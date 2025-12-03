Suzan & Freek ouders geworden van zoon Sef: dit is de dubbele betekenis van de naam
Blij nieuws in het leven van Suzan en Freek: hun zoontje Sef is geboren. Het jongetje kwam zondag ter wereld, heeft het muzikale duo zojuist bekendgemaakt.
Eind november maakte het stel bekend dat ze even stopten met optreden, omdat Suzan met zwangerschapsverlof ging. Nu, niet veel later, is hun baby al geboren.
Hierboven zie je beelden van Suzan & Freek tijdens een concert.
Suzan en Freek ouders geworden van zoon Sef
„Hij is er, onze kleine jongen. Mogen we jullie voorstellen aan Sef?”, schrijven Suzan Stortelder en Freek Rikkerink op Instagram bij twee foto’s van hun zoon. „Afgelopen zondagavond, om elf over elf, is ons zoontje geboren. We stromen over van liefde voor Sef, voor elkaar en voor het leven. Lieve Sef, jij hoort bij ons.”
Betekenis van de naam Sef
De naam Sef voelt bijzonder passend voor Suzan en Freek, zeker nu Freek ziek is. Sef betekent ‘God zal toevoegen’ of ‘God zal vermeerderen’, wat een zachte, hoopvolle lading geeft aan de babynaam. Het is een naam die kracht, nieuw leven en verbondenheid symboliseert — alsof er, ondanks alles, iets blijft groeien.
Daarnaast is Sef ook een samenvoeging van hun namen; Suzan En Freek. Zo zijn de twee voor altijd samen verenigd in de naam van hun kleine jongen.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Suzan & Freek ouders geworden van zoon Sef: dit is de dubbele betekenis van de naam
- Vanaf dit (verhoogde) bedrag betaal je belasting over je spaargeld in 2026
- Wolf op Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten
- Veel ouderen boos op het Sinterklaasjournaal, maar ook: ‘Daardoor vieren we Sint juist nog’
- Burenruzies: ‘Buren laten alle sinterklaascadeaus bij mij bezorgen, omdat ik met een burn-out thuiszit’