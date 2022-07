Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Eten met mijn peuter is een groot drama, wat kan ik doen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Maartje: „Eten met mijn peuter is een groot drama, wat kan ik doen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Eten met mijn peuter is een groot drama, wat kan ik doen?’

„Hi Lisa, mijn dochter van drie is een heel moeilijke eter. Het avondeten is dan ook steevast een drama. Ze eet gewoon he-le-maal niets. We hebben van alles geprobeerd, van liedjes en spelletjes tot beloningen en straffen, maar niets helpt. Ik zit met mijn handen in het haar. Hoe krijg ik haar aan het eten? Wat zou jij doen?

– Liefs, Maartje”

Het antwoord

„Hai Maartje, ik denk dat jouw probleem voor veel ouders herkenbaar is, zeker op deze leeftijd. Peuters kunnen behoorlijk koppig en eigenwijs zijn, en ‘nee!’ is ongeveer hun hele vocabulaire. Zelf heb ik ook een driejarige die behoorlijk vaak eten weigert, maar wat ik inmiddels heb geleerd is dat de strijd aangaan met je peuter niet the way to go is.

Hoe dan wel? Want je wil natuurlijk dat je kind goed en gezond eet. Ik denk dat het ten eerste belangrijk is dat je er zelf een beetje relaxt in staat. Hoe relaxter jij bent, hoe relaxter je kind namelijk is. Maak van het eten iets leuks en gezellig, een momentje samen aan tafel waarbij je aandacht hebt voor elkaar. Eet zelf ondertussen je eten, zonder te focussen op het eten van je dochter. Dan zal je haar ook stimuleren om meer te eten.

Daarnaast zijn er nog wel een aantal dingen die kunnen helpen. Peuters houden namelijk van de controle hebben en van de baas zijn over zichzelf. Wat dus kan helpen is je dochter het gevoel geven dat ze de controle heeft. Dat doe je bijvoorbeeld door haar te laten kiezen uit twee dingen (wil je broccoli of bloemkool eten?), maar ook door haar zelf haar bordje te laten opscheppen.

Natuurlijk zijn er nog vele meer tips die eventueel zouden kunnen helpen, in dit artikel lees je twintig handige tips van andere ouders. Maak je je toch nog zorgen over of je dochter wel voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt? Dan lees je in dit artikel nog manieren om hier toch voor te zorgen. Succes!”

