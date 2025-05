Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Martijn Krabbé bedankt volgers voor ’tsunami aan liefde’ na bekendmaken ziekte

Via Instagram bedankt Martijn Krabbé zijn volgers voor de „tsunami aan liefde” die hij heeft ontvangen nadat hij bekendmaakte dat hij uitgezaaide longkanker heeft. De presentator noemt het „overweldigend in betrokkenheid”.

„Zodanig dat ik moest besluiten reacties op sociale media weinig te beantwoorden. Maar ze zijn grotendeels gelezen en hebben me veel steun geboden.”



Martijn Krabbé wordt niet meer beter

Eind januari vorig jaar ontdekte Krabbé tijdens een vakantie in Thailand dat hij een hersenbloeding had gehad. Die kwam voort uit de uitgezaaide kanker in zijn hersenen. „Oftewel: ik had gewoon full scale kanker. Uitgezaaide longkanker, in het laatste stadium”, vertelde Krabbé in eind januari in een interview met LINDA., dat hij samen met zijn 20-jarige dochter Michelle gaf.

Krabbé weet niet hoelang hij nog te leven heeft. „Mijn casemanager zegt dat ik mazzel heb dat ik die eerste maanden ben doorgekomen. Ik krijg immunotherapie en scans en ja, die kunnen goed of slecht uitvallen. Je rolt elke zes weken opnieuw de dobbelsteen.”

Lastige periode achter de rug

De presentator heeft een lastige periode achter de rug. „Ik kreeg namelijk een acute buikontsteking”, vertelt hij op Instagram. „Die had natuurlijk niets met mijn diagnose te maken, maar duurde wel anderhalve maand. Die heb ik grotendeels in het ziekenhuis doorgebracht. Daar werd heel lief voor me gezorgd, maar je wordt er niet direct beter van.” Hij moest een geplande reis naar Sri Lanka en India afzeggen. „Maar ik was al blij dat een bezoek aan Artis weer bereikbaar was. Daar wonen mijn favoriete dieren, te weten pinguïns!”

Inmiddels gaat het weer beter met Krabbé. „Ik ben langzaam weer wat fitheid aan het opbouwen en ben blij met de voortgang”, laat hij weten. „En ik had genoeg energie om met Deborah een reisje langs de kastelen van de Loire te maken. Heel erg romantisch en heel erg verdiend, want ik kan af en toe een draak zijn. Wel een dankbare draak. Ik ben er immers nog en lijk de weg naar boven weer gevonden te hebben. Na anderhalf jaar leven met mijn ziekte voelt nog steeds iedere extra dag als een cadeautje!”

En alle steun, dat is voor Krabbé ook een waar cadeau. „Heel veel lotgenoten lieten van zich horen met allemaal goedbedoelde maar altijd liefdevolle adviezen. Dank daarvoor!”

