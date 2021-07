Frank Lammers terug met film Gerri en een aanklacht tegen reality tv

Frank Lammers is terug als leraar Gerri van Vlokhoven. Herrie in huize Gerri is het vervolg op Groeten van Gerri, de eerste ‘coronafilm’ ooit. En corona of niet, Frank Lammers heeft een van de drukste jaren uit z’n indrukwekkende carrière achter de rug.

„Da’s weer eens wat anders dan zoomen, Frank.” „Ja, fijn dat het weer kan. Slowly getting back to normal”, reageert Lammers (49) op het vorige interview dat hij aan de Metro-verslaggever gaf. Het ging toen over het wereldwijde Netflix-succes Undercover 2, waarin hij schittert als de enge Brabo Ferry Bouman. Nu spreekt hij over Gerri, de wat sullige biologieleraar die ze desondanks maar wat goed op een rijtje heeft. In Herrie in huize Gerrie zoomt hij wel weer. Als leraar voor zijn vaak verveelde leerlingen.

Bekende gezichten uit Undercover

We hebben afgesproken in een horecazaak aan het Amsterdamse IJ. Frank Lammers moet zich even vrij maken uit een zaal vol etende en borrelende mensen. In het gezelschap zijn veel bekende koppen uit die topserie Undercover te zien. Is Metro per ongeluk in een Netflix-overleg beland en heeft hij nieuws? Lammers lacht: „Schrijf maar op dat ik bij een geheime bijeenkomst zat. Dat doet het altijd goed.”

Toen Nederland door het coronavirus in voorjaar 2020 op slot ging, bedacht Frank Lammers Groeten van Gerri. Acteurs konden niet meer werken, dus bedacht hij een (hilarische) film waarin elk personage vanaf een eigen locatie scènes draaide. Lammers speelde de biologieleraar vanuit een huis in Eindhoven. Gerri werd wereldberoemd door te vergeten dat hij lesgaf in een witte onderbroek. Door de leraar filmden overal ter wereld mensen zichzelf met zo’n onderbroek op het hoofd. Frank Lammers deed daarvoor een oproep bij Eva Jinek en tal van Nederlanders stuurden hun filmpje. Ze kwamen in Groeten van Gerri allemaal voorbij. Dit is de trailer van toen:

Film Frank Lammers op Pathé Thuis

De tweede verhaallijn was zijn telefonische en zoom-verhouding met callgirl Anneke (Sanne Langelaar). Hij wilde geen seks met haar, maar goede gesprekken. Uiteindelijk kwam het tot een ontmoeting en ook seks, zo zien we in het vervolg dat vanaf vandaag op Pathé Thuis te zien is. Anneke is namelijk zwanger, terwijl het stel in een te krap chalet op een vakantiepark woont.

„Het was april en ik realiseerde me dat corona een jaar later nog steeds bezig was”, vertelt Frank Lammers. „Ik voelde daarom de aandrang een vervolg te maken en bedacht Herrie in huize Gerri. Michiel Stroink werkte het scenario in snel tempo uit.” We hebben het dus over april 2021, terwijl de film vandaag al te zien is. Dat is vermoedelijk een wereldrecord, terwijl er nog kinken in de kabel waren ook. Lammers: „Ik belde eerst Sanne Langelaar natuurlijk, maar zij bleek zwanger. Ze wilde wel twee keer drie uurtjes per dag draaien, maar moest voor 1 mei klaar zijn. Ik had vijf dagen met haar. Toen belde ik voor het huis waar we deel 1 filmden, maar dat bleek verkocht. Daar konden we niet terecht, dus bedacht ik de chalet op de camping. Met een hoogzwangere vrouw kun je dan een explosieve situatie bedenken. En Ferry, Gerri, camping… da’s wel leuk natuurlijk. De hele film is uiteindelijk in een week gedraaid.”

Frank Lammers bewaakte zelf de set

Die hele week sliep Frank Lammers in het chalet. „Iemand moest de spullen bewaken. Net als bij de vorige Gerri moesten we alles zelf doen, dat is ook het leuke. Beslissingen nemen duurt in Nederland erg lang en er verandert maar niets. Soms ben je drie, vier jaar verder voordat je iets mag maken en dan loop je altijd achter de feiten aan. Dat is toch niet okay? Dat móet anders. Door de komst van streamingdiensten is het sneller mogelijk om iets te maken. Je hebt een script en zij zeggen: ga maar je gang, of niet. Dat is een zegen en de redding van de industrie. Herrie in huize Gerri is nu een project op de vierkante meter geworden. Misschien zie je dat eraan af, maar volgens mij is het wel gelukt om een tijdsdocument te maken. Met wat extra dingen die besproken moeten worden erbij. Het klimaat speelt een rol en ook de ellende van reality tv. Zo kon ik wat commentaar kwijt binnen een comedy.”

