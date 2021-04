In opspraak geraakte Bilal Wahib binnenkort toch te zien in bioscoopfilm

Bilal Wahib is binnenkort weer te zien op het witte doek. De acteur kwam onlangs in opspraak na grensoverschrijdend gedrag op Instagram. Daarna hoorden we niets meer van hem, tot nu. De acteur en artiest heeft een rol in een film.

Wahib zal te zien zijn in de komedie Meskina. Deze film gaat over Leyla, die gespeeld wordt door Maryam Hassouni. Leyla is al in de dertig en heeft geen gezin of goede baan en wordt daarom als ‘loser’ bestempeld: ‘meskina’. In de film spelen ook Nasrdin Dchar, Najib Amhali en Soundos el Ahmadi mee.



Piemelincident

De film was al opgenomen voordat Wahib in opspraak raakte. Op 23 maart ging Wahib de fout in tijdens een Instagram-livesessie. Samen met Mocro Maffia-collega Oussama Ahammoud daagde hij een twaalfjarige fan uit zijn piemel te laten zien voor zeventienduizend euro. Dat deed de jongen en de Nederlandse Marokkaan kreeg het hele land over zich heen.

Door het incident verbraken vrijwel alle bedrijven de contacten met Wahib. Het contract met platenlabel Top Notch werd verscheurd, hij mocht geen presentator meer zijn van Teenage Boss en veel video’s waarin Wabib voorkwam werden offline gehaald. Hier zat ook een campagne van de politie bij. Tevens mag hij niet meer op Instagram en werd zijn muziek geboycot door radiostations. Hij was zelfs niet te horen in de Top 40 met zijn hit 501. Ook verloor hij zijn Edison popprijs.

Wahib in film, ook een docu?



Meskina was dus al opgenomen voordat Wahib over de schreef ging. Doordat hij zo’n grote rol heeft in de film, was hij er niet uit te knippen. Daarom zal het gewoon doorgaan en is Wahib weer in een film te zien. Als de bioscopen tegen die tijd open zijn, zal de film in juli in première gaan. Mogelijk is dat het laatste wat we voorlopig van hem horen, maar er zijn ook geruchten dat hij bezig is met een documentaire over online pesten. Deze zou over vier maanden op Videoland uitkomen.