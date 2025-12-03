Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Suzan & Freek ouders geworden van zoon Sef: dit is de dubbele betekenis van de naam

Blij nieuws in het leven van Suzan en Freek: hun zoontje Sef is geboren. Het jongetje kwam zondag ter wereld, heeft het muzikale duo zojuist bekendgemaakt.

Eind november maakte het stel bekend dat ze even stopten met optreden, omdat Suzan met zwangerschapsverlof ging. Nu, niet veel later, is hun baby al geboren.

„Hij is er, onze kleine jongen. Mogen we jullie voorstellen aan Sef?”, schrijven Suzan Stortelder en Freek Rikkerink op Instagram bij twee foto’s van hun zoon. „Afgelopen zondagavond, om elf over elf, is ons zoontje geboren. We stromen over van liefde voor Sef, voor elkaar en voor het leven. Lieve Sef, jij hoort bij ons.”

Betekenis van de naam Sef

De naam Sef voelt bijzonder passend voor Suzan en Freek, zeker nu Freek ziek is. Sef betekent ‘God zal toevoegen’ of ‘God zal vermeerderen’, wat een zachte, hoopvolle lading geeft aan de babynaam. Het is een naam die kracht, nieuw leven en verbondenheid symboliseert — alsof er, ondanks alles, iets blijft groeien.

Daarnaast is Sef ook een samenvoeging van hun namen; Suzan En Freek. Zo zijn de twee voor altijd samen verenigd in de naam van hun kleine jongen.



