Is Martien Meiland binnenkort bij Vandaag Inside te zien? ‘Ik kijk altijd’

Johan Derksen en Martien Meiland hebben elkaar dit weekend voor het allereerst de hand geschud, achter de schermen bij het kerstconcert van De Bevers In Ahoy. De flamboyante voormalig kasteelheer blijkt trouw naar Vandaag Inside te kijken, en schuift misschien binnenkort wel een keer aan.

Meiland was ooit nog het mikpunt van spot in Veronica Inside. Zo noemde de besnorde analist Meiland een ‘kwal’, een ‘speenvarken’ en een ‘gillende keukenmeid’.

Ontmoeting tussen Martien Meiland en Johan Derksen

„Een echte ontmoeting tussen twee Talpa-sterren”, begint de verslaggever van De Telegraaf als hij de heren bij het concert spot. „Ik heb meneer Derksen nog nooit in levende lijve gezien, ik vind het gewoon eng”, zegt Meiland. „Ik heb hem ook nog nooit in levende lijve gezien en ik ben nu al heel erg jaloers op zijn jasje”, grapt Derksen.

Of Derksen weleens naar de Meilandjes kijkt? „Ik zie weinig tv, omdat ik zelf iedere avond om 21.30 uur moet, dus dan ben je de hele avond weg. Uiteraard krijg ik het wel mee. Ik zie de kijkcijfers en dat is alle reden om dat het op tv te houden.”

Meiland is op zijn beurt wel een trouwe kijker van Vandaag Inside. „Ik kijk altijd en als ik niet in de gelegenheid ben, dan kijk ik het overdag terug op NL Ziet. Ik vind het altijd zo leuk. Ik vond het vorige week helemaal gezellig met Catherine Keyl, ik vond haar zo leuk bij die mannen. Ik mag toch wel Johan zeggen?”

Dat mag van de analist. Meiland legt uit dat hij zo is opgevoed. „Tegen mensen die ouder zijn, zeg je de achternaam of u.” Derksen snapt dat heel goed. „Ik kom ook een christelijk milieu, waar niet snel getutoyeerd werd. Zo zijn wij grootgebracht.”

Meiland en Derksen samen bij Vandaag Inside?

De vraag doemt op of Meiland niet een keer moet aanschuiven bij de heren Vandaag Inside. „Laten we eerst eens horen of ze nog doorgaan?”, zegt Meiland. Vorige week hoorden kijkers in de talkshow dat de toekomst van VI in het gedrang is. Het contract van de drie mannen loopt komende zomer af en een verlenging zou onzeker zijn, omdat presentator Wilfred Genee nog niet akkoord is. Hij wil graag een eigen programma ernaast. Vandaag Inside is bovendien nog maar net bekomen van een flinke rel, een van de zoveelste in de historie.

Maar Derksen suggereert in gesprek met Meiland dat het geld dat hij met de talkshow verdient te goed is om te laten liggen. „Je weet toch ongeveer wat we verdienen. Jullie hebben duurdere productiekosten dan wij, wij hebben zo’n tafel en dat is het.”



Meiland sluit een keer aan tafel bij de mannen ‘helemaal niet’ uit. „Dat is ook geen enkel probleem”, zegt Derksen. „Als hij een keer tijd heeft op een doordeweekse avond, dat is te regelen.” Even later voegt de analist eraan toe dat Meiland rustig de hele familie mag meenemen. „Dan kom ik met Eer, die houdt van felle discussies.” Dat ze geen blad voor de mond neemt, was al eerder duidelijk.

