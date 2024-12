Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oei… we zitten in de langste periode zonder zon sinds 1993

Het is in 31 jaar niet zo lang zo somber weer geweest als in de afgelopen periode. Maandag is de achtste dag op rij dat de zon verborgen blijft achter een grijs wolkendek, meldt Weeronline.

Naar verwachting breekt de zon vrijdag weer door, maar mogelijk wordt het morgen en donderdag al zonniger op het hoofdstation in De Bilt.

Geen zon

In 1993 bleef het tien dagen lang, van 2 februari tot en met 11 februari, bewolkt. Mogelijk wordt dat record deze week verbroken, weet Weeronline, als de zon zich morgen, woensdag en donderdag ook niet laat zien.

De langste reeks zonder zon ooit gemeten is 14 dagen en stamt uit februari 1959. Naar verwachting wordt dat record niet verbroken. Sowieso is heel 2024 verlopen zonder al te veel zon. Sinds 2013 telden we zelfs niet zó weinig zonuren.

Witte kerst

En veel verbetering zit er de komende tijd ook niet in: de donkere dagen voor kerst verlopen dit jaar extra somber. De komende dagen kunnen we vooral veel bewolking en (mot)regen verwachten. De zon hoeven we in ieder geval niet te verwachten.

Ook wordt de kans op een witte kerst steeds kleiner. Naar verwachting wordt de temperatuur de komende dagen opvallend hoog voor de tijd van het jaar. Waar het normaal gesproken overdag tussen de 5 en de 8 graden is rond deze tijd van het jaar, kan de temperatuur de komende dagen oplopen tot wel 12 graden, zo meldt Weeronline. In een groot deel van het land ligt ook ook ’s nachts de temperatuur opvallend hoog, met vannacht zo’n 10 à 11 graden. Ook morgen is het bewolkt en kan er plaatselijk motregen vallen in het oosten en zuidoosten van het land.

