechter en Coldeweijer moest de roddel rectificeren op zowel Instagram als in haar eerstvolgende video op YouTube. Ook moest zij opdraaien voor de proceskosten, een kleine 2500 euro.