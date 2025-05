Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Royce de Vries over Joran van der Sloot: ‘Hij is te goed weggekomen’

Het is deze week twintig jaar geleden dat Natalee Holloway spoorloos verdween tijdens een schoolreisje naar Aruba. Wijlen Peter R. de Vries hield zich jarenlang met de zaak bezig. Royce de Vries, ‘zoon van’, vertelt erover bij Goedemorgen Nederland.

Holloway verdween in mei 2005 op 18-jarige leeftijd tijdens een vakantie op Aruba. Van der Sloot was een van de laatste personen met wie Holloway werd gezien. In 2012 heeft een rechter de vrouw wettelijk doodverklaard, ondanks dat haar lichaam nooit is gevonden. In datzelfde jaar werd Van der Sloot in Peru in 2012 tot 28 jaar cel veroordeeld voor de moord op de studente Stephany Flores. Later kwam daar nog eens 18 jaar bij voor drugssmokkel.

In 2023 gaf Joran van der Sloot tegenover Amerikaanse justitie toe dat hij het Amerikaanse meisje op het strand van Aruba vermoordde. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI achtte de biecht van Joran als geloofwaardig. Een test met een leugendetector die Van der Sloot onderging zou een belangrijke indicatie zijn dat hij ditmaal de waarheid spreekt.

De bekentenis deed hij in ruil voor een lagere straf in de zaak rondom het afpersen van Beth Holloway, de moeder van Natalee. In 2010 zei Van der Sloot dat hij voor 250.000 dollar wel kon vertellen waar het lichaam van Holloway was. De celstraf van 20 jaar komt niet bovenop de 28 jaar voor de moord op Flores, maar wordt gelijktijdig uitgezeten.

Royde de Vries over de zaak-Natalee Holloway

De Vries heeft nog weleens contact met de moeder van Holloway, Beth. De laatste keer rondom zijn bekentenis. „Ze is opgelucht dat dat nu achter de rug is”, vertelt hij bij Goedemorgen Nederland op NPO 1.

Ondanks zijn bekentenis is Van der Sloot nog niet veroordeeld voor de moord op Holloway. „Dat is het gekke. Met het nieuwe verhaal is hij eigenlijk heel goed weggekomen. Hij zou eigenlijk na zijn straf in Peru naar Amerika gaan en dan opnieuw een straf krijgen voor het afpersen van Beth. Die straf heeft hij nu al gekregen voor die afpersing, niet voor de moord. Die mag hij nu tegelijkertijd uitzitten voor die moord op Stephany Flores, waardoor hij eigenlijk een ontzettende beloning heeft gekregen in plaats van meer straf.”

Hij vervolgt: „Ik vind wel wat van die bekentenis. Ik zal daar niet te veel over zeggen, maar wat ik in ieder geval wel kan zeggen is dat hij daar gewoon te goed mee weg is gekomen. Met een moord bekennen een strafkorting krijgen van, pak ‘m beet, twintig jaar. Dat is iets wat niet goed voelt. Beth is vooral heel erg blij dat die bekentenis er is, maar zou ook het liefst willen dat er nog een strafrechtelijk vervolg komt. Het is wrang dat dat niet gebeurt.”

Uitzending van Peter R. de Vries

Wellicht kun je je nog het baanbrekende interview uit 2018 tussen Peter R. de Vries en Van der Sloot herinneren, waarin Van der Sloot de dood van Natalee Holloway toegaf. Destijds gooide hij het op een dodelijke epileptische aanval op het strand. De Vries blikt terug: „Ik was toen 18. Ik kreeg het op hetzelfde moment te horen als mijn vader. Ik zat met hem in de auto op de terugweg van Ajax en toen werd hij gebeld door Kees van der Spek met de mededeling ‘hij heeft bekend’.”

Vanaf dat moment deelden ze een geheim, vertelt hij. „Dat mocht natuurlijk niet uitlekken, want die actie liep nog. Hij moest nog vaker bekennen en dingen toelichten. Mijn vader moest nog vaker naar Aruba gaan om die opnames te maken. Daar ging zeker nog wel een maand overheen voordat het werd uitgezonden. Dat was natuurlijk heel spannend. We wisten niet dat het groot werd opgepakt, maar niet dat het zó groot werd opgepakt. Dat is iets wat ik natuurlijk nooit vergeet. De hectiek rondom die uitzending was zo groot. Dan had ik ineens CNN aan de lijn.” Lachend: „Mijn Engels was helemaal niet zo goed toen.”

Het was de best bekeken aflevering aller tijden op tv, en Peter R. De Vries won er een Emmy voor. Maar genieten van zijn succes kon hij volgens zijn zoon niet helemaal. „Ik weet wel dat hij dingen ook als heel zwaar daarin heeft ervaren. Hij vond die Emmy wel een mooie erkenning, maar mijn moeder zei ook dat hij daarna best wel terneergeslagen was. We hebben die Emmy in bruikleen aan Kees van der Spek gegeven. Dat is de andere feitelijke winnaar, daar heeft hij de uitzending samen mee gemaakt. Hij was wel trots op die Emmy, maar hij had dingen in zijn kast staan waar hij veel trotser op was.”

Gaat er nog iets gebeuren in deze zaak? „Ik denk dat het boek voorlopig nog niet dicht is. Joran leeft nog. Die zal ongetwijfeld weer dingen uit gaan halen. Hij zit voorlopig nog wel vast, is vrij recent nog veroordeeld voor een drugsdelict, maar hij komt in 2045 vrij. Al hij dan nog leeft, dan zal dat weer het nieuws halen.”

