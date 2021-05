Bevestigd: HBO komt nog dit jaar met nieuwe Harry Potter-show en special

Warner Bros. komt nog dit jaar met twee nieuwe Harry Potter-projecten voor op HBO Max. Maar juich niet te vroeg.

Streamingdiensten maken gretig gebruik van nostalgie. Oude franchises nieuw leven in blazen in de vorm van originals is uiterst effectief. Tegelijkertijd is het ook de zwakke plek van Netflix, een bedrijf dat niet net zoals HBO Max en Netflix decennia aan grote franchises in de kluis heeft liggen.

Specials: het nieuwe streaming-goud

Over HBO Max gesproken: Warner Bros. heeft een alternatieve route gevonden om fans naar zijn platform te ‘lokken’. In plaats van nieuwe afleveringen van Friends te maken, komt het bedrijf later deze maand met een special, genaamd Friends: The Reunion. De cast blikt voor 2 miljoen per persoon een uurtje terug op de sitcom. HBO Max kan vele nieuwe abonnees verwelkomen en de fans zijn ook weer even zoet. Iedereen wint.

Daar blijft het niet bij. Het bedrijf is van plan om meer van dergelijke ‚Äėrand-content‚Äô te maken rondom populaire series en films. Sterker nog, √©√©n van de grootste filmfranchises die Warner Bros. in handen heeft krijgt er binnenkort een nieuwe show en special bij.

HBO Max duikt op Harry Potter

Dan hebben we het over Harry Potter. Nee, juich niet te vroeg, dit worden niet de gloednieuwe series waar HBO Max naar verluidt aan werkt. Daar moet je nog wat langer op wachten. Maar in de tussentijd wordt je wel zoet gehouden met een offici√ęle Harry Potter-quiz en een terugblik-special.

Overigens was er vandaag nog meer HBO-Potternieuws:



All Eight 'Harry Potter'¬†Movies Returning to HBO Max In June https://t.co/hCwJQ2G6qD pic.twitter.com/Y9GgaumeEP — 94.3 The Point (@943thePoint) May 21, 2021

De specials worden gemeld door het betrouwbare vakblad Hollywood Reporter. Later dit jaar gaat de streamingdienst met die twee originals de twintigste verjaardag de twintigste verjaardag van de eerste film vieren. De quiz-show gaat uit vier afleveringen bestaan. Superfans worden getest op hun kennis van de wereld van Harry Potter. Waaronder ‘speciale gasten’, al is onduidelijk wat men daarmee bedoelt. Waarschijnlijk gaat het om een categorie B-beroemdheden die ook fan zijn van de franchise. Ook jij komt aan bod: kijkers kunnen vanuit huis meespelen met de quiz.

One-of-a-kind

Leuk en aardig die quiz, maar we kijken vooral uit naar de retrospective special, zoals Hollywoord Reporter het noemt. Helaas is over die original ook meteen het minst bekend. Een terugblik met clips uit de eerste film lijkt voor de hand te liggen, maar krijgen we à la Friends: The Reunion ook de originele castleden te zien?

Dat blijft nog even een kwestie van afwachten. In de tussentijd is Tom Ascheim, die over de franchise gaat bij Warner Bros., niet te beroerd om op het nieuws over Harry Potter te reageren. Hij noemt de twee geplande originals een ‚Äěone-of-a-kind celebration‚ÄĚ. Wordt vervolgd!