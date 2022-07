Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bon Bini Holland 3 heeft goud en actrice Lamara Strijdhaftig nu goud in handen

Bon Bini Holland 3 heeft meer dan 100.000 bezoekers naar de bioscopen getrokken en is daarom beloond met ‘goud’. Dat is prachtig voor de cast rond Jandino Asporaat en zeker voor Lamara Strijdhaftig. Zij is een betrekkelijke nieuwkomer en debuteert voor het grote publiek gelijk maar met eremetaal. Metro schoof even bij de actrice aan.

Overigens hebben alle vier Bon Bini Holland-films (eentje heette Judeska in da House) de gouden status van 100.000 bezoekers bereikt. Een paar gouden kalveren zijn al op de schoorsteenmantels beland. Metro schreef in een recensie over Bon Bini eerder: waarom zou je een succesverhaal niet blijven herhalen? Die gedachte is dus uitgekomen: wederom goud.

Fijn rustpunt in Bon Bini Holland 3

Lamara Strijdhaftig speelt in Bon Bini Holland 3 onder meer met Jandino Asportaat (uiteraard, want de bedenker en goed voor vijf (!) rollen), Phi Nguyen, Sergio IJssel, Tygo Gernandt en Loes Schnepper. Samen met Gernandt vormt zij een advocatenduo. En, het mag gezegd, tussen al dat geweld dat de personages van Jandino Asporaat teweegbrengen, is Strijdhaftig een fijn rustpunt. Metro sprak Asporaat overigens ook over de film.

In Bon Bini Holland 3 doet ‘kipbezorger Robertico zich voor als eigenaar van F.C. Kip als het kiprestaurant overgenomen kan worden door de Amerikaanse fastfood gigant Wicked Chicken. The American Dream lijkt voor iedereen werkelijkheid te worden. Eenmaal in New York lopen de zaken anders dan gepland. Of compleet uit de hand, zo je wilt. Lamara Strijdhaftig is Zoë, op wie Jandino Asporaats hoofdpersonage Robertico heimelijk verliefd wordt. Maar kan hij zijn bedachte identiteit wel bewaren?

Auditie eerder dan we corona leerden kennen

Het had heel wat voeten in aarde voor Bon Bini Holland 3 eindelijk in de bioscoop kon verschijnen, vertelt Lamara Strijdhaftig, die naast haar acteertalent opvalt met een prachtige bos haar. „De auditie stamt al van voor dat de coronacrisis in ons land kwam. Ik vond die auditie eerlijk gezegd op Facebook. Elke dag kijk ik daarop even ‘of er iets tussen zit’.” Ze is over iets anders trouwens ook goudeerlijk: „Dit is mijn eerste interview.”

Lamara Strijdhaftig is een dame met veel talenten, waaronder dansen. Ze heeft een opleiding camera acteren afgerond, heel wat workshops gedaan en is continu bezig met wat ze nog meer kan leren binnen film acteren (filmvechten, method acting etcetera). Ook draaide ze heel wat commercials. Strijdhaftig: „Maar de commerciële tijd ligt achter me. Via die weg ben ik wel in het acteren gerold. Toen dacht ik: ik wil echt met scripts en dieper met teksten werken en in series en films spelen, echt in een personage duiken. Dansen doe ik nog graag hoor, omdat ik het zo leuk vind, maar ik verwacht nu niet meer dat ik terug ga naar veel commercieel werk. Acteren, daar wil ik verder mee. Dat is mijn levenspassie, mijn levensdoel.”

De eerdere Bon Bini Holland-films had ze voor de audities al gezien. „Als dat niet zo was geweest, dan had ik mijn huiswerk wel gedaan.”

🎬 Lamara Strijdhaftig Jongere tv-kijkers kennen Lamara Strijdhaftig al van de serie Spangas. Maar we gaan nog veel meer van haar zien. In 2023 speelt Lamara haar eerste rol in een internationale Sci-Fi romance, The Pod Generation. Ze werkt daarbij met Game of Thrones-ster Emilia Clarke en de voor een Oscar genomineerde Chiwetel Ejiofor (12 Years a Slave). Op dit moment is Lamara als bedenkster, schrijfster én actrice bezig met haar eigen, korte film. Een persoonlijk verhaal, waarin ze zelf de hoofdrol speelt. „Hij heet Je Was Hier Maar Voor Even. Het is een verhaal over mijzelf en m’n familie en gaat over het overlijden van de vaderfiguur in mijn leven. Later maak ik er meer over bekend.”

Jandino Asporaat als leermeester

Dat Lamara Strijdhaftig in de recensie een welkom rustpunt is genoemd, daar moet de actrice om lachen. „Je kunt het ook zo zien dat mijn komisch talent minder ontwikkeld is dan zoals Jandino Asporaat dat kan. Mensen denken dat komisch acteren gemakkelijk is, maar door timing is het juist hartstikke moeilijk. Ik heb daar veel waardering voor. Laat mij nog maar even wat serieuzere rollen en ambitieuze vrouwen spelen.”

Met Jandino Asporaat werken, vond Lamara sowieso heel wat. Zij leerde veel van de Rotterdammer. „Het was met hem een feestje. Maar hij is ook regelmatig heel rustig hoor. We waren soms twaalf tot veertien uur op de set. Dan kun je echt niet alleen maar de hele tijd leuk, grappig en uitbundig zijn. Jandino heeft me juist geleerd dat je je rustpunten moet pakken. Als we in een limousine draaiden, sloot hij tussen de opnames door telkens zijn ogen even. Hij liet me zien hoe belangrijk dat is en dat je wat energie moet bewaren.”

Van deze dame gaan we nog veel horen, Lamara Strijdhaftig heeft met haar rol en dat wat binnenkort volgt goud in handen. Ze besluit: „Op Bon Bini Holland 3 ben ik in elk geval trots en heel tevreden over hoe het is geworden.”



