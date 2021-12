Klaasje Meijer blij met tijd na K3… op 35 meter hoogte in The Big Balance

Klaasje Meijer nam kort geleden afscheid van meidengroep K3. Vanaf vanavond heeft ze een totaal nieuwe uitdaging in The Big Balance op SBS6. In dat programma hoopt zij uiteindelijk op een lijn op 35 meter hoogte door de Johan Cruijff ArenA te ‘wandelen’. Alle reden voor een gesprek: „Dit is geen sport voor watjes.”

Begin februari kwam het hoge woord van Klaasje Meijer (26) eruit: ze zou K3 gaan verlaten. Uiteindelijk zong en danste zij met Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen op 31 oktober haar allerlaatste show. Ondertussen was op tv de zoektocht K2 zoekt K3 gaande, waarbij Metro de vier finalistes sprak. Julia Boschman uit Bergen op Zoom werd uiteindelijk de derde K3-ster. En Klaasje Meijer? Zij bereidde zich op iets heel anders voor: The Big Balance.

Zes waaghalzen in The Big Balance

We zien vanaf vanavond een aantal prettig gestoorde bekende Nederlanders zich drie afleveringen in het zweet werken. Illusionist Hans Klok, windsurfer Kiran Badloe, kickbokser Remy Bonjasky, basketbalster Chatilla van Grinsven, dj Dave Roelvink en Klaasje Meijer gaan de grote uitdaging aan. Zij trainen voor dat ene doel, highlinen op 35 meter hoogte in de Johan Cruijff ArenA (te zien op nieuwjaarsdag). Op een lijntje van slechts een paar centimeter breed. Hélène Hendriks praat hun avonturen aan elkaar.

Metro belde met Klaasje Meijer over ‘waarom in vredesnaam’. En babbelde natuurlijk ook nog even over K3.

Hoe bevalt je leven na zes jaar K3?

Klaasje: „Het gaat eigenlijk heel goed. Dit leven geeft me een stuk meer vrijheid, dat ervaar ik ook echt zo. Aan de ene kant blik ik terug op een supermooie tijd bij K3. Ik heb vele ervaringen mogen opdoen en vriendschappen mogen opbouwen. Het was een bijzondere periode in mijn leven. Maar ik zit nu ook wel lekker in mijn vel met de gedachte van ‘oh ja, ik mag nu zelf alle keuzes maken’. Ik voel me voornamelijk heel positief.”

Klaasje Meijer weegt alles af

Neigen die keuzes weer naar muziek?

„Gedeeltelijk wel muziek, ja. Ik probeert steeds af te wegen wat er bij me past en wat niet. Er komen veel aanvragen binnen, dus ik probeer selectief te zijn. Nu is The Big Balance op mijn pad gekomen. Daarbij had ik meteen iets van ‘dat is sportief en een spannende uitdaging’. Ik houd nogal van uitdagingen. The Big Balance past dus bij me. Vanuit de muziekhoek komen ook af en toe aanvragen. Ook daarbij kijk ik wat bij me past. Het gaat dan om zowel klassieke muziek als popmuziek. Sluit een nieuwe muziekcarrière dus maar niet uit.”

Hoe was het om bij de finale van K2 zoekt K3 te zijn?

„Er was aan het begin een mooi momentje voor me geregeld. Daarna heb ik backstage de finale gevolgd, op de uitslag gewacht en veel oud-collega’s gesproken. Het was voor mij een hele relaxte avond. Ik kon het vanaf de zijlijn aanschouwen, zonder dat ik zelf moest presenteren of iets anders moest doen. Ik kon gewoon lekker genieten.”

Kon je je vinden in Julia Boschman als opvolgster en maakte het je uit wie het werd?

„Dat laatste sowieso niet, want de keuze ligt natuurlijk bij Studio 100, Marthe en Hanne. Zij hebben de afgelopen weken al heel intensief met de kandidaten gewerkt. Voor mij was het ‘moge de beste winnen’. Ik vond wel dat Julia in de finale van het podium af spatte en ben heel blij voor haar.”

Johan Cruijff ArenA het doel in The Big Balance

Daar ga je dan in die Johan Cruijff ArenA.

