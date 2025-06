Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kamer in startblokken voor debat over kabinetsval

Deze ochtend staat de Tweede Kamer volledig in het teken van de kabinetsval. De spanning is voelbaar op het Binnenhof, waar het politieke toneel klaargestoomd is voor een stevig debat. Demissionair premier Dick Schoof trapt om 10.15 uur af met een korte verklaring.

Nadat Geert Wilders zijn PVV, en alle PVV-bewindslieden gisterochtend terugtrok uit het huidige kabinet, zal Schoof naar verwachting oproepen tot politieke verantwoordelijkheid, in de hoop dat belangrijke dossiers, zoals stikstof en defensie, niet volledig stilvallen. Maar de kans bestaat dat zijn boodschap ondergesneeuwd raakt door politieke spanningen.

Wilders onder vuur

Waar coalitiegenoten normaal gesproken elkaar de hand boven het hoofd houden, is dat dit keer waarschijnlijk verleden tijd. De vier voormalige leiders van PVV, VVD, NSC en BBB staan er nu alleen voor. Geert Wilders, Dilan Yesilgöz, Nicolien van Vroonhoven en Caroline van der Plas kunnen tijdens het debat stevige kritiek verwachten, niet alleen van de oppositie, maar ook van elkaar.

De reden voor de kabinetscrisis ligt bij PVV-leider Geert Wilders. Hij trok gisteren de stekker uit de coalitie, omdat zijn plannen voor extra asielmaatregelen geen steun kregen. Dat viel verkeerd bij zijn collega’s, die spraken van een „roekeloos” en „onverantwoord” besluit. Ook demissionair premier Schoof liet blijken geen heil meer te zien in verdere samenwerking als de bereidheid om te onderhandelen ontbreekt.

Campagnestand al aan vóór debat

De politieke sfeer in Den Haag is allesbehalve ontspannen. Ondertussen draait op de achtergrond de campagnemachine al op volle toeren. Want deze ochtend wordt er ook gesproken over wanneer Nederland weer naar de stembus mag. Het debat van vandaag markeert een keerpunt in een toch al bewogen politieke periode. Wie straks het vertrouwen van de kiezer krijgt, begint vandaag alvast met punten scoren.