In Herrie in huize Gerrie brengt een oud-leerling van ‘meneer Van Vlokhoven’ op het idee om reality tv te gaan maken. Zijn inmiddels bekende hoofd moet gemakkelijk geld in het laadje brengen en dat heeft hij met Anneke nodig voor een nieuw huis. Hij vindt een producent (een draak van een kerel, gespeeld door Hajo Bruins die op dreef is) met een groep stagiairs. De regisseur van de reeks wil het programma redden omdat de beelden retesaai zijn (Gerri krijgt corona, hij ligt en er gebeurt niets). Zijn bedenksel legt een bom onder de relatie van Anneke en Gerri. De rol van de regisseur wordt gespeeld door een opvallende naam: vechtsporter Rico Verhoeven. Over diens kleine rol in Undercover 2 zei Frank Lammers destijds: „Als hij al slecht zou acteren, dan durf ik dat natuurlijk niet te zeggen.” In Herrie in huize Gerri zien we onder meer ook Fedja van Huêt, Kees Boot, Joost Prinsen en Giorgio Sanches. Twee mensen horen we slechts: Herman van der Zandt en Elise Schaap.

Dochter bron van inspiratie

Zijn tienerdochter die thuis haar lessen moest volgen, bracht Frank Lammers op het idee voor Gerri. „Ik zag haar met de smartphone achter de laptop zitten. Geluid uit. Dat werkt natuurlijk voor geen meter. En van die kinderen snap ik het ergens wel. Klets maar raak, je ziet het lekker toch niet of ik wel of niet oplet. Leraren moeten de meest blije mensen zijn dat de boel straks allemaal weer normaler is. Dat ze als vanouds een klas schreeuwende pubers tegenover zich hebben. Nu was het trekken aan een héél dood paard.”

Diezelfde dochter zorgde voor zijn regelrechte aanklacht tegen het genoemde reality tv. Lammers: „Ik keek met haar naar Ex on the Beach. Moet zij opgroeien in een wereld met dat soort programma’s? Wat moet mijn dochter daarvan leren dan? Dat het normaal is om op zo’n manier met elkaar om te gaan? Je voelt gewoon dat de makers denken: hoe meer seks, hoe meer ellende. Dan zitten ze met kokosnoten in een iets te duur pand en komt een ex de boel even verstieren. Ik vind het bijna kwalijke televisie. Je voelt dat het niet zuiver is. Dat het om kijkcijfers gaat en niet om iets interessants te maken.”

Frank Lammers drukste man van het land?

Hoewel het werk van veel acteurs het afgelopen jaar op een laag pitje stond, leek Frank Lammers drukker dan ooit. Undercover 2 en de eerste Gerri waren er zoals gezegd, maar ook de speelfilm Ferry over zijn personage uit die serie. Hij sprak een nieuwe reeks Massa Is Kassa in en maakte ‘een stuk of’ 436 tv-spotjes voor supermarkt Jumbo. Niet te vergeten werd hij ook manager van The Streamers. De Nederlandse artiesten trokken onder meer vanuit de tuin van het koningshuis op Koningsdag een miljoenenpubliek. En oh ja, Frank Lammers schoof tijdens het EK voetbal aan als deskundige bij de NOS. Grijzend, met geheven vinger: „De nummer één-deskundige!”

De kijker zag Frank Lammers overal, maar heeft hij het zelf als heel druk ervaren? „Ik heb me kapot gewerkt, ja. Het was veel, maar ook fijn. Maar vergeet je iets? Ik had een nummer 1-hit, jaja. Met Frank de Boer. En ik heb nog meer dingen gemaakt. Dat komt alleen nog uit en daar mag ik nog niks over zeggen.”

Genieten van The Streamers

The Streamers zorgde voor de allergrootste hit. Frank Lammers trad op met onder meer Guus Meeuwis, Thomas Acda, Paul de Munnik, Danny Vera, Miss Montreal, Maan, Davina Michelle, Kraantje Pappie, Nick Schilder en Simon Keizer. Hoe kijkt hij terug, op de gestreamde concerten vanuit Carré, de koninklijke tuin en voetbalstadion De Kuip? „Geweldig, geweldig. Met de credits voor Guus. Wij zijn goede vrienden en zitten een beetje hetzelfde in elkaar qua dingen verzinnen. Zeker op een moment dat er eigenlijk niets kan en mag, dan komen wij in opstand. Dan bedenkt Guus Meeuwis dat we bij de koning in de tuin gaan spelen. Iedereen roept dan ‘dat kan niet!’ En Guus reageert alleen maar met ‘hoezo niet?’ Die schrijft een brief en het lukt. Voor mij persoonlijk was het erg leuk om tussen al die popsterren te staan. En te doen alsof ik er zelf ook eentje ben. Dat is een jongensboek. Ik stond gewoon in De Kuip te zingen, kom op zeg.”

Wat Frank Lammers betreft komt Gerri van Vlokhoven nooit meer terug, maar you never know. Dat zou betekenen dat we naar dezelfde shitsituatie zijn teruggekeerd. Hij denkt echter dat we er bijna vanaf zijn. „We zijn op de goede weg.” Hij heeft er zijn steentje aan bijgedragen. Een jaar lang kreeg Lammers gemiddeld twee keer per week een stok in zijn neus bij een coronatest op de set. „Over tweehonderd jaar zullen ze mij en vele anderen vinden met een extra uitsparing in de neus. De mens van de toekomst zal dan zeggen: dit was iemand met een contactberoep in ongeveer 2020.”