„Ja, uiteindelijk wel. In de eerste uitzendingen zie je dat telkens andere opdrachten moeten uitvoeren. Het wordt steeds meer opgebouwd, tot aan die grote eindopdracht in de ArenA. Daar wordt het echt highlinen. We moeten de gekste opdrachten uitvoeren. Ik moet zeggen dat het écht een uitdaging is, dat zie je bij iedereen terug. We worstelen allemaal met angst voor de hoogte. Het is iets onnatuurlijks waartegen je aan het vechten bent. In aflevering 1 zie je dat we vanaf nul beginnen. Dat sta ik te trillen op dat lijntje en wil het maar niet lukken. Maar je ziet ons ook steeds een stukje beter worden. Het is geen sport voor watjes, heel intensief.”

Wat moet je er qua training voor doen?

„We trainen negen uur per week, drie keer drie uur. En dat al sinds september. Ik heb dat een tijdje gecombineerd met alle afscheidsshows van K3. Dat was nog wel het meest intensief. Op dit moment ben ik blij dat ik me helemaal op The Big Balance kan focussen, zonder een andere moordende agenda. The Big Balance eist een groot doorzettingsvermogen en veel inzet. Ik vind het gaaf dat ik het met onder meer een aantal topsporters mag doen. Dat zijn echte doorzetters, niet normaal. Maar discipline heeft iedereen, hoor. Er zit competitie in natuurlijk, want het gaat om wie de meeste punten haalt.”

Ook tijdens haar vakantie trainde Klaasje Meijer enkele weken geleden gewoon door:



Klaasje Meijer wil een overwinning op zichzelf

Wat kan je dan winnen?

„Volgens mij is dat niet bekend, niet dat ik weet tenminste. Het zal voornamelijk de eer zijn. Dat je weet dat je jezelf hebt overtroffen. En daarnaast dat je eventueel de rest hebt overtroffen, door een goede prestatie neer te zetten. Het is echter voornamelijk een overwinning op jezelf. Je merkt bij iedereen dat het een gevecht met zichzelf is. De ene keer ga je in de trainingsstudio in Baarn naar boven en gaat het redelijk. Daar trainen we op 9 meter hoogte. De andere keer word je weer geconfronteerd met angst voor die hoogte. Dan heb je geen controle meer over het trillen van je lichaam. Ja, ik vind het een mentale strijd.”

En dan moet je nog naar 35 meter…

„We worden in de eerste uitzending meteen geconfronteerd met die hoogte. Je gaat zien wat we in die finale gaan voelen. Dat was doodeng. We gaan nu richting die uitzending die je op 1 januari kunt kijken. Ik merk dat iedereen inmiddels alles op alles zet om er dan zo goed mogelijk te staan.”

We kunnen je niet live te pletter zien storten op 1 januari?

„Nee, het is niet live. En als dat te pletter vallen gebeurt, dan wordt het er vast uitgeknipt, haha. Maar we zijn gezekerd hoor. Er wordt gezorgd voor onze veiligheid en alles wordt gecheckt. Aan de safety-lijn kan ook een auto van 3000 kilo hangen.”

Hoogtevrees vóór The Big Balance

Hoe staat het met jouw hoogtevrees, is die normaal gesproken aanwezig?

„Ik moet eerlijk zeggen dat ik er een beetje last van heb. In de bergen bijvoorbeeld, op smalle paadjes. Dan voel ik het in m’n tenen. Daarom is The Big Balance ook zo’n uitdaging. Nog steeds. Maar ja, je móet die angst voor hoogte overwinnen. Eén van mijn coaches, Soraya, is ook mental coach. Zij helpt ons door dat proces heen, om ons alleen te focussen op het einddoel. Het psychologische aspect van The Big Balance vind ik heel interessant.”

Klaasje, waar ben je aan begonnen…?

„Dat denk ik zelf ook nog regelmatig hoor!”

Word je af en toe zwetend wakker?

„Dat gebeurt zeker, ja. Afgelopen zomer werd ik getest, zonder dat SBS6 nog zei waarvoor het precies was. Toen het uiteindelijk highlinen bleek te zijn, ben ik thuis filmpjes gaan kijken om te zien wat het precies inhoudt. Dat heeft nachtmerries opgeleverd. Ik ben in mijn slaap meerdere keren van die lijn in de Johan Cruijff ArenA naar beneden gedonderd.”

