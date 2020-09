‘Ferry Bouman en Daniëlle’ over Undercover 2: Eindelijk iets met ballen

Fans van over de hele wereld stonden te popelen voor het tweede seizoen van Undercover 2. Eindelijk is de Netflix-serie vanaf zondag daar.

Metro schoof zoomend aan bij Frank Lammers en Elise Schaap. Om het te hebben over het succes en hun nieuwe collega: Rico Verhoeven.

Zo, wat sloeg die Belgisch-Nederlandse productie Undercover vorig jaar aan. Niet alleen hier en bij de zuiderburen, maar de keiharde serie over xtc-handelaar Ferry Bouman (Lammers) werd gevreten in alle uithoeken van de wereld. Prijzen vlogen de acteurs in onder meer Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten om de oren. Bouman leidde vanaf een camping als de Pablo Escobar van het zuiden een van de grootste xtc-netwerken op aarde. Twee van de beste undercoveragenten Bob en Kim (Tom Waes en Anna Drijver) infiltreerden als nieuwe campingbewoners. En dan was daar nog de wat naïeve vrouw van Ferry, Daniëlle (Elise Schaap), die de grootste vriendin van Kim wilde worden en meer dan dat.

Tien nieuwe afleveringen in tien weken

Voor al die fans zijn er vanaf zondag nieuwe afleveringen. Netflix serveert ze tien zondagen achter elkaar (in 187 landen!), dus bingewatchen is er niet bij. Tenzij je dat over tien weken doet natuurlijk. In deze tweede Undercover draait het niet meer om de xtc van Bouman – hij zit in de gevangenis – maar om illegale internationale wapenhandel vanuit een Belgische manege naar Syrië. We zijn een jaar later als Bob en Kim, die inmiddels voor een mensenrechtenorganisatie werkt, elkaar weer treffen. Zij duiken in die wereld van de wapenhandel, waar in werkelijkheid in België een geraamde omzet van 500 miljard dollar wordt bereikt. Vanuit de gevangenis speurt Ferry Bouman ondertussen naar de ware identiteit van Bob en Kim. Metro zag aflevering 1 alvast en we kunnen (en mogen) alleen maar zeggen: ga er maar weer voor zitten, mensen.

Ruim voor corona in de wereld kwam, zat het draaien voor Undercover 2 er gelukkig al op. Frank Lammers verveelde zich in die coronatijd overigens niet. Hij kreeg het via videoverbindingen voor elkaar een complete speelfilm te maken, zonder dat acteurs elkaar ontmoetten. In Groeten van Gerri was hij een leraar die online lesgaf, per ongeluk in zijn witte onderbroek. De leraar werd een wereldhit. Onder meer Vigo Waas en Sanne Langelaar speelden mee en velen verleenden kort hun medewerking, zoals Eva Jinek en, jawel, Elise Schaap. Ook de Metro-verslaggever ontmoet hen via video, de acteurs zoomen gezellig vanaf een rood bankstel.

Film wordt voorloper Undercover 1

Elise, ben jij het afgelopen half jaar net zo goed als Frank doorgekomen?

„Ik ben bijna alweer vergeten hoe het was, grappig eigenlijk, maar ik vond het na veel drukte op een bepaalde manier wel fijn om even pas op de plaats te maken. We zouden meteen door met de film Ferry, die we nu aan het draaien zijn (ook voor Netflix, over het leven van drugsbaron Ferry in aanloop naar de tijd van Undercover seizoen 1, red.). Het was welkom, want het was een tijdje geleden dat ik echt vrij had gehad. Ik hoorde ook dat we misschien pas in januari zouden mogen draaien, dat vond ik een verontrustend bericht. Voice over-werk kon gelukkig wel doorgaan en ik ben al een tijdje bezig met het ontwikkelen van een eigen serie die Anna Drijver schrijft. In de periode dat we niet op de set konden staan, heb ik voor die serie goed gebruikt.”

Undercover 2: There’s one way to find out…

Jullie personages Ferry en Daniëlle lijken na het zien van aflevering 1 in Undercover 2 een wat minder prominente rol te hebben. Klopt dat of verandert dat straks totaal?

