Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Indeed: aantal vacatures neemt af, maar deze banen met dieren zijn juist opvallend vaak beschikbaar

Wie het liefst zijn werkdag tussen honden, paarden of andere dieren doorbrengt, lijkt op dit moment relatief veel mogelijkheden te hebben. Terwijl het totale aantal vacatures in Nederland volgens Indeed met ongeveer 10 procent is gedaald, is het aandeel vacatures in de dierenzorg juist met 21 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Dat blijkt uit een analyse van vacatures op vacaturesite Indeed.

Aandeel vacatures in dierenzorg stijgt 21 procent, terwijl arbeidsmarkt krimpt

Na een dip in 2025 is het aandeel vacatures in de dierenzorg volgens Indeed weer terug op het eerdere niveau. Bekeken over de periode van 2019 tot en met 2026 bleef het aandeel relatief constant. Dat valt op, omdat het totale aantal vacatures momenteel juist afneemt.

„Je ziet dat de dierenzorg zich goed staande houdt, zeker in vergelijking met veel andere sectoren. Wat dat betreft is het een beetje een vreemde eend in de bijt”, vertelt Alvera Lubbers, carrière-expert bij Indeed. „Van dierenarts tot hondentrimmer en stalmedewerker: de dierenzorg biedt veel verschillende carrièrepaden. Ook de behoefte aan medewerkers in deze sector blijft stabiel. Dus voor wie graag met dieren werkt, is dat goed nieuws.”

Dierenverzorger en dierenarts zijn samen goed voor 84 procent van de vacatures

Bij werken met dieren denk je misschien als eerste aan een dierenarts, maar volgens de vacatureanalyse zijn er veel meer mogelijkheden. Niet voor alle banen is bovendien een jarenlange studie nodig.

Zo zijn er vacatures voor dierenverzorgers bij onder meer dierenasielen, dierenpensions, kinderboerderijen, dierentuinen en wildopvangcentra. Daarnaast zijn er gespecialiseerde beroepen als hondentrimmer, hondentrainer en paardenverzorger.

Dierenverzorger en dierenarts zijn veruit de meest voorkomende functies in de analyse. Dierenverzorgers zijn goed voor 42 procent van de vacatures en dierenartsen voor bijna 42 procent. Daarna volgen poli-assistenten in dierenklinieken met 11 procent. Stalmedewerkers en veterinair technici zijn ieder goed voor 1 procent. Een veterinair technicus helpt in een dierenkliniek bij onderzoeken, behandelingen en de verzorging van dieren.

De cijfers laten daarmee vooral zien dat de vraag zich concentreert rond twee beroepen. Tegelijkertijd zijn er volgens Indeed verschillende andere functies voor mensen die graag met dieren willen werken.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

Reacties