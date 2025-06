Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Freek Rikkerink begonnen met levensverlengende medicatie: ‘We zijn nog lang niet klaar’

Na het verdrietige nieuws dat Freek Rikkerink van Suzan & Freek uitgezaaide, ongeneeslijke longkanker heeft, komt het singer/songwriter-duo met een nieuwe update. Via Instagram laten ze weten dat Freek is begonnen met levensverlengende medicatie om de ziekte zoveel mogelijk af te remmen. Ook delen ze hoe de komende tijd er voor hen uit gaat zien.

„Het voelt allemaal nog zo onwerkelijk en beangstigend, omdat ons beeld van ‘lekker samen oud worden’ nu ineens geen vanzelfsprekendheid is. Toch hebben we besloten er samen de schouders onder te zetten en er vol voor te vechten. We gaan er alles aan doen om de uitzondering te worden!”

Levensverlengende medicatie

„Freek voelt zich sindsdien fysiek weer een stuk beter. Na maanden eindelijk verlost van het hoestje (waarvoor hij ‘even’ naar de dokter ging) en weer een paar gezonde kilo’s erbij”, schrijven Suzan & Freek op Instagram. Over een tijdje moet blijken of de medicatie aanslaat. Als dat het geval is, kan de situatie mogelijk langere tijd stabiel blijven.

Ze delen ook een stukje realiteit: „Uiteindelijk worden de kankercellen op termijn resistent tegen de medicijnen. Maar er zijn mensen die er al enkele jaren mee vooruit kunnen, dus daar houden we ons voor nu aan vast! En ondertussen hopen we heel hard op een wonder.”

Veel radiozenders lieten vorige week tegelijkertijd hun steun blijken, door op hetzelfde moment het nummer Lichtje Branden van Suzan & Freek te draaien.



Dubbel nieuws

Tegelijk met het verdrietige nieuws kwam ook een bijzondere aankondiging. Suzan & Freek verwachten eind dit jaar hun eerste kindje. Met de zwangerschap gaat het goed. „We proberen samen positief te blijven en vooral niet te stoppen met leven. We hebben tot nu toe nog elke dag samen muziek gemaakt en dat voelt zo fijn. We zijn nog lang niet klaar!”

