Nadenken over verkiezingen kan beginnen: ‘Niet PVV, maar anderen hebben land in de steek gelaten’

Nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer komen er ergens in het najaar aan, dus het nadenken over het stemmen kan beginnen. Nieuws van de Dag peilde ‘de stemming’ gisteren in Heerlen, een bolwerk van PVV-stemmers.

Het terug- en vooruitblikken op en na de val van kabinet-Schoof, zal de komende tijd veelvuldig gebeuren. Dat doet de Tweede Kamer vandaag zelf ook meteen, met een debat over wat er gisteren gebeurde: Geert Wilders die zich met zijn PVV-bewindslieden terugtrok uit het kabinet en vervolgens het indienen van het ontslag van Schoof I bij de koning.

Goede stap, vinden de kiezers

Wat vonden (PVV)kiezers van Wilders’ rigoureuze stap eigenlijk? Dat peilde EenVandaag. De meeste kiezers, ook die van de PVV, vinden het een goede zaak dat Wilders uit de coalitie stapte. Bijna niemand vindt dat dit kabinet het goed heeft gedaan en vooral rechtse kiezers verliezen (weer) vertrouwen in de politiek. EenVandaag peilde de sfeer onder 16.117 kiezers uit het eigen Opiniepanel.

De meeste PVV-kiezers (65 procent) zijn positief over het besluit van hun leider. Wilders werd, zeggen zij, tegengewerkt en er moest nu maar eens naar hem geluisterd worden: „Hij heeft al genoeg moeten toegeven, het is een keer klaar”, aldus een PVV-stemmer. Zij houden dan ook eerder NSC-leider Van Vroonhoven verantwoordelijk voor het mislukken van dit kabinet dan hun eigen leider.

Onder anderen Rutte, de lul.

Weer op de PVV stemmen?

De gedachten zullen echter al snel gaan richting de naderende nieuwe verkiezingen. Wat gaan kiezers doen? Nieuws van de Dag was in het Limburgse Heerlen (wat je in de video hierboven kunt zien). „Sentiment proeven”, noemt de na stemproblemen teruggekeerde presentator Art Rooijakkers het.

„Jammer”, zegt een man over de val van het kabinet. „Hij (Geert Wilders, red.) wordt tegengewerkt.” Een dame op een terras heeft altijd op diezelfde Wilders en zijn PVV gestemd. Zij vindt niet dat ‘haar’ politicus Nederland in de steek heeft gelaten. „Dat hebben anderen, de vorigen al gedaan, dat in de steek laten. Onder anderen Rutte, de lul.” Een man in Heerlen, waar Frans Timmermans opgroeide: „Ik blijf op Geert Wilders stemmen.”

