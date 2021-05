Reünie Friends morgen op SBS6, hier de eerste beelden

De grote schare fans van de hitserie Friends kan morgenavond voor de tv gaan zitten. De langverwachte reünie van Friends is dan op SBS6 te zien.

SBS6 meldde deze week vol trots dan de Friends-reünie ‘exclusief te zien is’. Da’s niet helemaal waar, omdat de verstokte fan vandaag al op HBO Max kan kijken. Maar goed, dat heeft lang niet iedereen. Een beetje exclusief is het dus wel.

Cast Friends na 17 jaar bij elkaar

Velen zullen morgen om 20.30 uur bij SBS6 hun hart ophalen bij Friends: The Reunion. Na liefst 17 jaar kwamen voor deze langverwachte eenmalige reüniespecial de sterren van de enorme hitserie onlangs voor het eerst weer bij elkaar. We hebben het dan over Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry. In de oorspronkelijke studio van Friends blikken zij terug op de periode waarin deze sitcom over de zes New Yorkse vrienden immens populair was.

Naast bovenstaande SBS6-aankondiging zie je hier nog meer beelden:

Justin Bieber en Lady Gaga te gast

Er zijn gastoptredens van onder andere David Beckham, Justin Bieber, Lady Gaga, Kit Harington, Tom Selleck en Reese Witherspoon.

Friends was een Amerikaanse televisieserie gemaakt door David Crane en Marta Kauffman, oorspronkelijk uitgezonden door NBC en geproduceerd door Warner Bros. In de Verenigde Staten kwam de eerste aflevering, The One Where Monica Gets A Roommate, beter bekend als The One Where It All Began, op 22 september 1994 op de televisie. De laatste aflevering, The Last One, werd in de Verenigde Staten op 6 mei 2004 uitgezonden.

In Nederland was de serie talloze keren te zien, onder meer bij Veronica, Net5, Yorin, RTL 5 en Comedy Central. In 2000 won de serie een Zilveren Televizier-Tulp voor het beste buitenlandse programma van dat jaar.



Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Krijgt de reünie van Friends een vervolg?

Bovenstaande vraag is inmiddels beantwoord met een eenvoudig ‘nee’. De zes hoofdrolspelers zijn niet van plan in de toekomst nog een reünie te organiseren. „Dit maakt me aan het huilen, maar dit is de laatste keer dat we als groep op tv over de show zullen praten”, zei Courteney Cox (Monica) aan het einde van de reünie. „We gaan dit niet over vijftien jaar nog een keer doen.”

Wel zijn de hoofdrolspelers na het ophalen van alle herinneringen aan Friends van plan elkaar vaker te zien. „We wachten niet te lang met ons volgende etentje”, aldus Cox. Jennifer Aniston is het met haar eens. „We wachten niet lang tot we weer bij elkaar komen.”