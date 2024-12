Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de allerslechtste slogan van 2024 (plus wat parels van vorige jaren)

Een grapje of een woordspeling in je slogan gooien: het kan leuk uitpakken, maar ook heerlijk tenenkrommend zijn. De Verkiezing van de Slechtste Slogan is dan ook elk jaar weer een feest. En de allerslechtste van dit jaar is…

’Vandaag weer een tevreden klant koud gemaakt.’ Die leus is van Aircare Airconditioning in Warmond en won met een kwart van de stemmen.

De allerslechte slogan van 2024

De afgelopen dagen zijn zo’n 5000 stemmen uitgebracht voor de sloganverkiezing. Een jury van het platform Slechte Slogans had tien slogans genomineerd. Op de tweede plek, met 13 procent van de stemmen, eindigde ‘Bedankt dat je voor ons hebt gekiest’ van tandartspraktijk Brummans & Fa Tandartsen. Daarachter eindigde ‘Don’t vlaai away’ van toeristensite Visit Zuid-Limburg.

„Als mijn jongens wegrijden bij een klant, dan zeg ik al jaren dat ze een klant koud hebben gemaakt”, legt Roy van Velzen van Aircare Airconditioning uit over het ontstaan van de slogan. „Op een gegeven moment hebben we de leus op de bus gezet en toen hebben we er wel ‘tevreden’ aan toegevoegd.” Van Velzen ontvangt binnenkort de Blauwe Tegel met de winnende tekst erop van de organisatie.

Dit is de top tien:

Vandaag weer een tevreden klant koud gemaakt – Aircare Airconditioning (26 procent van de stemmen) Bedankt dat je voor ons hebt gekiest – Brummans & Fa Tandartsen (13 procent van de stemmen) Don’t vlaai away – Visit Zuid-Limburg (12 procent van de stemmen) Asbest as it can get – Asbestcare asbestverwijdering (11 procent van de stemmen) Antilopen?? Probeer fietsen! – De Fietsgarage (10 procent van de stemmen) Why have abs when you can have Kurio’s kebabs – Kurio’s Döner (7 procent van de stemmen) Mijn Veranda: de naam zegt al genoeg! – Mijn Veranda (7 procent van de stemmen) Zo voordelig, daar ga je gwoon fram-blozen – g’woon (5 procent van de stemmen) Quiche jouw moment! – La Coquerie (5 procent van de stemmen) Geef maar een gril en we zijn er – Plus Supermarkten (4 procent van de stemmen)

Een tienkoppige jury koos uit honderden inzendingen de tien meest opvallende slogans. Mede-initatiefnemer Christine Liebrecht legde eerder uit dat veel slechte slogans bestaan uit woordspelingen, of een combinatie van Engelse en Nederlandse woorden hebben. „Het is een kwestie van smaak of mensen zo’n slogan goed of slecht vinden”, aldus Liebrecht.

Slogans van voorgaande jaren

De verkiezing van de slechtste slogan werd voor de dertiende keer gehouden. Vorig jaar sleepte fietsbedrijf Tuut Tuut de titel ‘slechtste slogan van het jaar’ in de wacht. ‘Put the fun between your legs’, werd glorieus eerste. De tweede plek was voor Rijkers Naaimachinespecialist, met ‘Have a naai’s day!‘. Met ‘Everything for stuffing your pussy!‘ belandde kattenspeciaalzaak 4Cats op plek drie.

Het jaar daarvoor won ‘Maak van uw kruis geen punt, kom naar Kruispunt‘ van een bekkenbodemspecialist. Ook twee en drie waren mooi: ‘Voetschimmel? Steek je middelteen op!’ van Mycosand (anti-voetschimmelmiddeltje) en ‘Er vis er een jarig hoera hoera!’, van visspeciaalzaak Van Vis.



In 2021 won een dubbelzinnige leus over ballen: ‘Mijn ballen wegen 130 gram!!’ van een vleesbezorgbedrijf. Daarmee versloeg de vleesservice van Benny Cafetaria Borst (‘De lekkerste! borst voeding aan huis!’) en de gemeente Almelo (‘I amlelo’).

Ook de drie jaren daarvoor won een schunnige slogan. ‘Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen’, was de winnaar in 2020. In 2019 was dat ‘Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin‘ en in 2018 adverteerde een kapper met de tekst: ‘We doen wel vrouwen maar knippen ze niet’.

