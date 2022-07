Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filmrecensie Zwanger & Co: één grote roze wolk-toestand

Zin om op een roze wolk de bioscoop ‘uit te zweven’? Dan is de romantische komedie Zwanger & Co voor de komende zomerweken de tip. Zoeter dan zoet, maar ook wel een film om even gedachteloos bij te glimlachen.

Wie anders dan Johan Nijenhuis is natuurlijk de regisseur van weer zo’n onvervalst Nederlandse romcom. Door coronaperikelen draaien er vanaf morgen zelfs twee tegelijk. Want ook de met goud bekroonde titel Marokkaanse Bruiloft is momenteel te zien. Metro schreef daarover: ‘Een feest om naar te kijken.’ Nijenhuis’ nieuwste baby Zwanger & Co – we zitten duidelijk nog op die roze wolk – is Metro’s Filmrecensie van de Week.

Het verhaal van Zwanger & Co

Als verloskundige weet Merel (een heel aardige hoofdrol voor Lieke van Lexmond) in Zwanger & Co dat ze niet eindeloos kan wachten met haar kinderwens. Maar ja, de perfecte man is nergens te bekennen. Ondertussen groeit haar familie in rap tempo. 40-plussers en haar moeder en stiefvader Annet (Maaike Martens) en Theo (Matteo van der Grijn) proberen nog een baby te krijgen, maar dan blijkt dochter en Merels zus Eva (Bo Maerten) ineens zwanger. De twee worden dus ook nog opa en oma. Merels vader Piet (Thom Hoffman) stort zich, ondanks zijn leeftijd, vol op zijn papadag en probeert met zijn tweede leg in te halen wat hij eerder gemist heeft. Merel besluit dan maar voor het single moederschap te gaan. Net als de test een plusje geeft en de hormonen door haar lijf gieren, zet de charmante Luuk (Waldemar Torenstra) alles op zijn kop. Kun je het nog volgen? Zo’n film dus.

Half acterend Nederland in Zwanger & Co

Johan Nijenhuis heeft zo ongeveer half acterend Nederland en nog wat bekende normaal gesproken niet acterende koppen voor Zwanger & Co van stal gehaald. Hierboven hebben we Carolina Dijkhuizen, Manuel Broekman, Beppie Melissen, Leo Alkemade en bijvoorbeeld zelfs Leonie ter Braak nog niet eens genoemd. Laatstgenoemde tv-presentatrice speelt als vriendin van Merels ex een heftige bevallingsscène, iets wat zij in het werkelijke leven ook meemaakte. Over haar korte optreden meldt zij Metro desondanks lachend: „Een glansrol!” En ook Soumaya Ahouaoui, die als hoofdrolspeelster dan weer schittert in Marokkaanse Bruiloft, zien we in deze film terug.

Heeft Zwanger & Co veel om het lijf? Mwah. Het is en blijft een romantische komedie en met Johan Nijenhuis weet je wat je krijgt. Eén hele grote roze wolk in dit geval. Als een vrouw haar man mee vraagt naar deze film, dan klinkt er ongetwijfeld een ‘waarom??’ Mannen die binnenkort vader worden even niet meegerekend natuurlijk.

Er valt heus wel wat te genieten

Maar genieten kan je van Zwanger & Co heus wel. Ambulancechauffeur Waldemar Torenstra heeft als mogelijke prins op het witte paard een leuke rol. Thom Hoffman maakt als vader de grootste verandering door. Eerst is hij de ‘pap’ die de verjaardag van zijn dochter vergeet en vraagt het hoe met haar vriend is, terwijl die relatie twee jaar eerder strandde. Maar dat verandert totaal. Echt genieten is het spel van Maaike Martens, die van alles op het witte doek, tv (De Luizenmoeder!) en in het theater wel iets goeds maakt.

Als moeder Annet geeft ze haar dochter voor haar verjaardag een donor. Haar ‘spermaboekhouder’ heeft ze daarvoor op het oog. „Hij heeft al vier donorkinderen geleverd en ze hebben niks raars.” Verzin het maar eens… Net als een Turks Fruit-scène in de regen, maar dan op Love Me Just a Little Bit More van de Dolly Dots.

En zo baby’t het lekker voort. Must see? Welnee. Maar wie lekker gaat zitten en dom kijkt, zoals de uitdrukking weleens klinkt, wordt nou ook weer niet teleurgesteld.

🎤 Davina Michelle Davina Michelle heeft de soundtrack voor Zwanger & Co gezongen. Maar er is veel meer. Haar nummer The last thing I need zit in de film en Michelle zong drie covers in: I want your love (Chique), Have it all (Jason Mraz) en New Born Love (Emil Anders Gustafsson, Philippine Corporaal en Galeyn Tenhaeff).

Beoordeling uit 5: 2,5

Metro's filmrecensie van de week lees je elke woensdag om 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Zwanger & Co (soms ook op woensdag).