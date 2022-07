Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boosheid om ontbreken uitnodiging voor bezoek Rutte aan boeren

Premier Mark Rutte voerde vandaag een gesprek met kritische boeren in Leusden. Op een melkveehouderij in de Utrechtse gemeente sprak de premier met een groep boeren over de stikstofplannen van het kabinet. Slechts een paar media waren uitgenodigd om er verslag van te doen. En dat is tegen het zere been van politiek verslaggever van RTL Nieuws Fons Lambie.

Die noemt het ‘bizar’ dat alleen de NOS de gesprek mag filmen en vragen op camera mag stellen. Zijn eigen RTL Nieuws is niet uitgenodigd. „Stuitend, met zoveel onrust en onzekerheid in het hele land”, deelt hij zijn frustratie op Twitter. Volgens hem heeft de NOS de beelden van het bezoek en het interview overigens wel ter beschikking gesteld voor andere media.



Bizar: premier #Rutte brengt vandaag een bezoek aan boeren om in gesprek te gaan over de #stikstofcrisis. Maar er zijn alleen geselecteerde media uitgenodigd. Zo kan alleen #NOS filmen en vragen op camera stellen. Stuitend, met zoveel onrust en onzekerheid in het hele land. — Fons Lambie (@fonslambie) July 13, 2022

‘Focus op boeren en niet op mediacircus eromheen’

Onder zijn tweet, die massaal wordt gedeeld, reageren veel mensen overigens begripvol voor de beslissing om niet allerlei media uit te nodigen. „Misschien willen ze dat Rutte de volledige focus op de boeren richt in plaats van het mediacircus er omheen?”, zegt iemand. „Teveel media leidt af van het doel van het bezoek”, zegt een ander. „Het gesprek is met de boeren, niet met de media.”

Anderen vinden de zaak wel kwalijk. „Men vergeet dat de NOS weliswaar de beelden deelt, maar wel helemaal zelf bepaalt hoe het interview en de vragenstellerij in beeld worden gebracht.” Een ander: „Selectief media toelaten, dat is een verontrustende ontwikkeling.”

Rutte in gesprek met boeren: ‘Stikstofdoelen blijven’

Het gesprek, waar onder anderen ook pluimveehouders uit de buurt van Barneveld bij aanschoven, is het eerste in een reeks gesprekken ‘op het boerenerf’ die Rutte wil houden. Tegen persbureau ANP zei premier Rutte na afloop van het gesprek dat de emoties hoog opliepen. De premier kwam met het gesprek tegemoet aan de wens van boeren om met hem in gesprek te gaan over de stikstofcrisis.

Rutte gaf aan de zorgen en onzekerheid waarmee boeren kampen niet weg te kunnen nemen. „Ik ben hier om die zorgen aan te horen, maar ook om welke ideeën er zijn, welke plannen er zijn.” Veel boeren reageerden ziedend op het stikstofkaartje dat het kabinet vorige maand publiceerde. Daarin staat per gebied vast met hoeveel procent de stikstofuitstoot omlaag moet.

Rutte herhaalde in het gesprek dat de stikstofdoelen blijven staan. „We hebben te maken met een rechterlijke uitspraak.”