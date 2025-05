Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Suzan & Freek overstelpt met reacties na vreselijk nieuws, Lichtje Branden op alle zenders

Zelf kregen Suzan & Freek na het nieuws van gisteren over de uitgezaaide longkanker van Freek Rikkerink duizenden en duizenden reacties. Maar ook radiostations zijn overstelpt na het bericht van het popduo, dat zondag nog in een volle Ziggo Dome stond. Freek wordt niet meer beter.

De twee muzikanten zijn vanaf nu weer ‘gewoon’ Suzan Stortelder en Freek Rikkerink. Al het werk als artiesten is per direct gestopt. De twee Achterhoekers willen van elkaar genieten zolang het nog kan. Het nieuws over Suzan & Freek kwam gisteren in het hele land keihard binnen. Dat iemand van 32 jaar uitgezaaide longkanker heeft, is al niet te bevatten. Daar komt nog eens bij dat het in 2023 getrouwde stel hun eerste kindje verwacht.

Zenders en fans draaien samen Lichtje Branden van Suzan & Freek

Veel Nederlandse radiostations en fans draaiden vanmorgen om 10.00 uur het nummer Lichtje Branden van Suzan & Freek. Dat besluit volgde op een oproep die fans hebben gedeeld met de redacties van een aantal grote ochtendprogramma’s. Met het draaien van het lied willen de fans en de zenders het duo steunen in deze moeilijke tijd. In elk geval NPO Radio 2, 3FM, Sterren NL, NPO Radio 5, 538, Qmusic, Veronica, 100% NL, Radio 10, Rijnmond, Omroep West en Den Haag FM deden mee aan het initiatief.

Voor wie het heeft gemist, ‘draait’ Metro Lichtje Branden hieronder ook. Om terug te lezen: we hadden een mooi gesprek met Suzan & Freek in 2023, over hun documentaire op Netflix.

De ochtendprogramma’s op de Nederlandse radio zijn vanmorgen massaal overspoeld met berichtjes van luisteraars die hun gedachten en gevoelens over de ziekte van zanger Freek Rikkerink kwijt willen. Dat blijkt uit een rondgang van persbureau ANP. In de ochtendshow van onder andere NPO Radio 2, 3FM, 100% NL, Qmusic en Sublime werd er uitgebreid stilgestaan bij het nieuws dat Freek ongeneeslijk ziek is. Het gaat volgens woordvoerders van de zenders om „vele duizenden berichten”.

‘Nu weer Suzan Stortelder en Freek Rikkerink’

Nieuws van de Dag was gisteravond een van de tv-programma’s die aandacht aan het vreselijke nieuws voor Suzan & Freek besteedde (in de video hierboven te zien). Mediaverslaggever Jordi Versteegden van De Telegraaf over hun geliefden om hen heen: „Als artiesten zijn ze natuurlijk Suzan & Freek, maar ze zijn natuurlijk gewoon Suzan Stortelder en Freek Rikkerink. Dat zijn ze nu weer. Ze zijn geen artiesten meer en willen de tijd die ze nog hebben met hun geliefden doorbrengen. Je kunt je voorstellen dat de afgelopen 24 uur slopend moeten zijn geweest en dan 200.000 reacties in het eerste uur na het nieuws. Het is zó verdrietig.”

