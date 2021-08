Dit kun je verwachten van het nieuwe seizoen Sex and the City

We weten inmiddels dat de iconische serie Sex and The City een vervolg zal krijgen. De opnames voor het lang gehoopte vervolg And Just Like That zijn inmiddels in volle gang, waarbij fans het leven kunnen zien van hoofdpersonages Carrie, Charlotte en Miranda, inmiddels vijftig-plus. Wat kunnen we verwachten van het nieuwe seizoen?



Ruzie tussen Carrie, Samantha, Charlotte en Miranda

Er zijn al verschillende namen genoemd van personages die zullen terugkeren in het alweer zevende seizoen, maar helaas behoort Kim Cattrall, ook wel bekend als Samantha Jones, daar niet bij. De actrice staat namelijk niet te springen om een nieuwe samenwerking met HBO. Dat zou komen door haar relatie met actrice Sarah Jessica Parker, die journalist Carrie vertolkt in Sex and the City. Volgens Kim Cattrall zou Parker een erg onaardige, en zelfs gemene, collega zijn. In een interview met USA Today zei ze ook dat zij en Parker ‘nooit vriendinnen zijn geweest‘.

De afwezigheid van Catrall zal ook in de serie aan bod komen. Zo zei Casey Bloys, Chief Content Officer bij HBO Max, dat er een fictieve ruzie tussen de personages heeft plaatsgevonden. De verhaallijn beschrijft dat vriendschappen nu eenmaal veranderen en vervagen.

Aidan’s come back in Sex and the City

Helaas dus geen Samantha in het nieuwe seizoen, maar gelukkig is er ook goed nieuws voor de trouwe fans van het iconische programma. Zo is het personage Aidan Shaw (John Corbett), de ex van Carrie Bradshaw, wederom te zien in het nieuwe seizoen. Ook Miranda’s partner Steve Brady (David Eigenberg) zal weer te zien zijn in de nieuwe serie.

In de behind the scenes, die er op social media doorheen glippen, zien we ook Mister Big voorbij komen: de geliefde van Carrie. In de laatste film die werd uitgebracht, had zij een relatie met dit personage. Ze maakten zes seizoenen lang de nodige ups en downs mee. Door uitgelekte foto’s op social media, zien we ook dat Anthony en Stanford terugkomen, net als de inmiddels opgegroeide dochter Lilly, van Charlotte.

Mode in Sex and the City iconisch door styling

In 1998 behaalde Sex and the City grote successen op de internationale televisie. De serie kreeg maar liefst zes seizoenen, won acht Golden Globes en zeven Emmy’s. Ook volgden twee bioscoopfilms.

Sex and the City staat bekend om de openlijke sekslevens van de hoofdrolspeelsters, wat als baanbrekend werd gezien. Ook wordt de serie geroemd door de opvallende mode, die de hoofdrolspelers dragen.



Zo werd de tutu, die Carrie droeg in de voorfilmpje van de serie, beroemd, net als Samantha’s power suits. In comeback van Sex and the City zal reguliere stylist Patricia Field niet terugkeren. Zij heeft het te druk met het stylen van de serie Emily in Paris. Een vriendin en collega van haar, Molly Rogers, zal de boel overnemen.

In totaal zal het nieuwe seizoen uit tien afleveringen van een half uur bestaan. De opnames zijn nog in volle gang, dus je moet nog even geduld hebben.