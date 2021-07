Gekte op de huizenmarkt: ‘Koophuis kost gemiddeld 410.000 euro’

Het is je vast niet ontgaan dat een koophuis tegenwoordig duur is. Echt makkelijk is het vinden van een betaalbaar huis niet en cijfers liegen er niet om. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) spreekt van „droogte” of zelfs „gekte” op de woningmarkt.

De NVM publiceert vandaag de woningmarktcijfers van het tweede kwartaal 2021. Even een aantal, niet echt geruststellende, feiten op een rijtje. Een koophuis werd in het tweede kwartaal voor gemiddeld 410.000 euro verkocht. En dat is een stijging van bijna 20 procent. Wat een nieuw record is in de huizenhistorie. Ben je op zoek naar een gemiddeld rijtjeshuis? Dat wordt dan een uitdaging. Kopers die geïnteresseerd zijn in dit soort woningen, hebben slechts keuze uit één huis. Over de hele woningmarkt is dit iets minder dan anderhalf uit.



Ik heb mij er helaas ook maar bij neergelegd dat een huis kopen als alleenstaande nooit meer gerealiseerd zal worden en ik tot mijn pensioen in de dure vrije sector zal moeten blijven huren ☹️ — Stephan van Loon (@StephanVanLoon) July 8, 2021

Overbieden op de woningmarkt ‘hoort erbij’

Maar we gaan nog even verder met een aantal ‘bemoedigende’ cijfers. Meer dan drie kwart van de huizen gaat boven de vraagprijs weg. En dat betekent dat overbieden er tegenwoordig gewoon bijhoort. Gemiddeld betaalden kopers 8,2 procent bovenop de vraagprijs. Daarnaast worden huizen gemiddeld binnen 24 dagen verkocht. „De kortste periode ooit”. Nieuwbouwwoningen blijken in trek en ook de verkoop hiervan steeg. Een nieuwbouwhuis kost gemiddeld. 450.000 euro.



En het snijdt aan twee kanten. Ik kan geen huis kopen, maar de mensen die de hypotheek moeten betalen houden vaak geen geld meer over om de gitaarles te betalen. — Tom Edskes (@tomedskes) July 8, 2021

NVM: ‘Fomo voor een koophuis’

Hoge huizenprijzen hebben alles te maken met dat de vraag het aanbod steeds meer overstijgt. Simpel gezegd zijn kopers tot meer kapriolen in staat als er weinig huizen zijn. Wat voor kapriolen dit zijn? Volgens de NVM kijken kopers nauwelijks nog naar de verkoopprijs. Ze kijken eerder naar wat zij kunnen missen in de portemonnee en kunnen opbrengen aan maandlasten. NVM-voorzitter Onno Hoes noemde het „de fear of missing out (fomo)”. Huizenzoekers zijn bang de boot te missen en gaan tot het gaatje.



Ik baal wel eens van mijn 'fomo', maar dan kijk ik om mij heen naar vrienden die wél tijdig zijn ingestapt met een koophuis en/of cryptomunten en dan bedenk ik mij weer dat ik gewoon vaker blind aan mijn fomo moet toegeven. — Erik Verweij (@erikpjverweij) June 18, 2021

Mocht je toch op zoek zijn naar iets groters? Vrijstaande woningen kosten gemiddeld 618.000 euro. Te duur? Appartementen, die vallen onder de ‘goedkoopste woningtypes, kosten gemiddeld 344.000 euro. Misschien toch nog even verder sparen?