Frank, grijnzend: „There’s one way to find out…”

Elise: „Zoals Frank zegt, haha. We mogen niks spoilen, dat is allemaal nogal strikt.”

Frank, wat mag je over Ferry in het tweede seizoen wel delen?

Hij is op de Engelse toer: „Ik zit in de bak. En ik heb een nieuwe bestie, Rico Verhoeven. En verder, tja, don’t fuck with Ferry.”

En wat mogen we weten over Daniëlle, Elise?

„Dat ze een flinke klap heeft gehad van haar tijd in de gevangenis. Aan het einde van seizoen 1 zag je dat ze achter gesloten deuren ging. Daniëlle heeft moeite met het oppakken van haar oude leven.”

Frank: „Sjonge, ze profiteert van mijn geld gaat dan een beetje lopen zeuren als ze even moet zitten.”

Je praat tegen haar alsof ze Daan weer is.

Frank: „Haha, ja.” Elise: „Zo’n relatie hebben wij.”

Rico Verhoeven is veel te sterk

Hoe was het om te werken met kickbokser Rico Verhoeven als nieuwe collega?

Elise: „Ik heb hem op de set niet gezien.”

Frank: „Hij is een natural, hij speelt hartstikke goed. En als hij het niet goed deed, dan zou ik dat niet zeggen. Want daar is ie veel te sterk voor.”

Toen jullie seizoen 1 hadden afgerond, hadden jullie toen meteen iets van ‘yes, dit is iets heel erg goeds geworden’?

Frank: „Dat gevoel kreeg ik wel op de set, maar ook toen ik het script las. Ik vond het spannend en wilde het graag doen, ik werd er gelukkig van. Toen bleek op de set ook nog eens dat er heel veel tijd, aandacht en rust was.”

Elise: „Inderdaad, er werd gedraaid op speelfilmtempo. Ik ben gewend om flink door te jakkeren.”

Frank: „Vergeleken met Nederlandse producties leek het eindelijk weer eens op een jaar of twintig geleden. Dat was heerlijk.”

Elise: „Op de Belgische set was tijd voor alles. Voor lichtombouw en voor decorombouw trekken ze zo een uur uit. Op de set kregen we vaak al terug te zien wat er gedraaid was en dat zag er verrekte mooi uit. Ondanks dat konden we op voorhand nooit bevroeden dat het zo’n groot succes zou worden.”

Frank: „Maar alles voelde goed.”

Elise: „Alles klopte, iedereen speelde goed…”

Frank: „Alleen ons chaletje was een beetje jammer.”

Elise: „Haha ja. Dat zie je als kijker natuurlijk niet, maar het was meer een decorstuk dan een huis. Met een paar keer blazen zou hij weggevaagd worden. We hadden een bed met een heel vies satijnen dekentje.”

Frank: „We moesten vier maanden wachten ofzo voor we daar de laatste scène draaiden. Al die tijd had het daar gestaan.”

Elise: „En toen moesten wij naakt in dat bedje liggen. Dat was even overleven.”

Hoe komt het succes nou eigenlijk?

Hebben jullie, nu de serie wereldwijd zo is aangeslagen, wel de vinger op het succes kunnen leggen? Of is het een mix van spanning, de personages en de liefde waarmee aan elke scène werd gewerkt?

Elise: „Precies dat laatste volgens mij, het is een mix van zoveel. Daarbij moet je ook geluk hebben als het bijvoorbeeld om timing gaat. Het begint bij een ijzersterk scenario. Het is een lokaal verhaal en dat vinden veel mensen blijkbaar leuk. Ik vind het ook leuk om te kijken naar een lokaal verhaal in Mexico of een Zweedse crimi. Wat denk jij?”

Frank: „Wat ze in België heel goed doen – en wat hier in Nederland zorgvuldig vermeden wordt op een of andere manier – zijn een paar dingen. Er is bijvoorbeeld een schrijfteam, ze waren met z’n vieren. Een showrunner op de set is een nieuw begrip, dat kennen wij niet. Dat is uit Amerika komen overwaaien en is iemand die continu het verhaal bewaakt.”

