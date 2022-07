Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongemakkelijk moment bij Renze vanwege Britt Dekker: ‘Ben aan het verwerken wat je gezegd hebt’

Britt Dekker schoof gisteren aan bij de nieuwe talkshow van Renze Klamer (kijkers vonden zijn presentatie eerder ‘een verademing’), de opvolger van Beau, Jinek en Humberto. Ze zat daar om over haar film te praten, Silverstar. Haar eigen paard George heeft daar echter niet zo’n grote rol in. Presentator Renze is benieuwd naar de reden daarachter, maar dat had ‘ie misschien beter niet kunnen vragen. Het leidt namelijk tot een antwoord waar hij rooie oortjes van krijgt.

In de film gebeurt veel spannends, zo breekt er namelijk een brand uit en wilde Dekker aan het begin van de film vooral angst inboezemen, „zodat kijkers op het puntje van hun stoel zitten”. Gelukkig zijn daar speciaal getrainde paarden voor, die niet bang zijn. „Als je naar de film Black Beauty kijkt, hebben ze niet één Black Beauty, maar zeven. Dat hebben wij ook.” Dan springt Renze in: „En jouw George, die zou dat bijvoorbeeld niet kunnen?”

Britt Dekker zorgt voor ongemak bij Renze

En dan gaat Dekker (toepasselijke naam, let maar op) los: „Nee, George denkt alleen maar aan dekken op het moment.” De andere aanwezige gasten schieten in de lach, dus legt ze uit: „Het is een dekhengst en hij zit in het dekseizoen, dus elk object is een potentieel…” Renze: „Een potentieel dekobject?”

Zo’n dekseizoen duurt van februari tot augustus en dan is een paard om de dag bezig, om het zo maar te zeggen. Maar is een paard dan al die maanden uit de running?, wil Renze graag weten. Het antwoord van Britt Dekker. „Jij kan toch ook én dekken én werken tegelijk?” Renze, de tafelgasten én het publiek schieten in de lach, de presentator grijpt naar z’n kaartjes. „Nou niet tegelijk hoor, Britt. Niet tegelijk.” Britt: „Nou hij ook niet, maar hij kan het wel combineren op een dag.”

Renze lijkt te moeten bekomen van zijn lachbui en ook in de studio is het gelach nog niet voorbij. „Ik ben nog even aan het verwerken wat je net zei.” Hij stapt snel over op het volgende onderwerp: de acteerlessen die Britt Dekker nam voor deze film. Ze ging er namelijk vanuit dat ze een slechte actrice zou zijn, maar heeft één grote les meegekregen. „Ik dacht dat je vooral zou leren spelen, maar ik heb geleerd dat wanneer je acteert, je het ook echt moet voelen.”

Hoe goed Renze ook over de ongemakkelijke uitspraak heen probeert te praten, kijkers laten het niet gaan:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#renze. Britt tot Renze: Je kunt toch ook dekken en werken tegelijk! #hilarious Recht voor z’n raap! — Henry Mulder (@HenryMulder53) July 12, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Britt: jij kan toch ook dekken als je aan het werk bent? Gotta love @Brittjje#Renze — Corné van Opstal (@creno1) July 12, 2022

Wil je Renze terugkijken? Dat kan hier.