Laatste concert The Streamers opnieuw een groot succes

The Streamers gaven gisteravond hun slotakkoord in De Kuip en opnieuw was het een groot succes. De supergroep nam afscheid met een laatste gratis livestreamconcert vanuit het stadion in Rotterdam, waar ruim 1,7 miljoen mensen vanuit verschillende landen naar keken.

Manager Frank Lammers noemde het avontuur van de band die nooit voor publiek speelde ‘een feest’. „Het was een feest dat we jullie in deze lockdown toch een feest hebben mogen geven”, zei hij. En ook oprichter Guus Meeuwis vond het een mooie avond. „Maar nu is het weer tijd om elkaar live te zien voor ons podium”, zei de zanger. „Geniet van de zomer en we zien jullie snel.”

Stoppen op het hoogtepunt

De groep, bestaande uit onder anderen Maan, Typhoon, VanVelzen, Nick en Simon, Miss Montreal en Kraantje Pappie kwam bij elkaar omdat live-optredens vanwege de coronapandemie niet mogelijk waren. Het concert in De Kuip was het derde optreden. De groep maakte afgelopen maandag bekend dat het optreden in De Kuip ook meteen het laatste concert zou zijn. De artiesten wilden graag stoppen op het hoogtepunt.

De band werd in maart opgericht om toch muziek te kunnen maken, ondanks het feit dat optreden met publiek niet mogelijk is vanwege de coronapandemie. Het is de enige band die nooit live zal optreden ten overstaan van publiek.

In maart gaven The Streamers hun eerste show vanuit het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré. Daar keken toen ruim 1,2 miljoen mensen naar. Op Koningsdag trad de band op vanaf het terrein bij Paleis Noordeinde. Dat tweede concert trok meer dan 2,5 miljoen digitale fans. Het laatste concert trok gisteravond rond 21.00 uur zo’n 1,7 miljoen kijkers.

Fans enthousiast over The Streamers

En ook dit keer waren fans duidelijk heel enthousiast over het optreden. „Het licht dat deze groep heeft gebracht in miljoenen woonkamers in deze rare tijd is onbeschrijfelijk. Wat een fantastisch initiatief! Ik hoop echt dat we deze groep nog eens samen mogen horen, maar dan met een volle zaal”, schrijft iemand op twitter. „Kunnen we afspreken dat als we weer naar concerten kunnen er ook altijd betaalde streamkaarten komen?”, vraagt een ander zich af. „Voor de mensen die het niet live kunnen meemaken of als het al uitverkocht is.”



#thestreamers Kunnen we afspreken dat als we weer naar concerten kunnen er ook altijd betaalde stream kaarten voor komen ? Voor de mensen die het niet live kunnen meemaken of als het al uitverkocht is? Lijkt me top ! — DebbyinHolland (@DebbyinHolland) May 29, 2021



Straks gaan we weer naar festivals en concerten, als iedereen een euro extra betaalt voor zijn kaartje, moet er zeker 1 keer per jaar een stream mogelijk zijn voor iedereen die om welke reden dan ook niet naar een concert of festival kan. #thestreamers, Frank, manager, ideetje? — LH (@LHofzo) May 29, 2021



Kunnen we een petitie starten dat dit nog niet de laatste livestream is? #thestreamers — Mariska (@Marissxo) May 29, 2021