Elise: „Ja, die houdt alles in de gaten en stuurt bij waar nodig.”

Gaat het dan ook om dingen als dat een klok niet op dezelfde tijd blijft staan?

Frank: „Nee, het gaat dan echt om het verhaal. De showrunner bekijkt telkens of het klopt in de flow waarin we alles aan het doen zijn en staat eigenlijk achter de regisseur. Deze jongen was ook nog eens niet ijdel, wat fijn is. Hij zat zelf in het schrijfteam, maar greep soms toch in. We deden scènes daarom ook over als het moest, dat zou hier wat minder snel gebeuren. Bovendien heeft Undercover een heel donker randje, waarmee je in Nederland meestal niet langs het Filmfonds of andere dingen komt. Eindelijk konden we iets met ballen maken.”

Elise: „Het heeft ook te maken met budget. Het scenario lag er compleet, lang voor ik überhaupt gecast was. Bij Nederlandse projecten waar ik aan heb meegedaan, waren bij de auditie twee scripts af. Dan was ik aan boord en moest de rest nog geschreven worden. Het heeft met tijd en geld te maken. In België worden scenaristen veel beter betaald en daardoor hebben zij meer tijd en kunnen ze schaven en ontwikkelen. Iets moois en iets goeds maken, vraagt gewoon tijd.”

Iedereen loopt om ‘Ferry’ heen

Het succes ging veel verder dan Nederland en België. Herkennen mensen in het buitenland jullie als Ferry en Daan?

Frank: „Bij mij loopt iedereen altijd met een hele grote boog om me heen. Ik weet ook niet wat het is.”

Elise: „Ik heb het vorig jaar op vakantie in Portugal meegemaakt. Dat was een hele vreemde gewaarwording, heel apart. Een mevrouw in een winkeltje sprak me aan met ‘are you Daniëlle?’.”

Frank: „Je moet haar even nadoen.”

Elise, na een prima demonstratie: „Ik moest eerst twee keer nadenken want nee, ik ben Daniëlle niet. Tot ik dacht: verrek, zo heet ik natuurlijk in Undercover. Ik was het even vergeten omdat het draaien al een tijdje geleden was. Het was ráár.”

Hoe vaak is jullie gevraagd wanneer seizoen 2 nou eindelijk eens te zien zou zijn?

Elise: „Ontiegelijk vaak. Mensen denken waarschijnlijk dat je het er allemaal maar even op knalt en hup, je zet het op Netflix.”

Frank: „Dat is ook een ding: er wordt zorgvuldig nagedacht over wanneer iets wordt gebracht. Dat Netflix daar een beleid omheen bedenkt, is voor ons volstrekt nieuw. Wij maakten vroeger een film, hingen twee posters op en hoopten dat er dan iemand kwam kijken. De boel is geprofessionaliseerd en dat zie je in Undercover terug.”

Jullie waren vorig jaar september al helemaal klaar met draaien. Dat zegt dus veel over bijvoorbeeld de tijd genomen wordt om te monteren?

Elise: „Dat neemt inderdaad veel tijd in beslag, maar ook aan nasynchronisatie in allerlei talen moet worden gewerkt. Ons product was dan wel af, maar dan moet het nog naar allerlei landen om het ready te maken voor de internationale markt.”

Enne, wanneer seizoen 3?

Ik heb van Neflix tijd met jullie tot maximaal 16.29 uur gehad, dus nog één vraagje…

Frank: „Ik zei toch: de boel is geprofessionaliseerd. Ook hierbij haha, heerlijk.”

Dan vraag ik het toch maar: op naar seizoen 3 en wanneer?

Elise: „Op dit moment is alleen bekend dat er een derde seizoen gaat komen.”

Frank: „Zeker, zo is het.”

En of jullie dan nog leven, gaan we de komende tien weken zien.

Elise: „Ja, dat ga je ontdekken…”

Frank: „Veel plezier ermee, mazzel!”

Lees ook: Welke 10 oude bekenden gaan we zien in jubileumseizoen Wie Is De Mol?