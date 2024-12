Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Diederik Gommers luidt noodklok over toekomst van zorg: ‘We gaan Amerika achterna’



IC-arts Diederik Gommers, vooral bekend uit coronatijd, slaat in gesprek met vergelijkingssite Zorgverzekeringwijzer.nl alarm over de toekomst van de zorg. „Het is vijf voor twaalf.”

Dat komt volgens hem onder meer door de oplopende zorgpremie, stijgende zorgkosten en het groeiende tekort aan zorgpersoneel. Hij pleit voor ingrijpende keuzes om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden.

De arts vat samen waar de schoen momenteel wringt. „De zorgpremie en zorgkosten blijven elk jaar toenemen. We kampen met vergrijzing, technologische ontwikkelingen en stijgende lonen. Tijdens de coronacrisis werd duidelijk hoe omvangrijk deze kosten zijn. De zorg is niet eindeloos te financieren; we moeten kritisch kijken naar welke behandelingen echt noodzakelijk zijn.”

Diederik Gommers: ‘Scenario als Amerika voorkomen’

Volgens Gommers moeten er harde keuzes worden gemaakt. „Als we niets doen, belanden we in een situatie zoals in Amerika, waar zorg onbetaalbaar is en mensen zonder verzekering geen toegang tot zorg hebben. Dat scenario moeten we koste wat kost voorkomen.”

Het zijn niet alleen de artsen die keuzes moeten maken, benadrukt hij. „Dit moet een maatschappelijke discussie zijn. Waar willen we ons geld aan besteden? Dat is een vraag waar de hele samenleving zich over moet buigen.”

De IC-arts denkt bijvoorbeeld aan behandelingen die een beperkte levensverlenging hebben. „Moeten we behandelingen van enkele tonnen financieren als ze slechts zes maanden extra leven opleveren? Dit zijn moeilijke vragen, maar ze moeten gesteld worden.”

‘Preventie het kind van de rekening’

Het voorkomen van ziektes is een oordeel van de oplossing, zegt Gommers. „We moeten investeren in gezondheid om zorgvraag te voorkomen. Vitaliteit en preventieve zorg zijn essentieel om de kosten te beheersen.” Volgens hem is preventie nu vaak het kind van de rekening. „We moeten niet alleen actie ondernemen wanneer mensen ziek worden, maar juist eerder ingrijpen om ziekte te voorkomen.”

De zorgketen staat momenteel ook flink onder druk door het personeelstekort, waar zo’n beetje alle branches op dit moment last van hebben. „Op dit moment missen we al zo’n 50.000 zorgprofessionals. De vergrijzing zal dit tekort alleen maar verergeren.”

De hoge administratiedruk is ook een van de boosdoeners, denkt hij. „Zorgverleners besteden te veel tijd aan administratie. We moeten terug naar de essentie: zorg verlenen aan patiënten.”

Nieuwe pandemie

‘We’ zijn nog maar net bekomen van corona, maar volgens Gommers is een nieuwe pandemie niet ver weg. Hij waarschuwt dat de kans op een nieuwe pandemie door klimaatverandering groter wordt. „Het is niet de vraag óf, maar wanneer een nieuwe pandemie zal toeslaan. Covid heeft ons voorbereid, maar er zijn nog veel lessen te trekken om een volgende pandemie beter aan te pakken.” Epidemioloog Alma Tostmann en arts-microbioloog Jean-Luc Murk drukten zich eerder in dezelfde bewoordingen uit.

Gommers pleit tot slot voor meer samenwerking. „De uitdagingen in de zorg zijn te groot voor losse oplossingen. Alleen door samen te werken en moeilijke keuzes te maken, kunnen we de zorg toekomstbestendig maken. Artsen, patiënten, zorgverzekeraars en de overheid moeten samen optrekken om een betaalbaar en eerlijk zorgsysteem te behouden.”

