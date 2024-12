Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onzekerheid over toekomst Vandaag Inside, hierom is Wilfred Genee nog niet akkoord met verlenging

Zien we Vandaag Inside na de zomer nog steeds op de buis? Dan hangt er helemaal vanaf of presentator Wilfred Genee een eigen programma krijgt, hoorden we gisteravond in de talkshow.

Vandaag Inside is net bekomen van een flinke rel, een van de zoveelste in de historie. Wilfred Genee en Johan Derksen hadden (weer eens) mot, omdat de besnorde analist niet bepaald kon waarderen dat de presentator zijn nieuwe liedje Zomaar Een Avond In De Kroeg flink aan het promoten was in de zendtijd van VI. Hij noemde die zelfpromotie „stuitend”. Derksen en zijn collega Wilfred Genee lagen al langer in de clinch over de onderwerpkeuzes voor het programma.

Genee gooide de aflevering erna olie op het vuur door er weer over te beginnen, waarna Derksen opstond en niet meer terug aan de tafel kwam, en ook de dag erna schitterde van afwezigheid. Later keerde hij weer terug alsof er niets gebeurd was.

Toekomst Vandaag Inside hangt af van Wilfred Genee

Nu is de toekomst van het programma wéér onzeker. Het contract van de drie mannen loopt komende zomer af en een verlenging zou onzeker zijn, omdat Genee nog niet akkoord zou zijn. „Ze weten dat bij Talpa dat Wilfred de ambitie heeft om hier nog wat naast te doen”, legt Derksen uit. „Onbegrijpelijk als je vijf avonden op tv bent, maar dat is zijn zaak. Dingen die hij heel goed en graag zou kunnen doen, gaan nu naar wildvreemden die binnen komen waaien. Dan snap ik best dat Wilfred een soort frustratie over zich krijgt.”

Hij vervolgt „Wij hadden hier allemaal een probleem. Ik had een probleem over de gang van zaken, dat is opgelost. René had een probleem, die wilde een dag overslaan. Is opgelost. Wilfred had een probleem, die wilde graag nog iets ernaast doen wat niet met dit gekkenhuis te maken heeft en dat begrijp ik heel goed. Dat kan heel makkelijk opgelost worden door de Talpa-leiding door hem op zondagochtend in te plannen en dan is er niks aan de hand. Maar dat kan blijkbaar niet opgelost worden. Als wij dan zo’n belangrijk programma zijn voor Talpa, dan moeten ze dat maar eens heel snel op gaan lossen.”

🎤 Thomas van Groningen volgend jaar bij Vandaag Inside? Politiek verslaggever Thomas van Groningen gaat aan de slag bij Talpa. Hij gaat werken voor het SBS6-programma Hart van Nederland en is de opvolger van Sam Hages. Volgens HvNL zal Van Groningen ook aanschuiven bij Vandaag Inside. Begin deze maand sprak Genee al de hoop uit dat Van Groningen vaste gast zou worden in de talkshow.

‘Gênant om op tv te bespreken’

Genee zegt niet te weten waarom hem nog geen eigen programma zou zijn aangeboden. „Ik vind het een beetje gênant dat we dit op televisie bespreken”, zegt hij daarop. „Dat scheelt mij wel weer telefoontjes van het AD en De Telegraaf”, reageert Derksen. Of hij na komende zomer met Vandaag Inside verder gaat, is hem naar eigen zeggen om het even. „Ik ben er niet uit, maar ik ben er ook niet in. Ik ben nu heel tevreden over de samenwerking, maar als het niet doorgaat, is het ook prima. Ik ben 75.”

Eerder op de avond zei Derksen tegen De Telegraaf dat Genee bij de onderhandelingen als een rode lap bij een stier werkt bij Talpa-baas John de Mol. De presentator erkende dat tijdens de talkshow, zonder verder uit te weiden over de onderhandelingen. „Wij hebben een aparte uitwerking op elkaar.”

Bekijk het fragment hier:

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

